«Вашингтон» ещё может заползти в плей-офф НХЛ. Рассуждаем о шансах команды Овечкина

Победа над «Нэшвиллом» (4:2) прямо перед паузой на Олимпиаду стала для «Вашингтона» важной и нужной. Команда из столицы США по-прежнему находится за чертой зоны плей-офф в Восточной конференции, однако сохраняет шансы на попадание в восьмёрку сильнейших. Да, общие турнирные перспективы в борьбе за Кубок Стэнли крайне малы, но сейчас речь идёт о том, чтобы вообще попасть в число участников розыгрыша главного трофея НХЛ.

В руках у главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери нынче возрастная команда с туманными перспективами на будущее (посмотрите, например, что происходит с «Рейнджерс»), однако, имея в составе Александра Овечкина, ты гарантированно сохраняешь медийность и повышенное внимание к себе. За одними только рекордами Александра Великого следит весь мир, а уж в России сложно найти хотя бы одного человека, не знающего одну из главных суперзвёзд современности.

В турнирной таблице Востока «столичные» нынче занимают 10-е место, набрав 65 очков в 59 матчах. Ближайшие конкуренты: «Коламбус» (65 в 56), «Айлендерс» (69 в 58) и «Бостон» (69 в 57). Минус для «Вашингтона» заключается в том, что его команда провела больше встреч, нежели её основные соперники. Плюс — в паузе, которая позволит залечить болячки травмированным игрокам, в том числе вратарю Чарли Линдгрену.

Разумеется, важна эта пауза и для самого капитана команды, который не забрасывал шайбы с 28 января (гостевой матч с «Сиэтлом»). В следующих пяти встречах Ови набрал три балла за результативность благодаря ассистентским действиям. Учитывая прошлый опыт, сразу вспоминаешь, что Александр начинает лучше играть как раз после пауз. Он возвращается к семье, проводит время с любимыми сыновьями, отдыхает физически и морально, после чего выдаёт отличные голевые отрезки. Хочется верить, что в этот раз мы увидим нечто подобное.

Разумеется, все мы очень хотели увидеть Сашу на Олимпиаде, но, увы, политика в очередной раз вмешалась в спорт. Именно поэтому Игры в Италии пройдут без хоккейной сборной России.

«Думаю, любая пауза во время сезона для возрастных хоккеистов только в плюс. Есть возможность залечить мини-травмы, болячки перед последним этапом сезона. Александр — великий игрок, без вопросов, но, может, всё-таки надо покопаться и в команде. Он до сих пор находится на втором месте в команде по очкам, и, может, нет определённой помощи, чтобы его поддержать, дать ему какой-то энергии.

Под недостаточной помощью я имею в виду то, как должна взаимодействовать связка крайнего и центрального нападающих. Не хочу за всё винить центрального нападающего, однако при таком количестве голов и матчей для игры в его возрасте должны поменять стандарты», — верно заметил известный хоккеист Сергей Самсонов.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Про партнёров тоже отдельный разговор. Разумеется, набирать очки в огромном количестве и постоянно тащить на себе команду в нынешних условиях сложно даже такой глыбе, как Овечкин. Ни Никласа Бекстрёма, ни Евгения Кузнецова в их лучшей в памятные для «Кэпиталз» годы форме рядом с Овечкиным давно нет. Сейчас у «Вашингтона» распасовщиков подобного уровня не наблюдается, что, разумеется, сказывается буквально на всём, включая результативность Ови, количестве побед и сложной турнирной ситуации для столичного клуба.

После олимпийской паузы «Вашингтон» ждут две важные домашние встречи с «Филадельфией» и «Вегасом», после чего нужно будет отправиться на выезд в Монреаль. Календарь у Овечкина и его партнёров достаточно непростой, но, повторимся, впадать в панику и рвать волосы на голове точно рано. НХЛ тем и хороша, что в ней зачастую сложно что-то предсказать заранее. Всё может перевернуться с ног на голову в любой момент. Будем надеяться, что «столичным» всё же удастся заскочить на подножку уходящего в сторону плей-офф поезда и порадовать своих многочисленных поклонников.