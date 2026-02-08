Драка вратарей 2 на 2, пента-трик в финале, кёрлинг тренеров. Как прошёл Матч звёзд КХЛ

Матч звёзд КХЛ – 2026 подошёл к концу – праздник хоккея в Екатеринбурге, в совокупности с Кубком Вызова длившийся три дня, завершился победой команды сильнейших российских игроков. Чуть подробнее подводим итоги всего звёздного уикенда, а не только финальной встречи.

Первый день

Первыми на лёд вышли представители молодых российских звёзд, состав которых пополнили два лучших игрока Кубка Вызова Артём Бондарь и Максим Филимонов, и сборная лучших зарубежных хоккеистов. Несмотря на более высокий статус, похвастаться победой легионеры не смогли – молодёжь дважды отыгрывала отставание, а затем и сама вышла вперёд, лишив соперников шансов на камбэк.

Особое наслаждение от формата испытывал Зак Фукале – канадец делал зрелищные сейвы и веселился по полной, забавно пытаясь воспользоваться общим настроением Матча звёзд и делая то, что в обычной встрече вратари себе позволить не могут.

В результате в финал прошли молодые россияне – сразу трое игроков стали авторами дублей (Виноградов, Короткий, Сурин), а голы Бондаря и Евсеева помогли подопечным Алексея Исакова и Игоря Гришина победить с преимуществом в три шайбы.

Мастер-шоу

1. Эффектный буллит

Участники первого конкурса традиционно проявили креатив и представили много интересных вариантов исполнения буллита, но болельщиков, которые определяли победителя, больше всего зацепил номер в исполнении Алексея Василевского – за него защитник «Салавата Юлаева» получил 22% голосов.

2. Круг на скорость

Самым быстрым хоккеистом звёздного уикенда стал представитель сборной U23 Stars – Герман Точилкин из «Нефтехимика» потратил наименьшее время не преодоление одного круга, пробежав его за 13,733 секунды. На втором месте оказался легионер Даниэль Спронг, чей результат составил 14,25 секунды, третьим с показателем 14,599 стал игрок RUS Stars Даниил Пыленков, а представитель хозяев турнира из сборной звёзд Урала Роман Горбунов замкнул квартет, финишировав на отметке 14,883 секунды.

3. Конкурс капитанов

В состязании лидеров команд наиболее быстрым и техничным оказался лидер команды легионеров Сэм Энас – американец не только показал лучшее время (41,018 секунды), но и набрал максимальные среди остальных участников 13 очков за наиболее качественное прохождение шести этапов конкурса.

Второй результат продемонстрировал Александр Радулов, третьим стал Егор Яковлев, а замкнул четвёрку Прохор Полтапов.

Второй полуфинал сохранял интригу на протяжении большего времени, нежели первый – менее чем за пять минут до конца матча счёт на табло был равный, и чаша весов действительно могла качнуться в любую сторону. И сборная российских игроков оказалась сильнее сборной уральских клубов.

Решающий рывок команда Дмитрия Квартальнова и Анвара Гатиятулина сделала благодаря дублю Андрея Белозёрова – форвард «Нефтехимика» обеспечил своим временным партнёрам путёвку в решающее противостояние Матча звёзд.

Кстати, из игроков «волков» блистал не только Белозёров – Филипп Долганов стал автором лучшего сейва игрового дня, отразив бросок Дмитрия Силантьева с помощью мельницы.

Второй день

Казалось, что интрига в матче умерла в первом же периоде – за первые шесть минут уральцы забросили легионерам шесть безответных шайб. Хотя ещё до перерыва половину отставания подопечные Митча Лава и Михаила Кравца отыграли, ближе хозяева турнира соперников не подпустили.

Итоговое отставание сборной мировых звёзд составило те же три шайбы – до конца основного времени команды обменялись шестью голами, последний из которых Адам Кленденинг оформил за пару секунд до сирены. Естественно, он уже ничем не помог World Stars, которые заняли последнее место на турнире. А вот уральцы забрали себе третью строчку.

Мастер-шоу

4. Сила броска

Даниил Орлов, Митчелл Миллер и Дамир Шарипзянов по очереди улучшали результаты друг друга, чтобы затем пришёл Георгий Дронов и опередил их всех. 154,88 км/ч – показатель, который стал победным и помог защитнику «Трактора» стать победителем первого конкурса второго игрового дня.

Кстати, уже вне состязания Дронов нанёс ещё один мощный бросок, который стал рекордным в Екатеринбурге – 171 км/ч!

5. Конкурс вратарей

Сергей Иванов начинал этот конкурс первым и лидировал в нём до тех пор, пока на лёд не вышел его истинный хозяин Владимир Гaлкин. У Зака Фукале и Филиппа Долганова сместить голкипера СКА с вершины не вышло, а вот вратарь «Автомобилиста» провёл свою попытку идеально – отразил буллит, с первого раза поразил большие и маленькие ворота, а также продемонстрировал самый сильный бросок, единственным из коллег преодолев трёхзначную отметку 106,67 км/ч!

6. Хоккейный кёрлинг

Андрей Разин пошёл на хитрость, чтобы забрать победу себе и сборной Урала и в этом конкурсе, однако судьи решили, что его действия были неправомерными. Среди тех тренеров, которые рассчитывали только на собственные силы и не стали пользоваться помощью членов семьи, точнее всех оказался Игорь Гришин – шайба после его попытки ближе всего была к центру площадки.

Интриги в финале не получилось – сборная российских звёзд оказалась сильнее молодых соперников по всем статьям. Хотя они и пытались завести себя на камбэк – едва ли не впервые в истории зрители стали свидетелями драки сразу четырёх вратарей!

Илья Набоков и Сергей Иванов с одной стороны сошлись в кулачном бою с Филиппом Долгановым и Максимом Дорожко. С учётом того, что догнать более опытных оппонентов молодые звёзды так и не смогли, победа осталась за последним тандемом.

MVP финала стал Данил Аймурзин – он стал важной частью разгрома молодых звёзд, отгрузив в их ворота пять из девяти шайб RUS Stars! Естественно, что именно его признали самым ценным игроком.