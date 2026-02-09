«Возвращение Валиевой — это дух России. Мы никогда не сдаёмся». Интервью с Ротенбергом

Вчера, 8 февраля, болельщики московского «Динамо» провели товарищеский матч со сборной СХЛ. В этой встрече принял участие член совета директоров столичного клуба Роман Ротенберг. После завершения матча главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России пообщался с журналистами, ответив на вопросы по самым актуальным темам в российском спорте.

«Таких болельщиков, как у «Динамо», не видел никогда в жизни»

– Получилось хорошее мероприятие. Что вы сами о нём думаете? Насколько интересно вам было принимать в нём участие?

– Хочу поблагодарить клуб болельщиков московского «Динамо» за полученное приглашение. Они так любят хоккей. Скажу честно, что меня это вдохновляет. Мы не могли сегодня проиграть, хотя и было непросто. Наш соперник – сборная СХЛ – превосходил нас по многим параметрам: и по броскам, и бегали быстрее нас. Но как все мы знаем: шайба быстрее всех на льду. Надо быстрее двигать шайбу, отдавать передачи в касание, так мы и забили все голы в этом матче. Всем благодарен.

Нам пришлось сегодня поработать. Наш вратарь, наверное, отразил под 70 бросков. Это рекорд! Мы хорошо реализовали свои моменты. Получилась серьёзная игра. Был азарт, была скорость, были красивые шайбы. Думаю, всем болельщикам, кто смотрел игру на арене «Молодёжка» или в трансляции, она понравилась. Главное, что московское «Динамо» победило за явным преимуществом, забросив восемь ярких шайб. Мне сегодня повезло: забил четыре гола, отдал четыре голевые передачи, но всё это только благодаря команде. Говорю вам честно.

– Это был один из самых ваших результативных матчей?

– Официальных так точно. Знаете, у меня есть одна игра, о которой мы всегда вспоминаем вместе с Павлом Буре. Мы когда-то давно её отыграли. Любимая цифра Павла – это 10. Так вот в той игре у меня было 10 голов и 10 передач. Но повторить это очень тяжело. Да и, если честно, там была совсем другая игра. Просто по сегодняшнему случаю рассказал вам о ней.

Хоккей – это командная игра. Удаётся забивать только тогда, когда играет вся команда. Сегодня наш вратарь феноменально сыграл. Если бы он так не сыграл, у нас и не было бы шансов выиграть. И все эти наши голы, к сожалению, не имели бы никакого значения. Конечно, всегда важно побеждать. Знаю, что многие смотрели сегодняшний матч, чему мы несказанно рады. Хорошо, что забили яркие комбинационные голы. Все сыграли самоотверженно на команду. Ловили всё на себя. Находиться в таком коллективе – большое вдохновение.

В любом спорте очень важен коллектив. Приятно находиться в команде, в которой все настолько сильно увлечены игрой, так любят хоккей и болеют за московское «Динамо». Знаете, я очень много путешествую сейчас по разным регионам. Недавно был в Беларуси, скоро полетим в Пензу. Мы по всем регионам сейчас летаем, развиваем хоккей по всей Российской Федерации. И в Московской области, и в Москве. И могу честно от себя сказать, что таких болельщиков, как у «Динамо», никогда в жизни не видел.

Сколько лет… Я родился и с 18 лет жил в Санкт-Петербурге. Но таких болельщиков, как здесь, никогда не видел. Это просто феноменально. Низкий поклон болельщикам «Динамо». Снимаю перед ними шляпу. Вызывает огромное уважение, как они любят хоккей и болеют за свою команду в любой ситуации. Сыграть за клуб болельщиков «Динамо» для меня было огромной честью. Мне сегодня подарили игровую марку. Знаю, что они далеко не каждого приглашают и очень трепетно к этому относятся. Это святое. Это как пригласить человека в свою семью прямо на кухню. И я это очень ценю.

Поэтому всем огромная благодарность. Слава богу, что выиграли. Главное, что все находятся на позитиве. Думаю, вместе с болельщиками «Динамо» мы будем очень много работать и развивать хоккей. Ещё раз благодарю их за эту искреннюю любовь к хоккею, за поддержку этого вида спорта и конкретно хоккейного клуба «Динамо». Это что-то уникальное. Я в жизни не видел более искренних болельщиков.

Роман Ротенберг Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Просмотр Олимпиады – предательство? У каждого в России есть право выбора. Мой выбор – хоккей. Мой выбор – смотреть Олимпиаду»

– Если переходить к насущным темам, то несколько дней назад в Италии стартовали Олимпийские игры. Планируете ли следить за этими соревнованиями и за теми россиянами, которых допустил МОК?

– Сейчас мы были в Минске, где проходил Кубок Будущего, на котором выступала сборная России U17. Мы провели с ними несколько тренировок. Если посмотреть на статистику, то никогда ранее сборная России U17 не выигрывала Кубок Будущего. И каким-то чудом в этом году она его выиграла! Обыграла сборную России U18, взяла очки в матче со сборной Беларуси U20 и выиграла турнир. Это феноменально.

Вот так мы с ними поработали. Вот что значит сильный коллектив. Они были на три года младше одной сборной, на год младше другой, но выиграли за счёт своего коллектива. Вот это наше будущее на Олимпиаде. Наши сборные U17/U18 – это наши будущие звёзды. У нас растёт очень талантливая молодёжь. Что касается Олимпиады, то обязательно буду смотреть и буду брать на вооружение те вещи, которые необходимы в нашем хоккее.

– Вы сказали, что будете смотреть олимпийский турнир, но в последнее время по этому поводу снова разгорелась бурная дискуссия. Некоторые очень знаковые фигуры называли это даже предательством.

– Знаете, лично от себя могу сказать, что каждый имеет право на своё мнение. У каждого есть выбор, что смотреть. Я буду смотреть Олимпиаду для своего развития. И полагаю, что многие будут это делать с аналогичной целью. Мы смотрим на этот вопрос не с политической точки зрения. И мы не должны ни на кого обижаться. Нужно просто продолжать делать свою работу и влиять на то, что от нас зависит, а эта ситуация от нас сейчас не зависит.

Мы можем влиять только на наше развитие. Нужно ежедневно трудиться и работать с нашими детьми. С нашей молодёжью, которая сейчас нас радует своими развитием. Ей мы обязаны дать всё наилучшее, а лучшее мы увидим на Олимпиаде. Будем следить, будем учиться, будем смотреть и развиваться. Повторюсь: каждый имеет право на своё мнение. Я уважаю каждое мнение. В Российской Федерации у каждого человека есть право выбора. Это самое главное. Мой выбор – это хоккей. Мой выбор – смотреть Олимпиаду.

Владислав Третьяк и Роман Ротенберг Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ждём от МОК не рекомендации, а приказ о допуске России»

– На ваш взгляд, кто является фаворитом турнира?

– Для меня только сборная России. Так как наша сборная не выступает, то у меня и не может быть никаких команд-фаворитов. Будем смотреть все матчи. Смотрю на это как на посещение лекций в университете. Будем ходить на лекции и учиться. Безо всяких эмоций.

– Вы сказали, что ситуация с возвращением сборной России никак от нас не зависит, но мы видели, как в последнее время уже в нескольких видах спорта началось возвращение юниорских российских команд. Даже в хоккее на траве допустили, а в хоккее с шайбой этот процесс пока никак не сдвинется с мёртвой точки. Вас это расстраивает?

– Не совсем красиво говорите про мёртвую точку, потому что у нас всё живёт и всё развивается. Вчера вышла новость. Вы прессу читаете?

– Конечно. Мы же журналисты.

– В чём был смысл этой новости? Если вы будете смотреть на вопрос с юридической точки зрения, то МОК дал федерациям только рекомендацию о допуске юниорских сборных России. Дальше уже сами федерации решают, кого им допускать, а кого нет. Из 50 федерации только 13 допустили россиян, потому что это была лишь рекомендация.

Сейчас МОК обсуждает вопрос в ином формате, что будет уже не рекомендация, а формальное указание федерациям о допуске России. Это, как они сказали на своём совещании, произойдёт после Олимпиады в Италии. Поэтому ждём соответствующего решения МОК: чтобы уже была не рекомендация, а приказ для всех федераций о допуске России.

О какой новости говорит Роман Ротенберг? Эксклюзив В МИД РФ отреагировали на новость о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

«Как бы Валиеву ни пытались сломать – её не сломали. Она гордость нашей страны»

– Мы знаем, что ваша дочь занимается фигурным катанием. Сейчас на Олимпиаде в Италии представлены двое российских фигуристов – Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Что вы думаете об их виде спорта?

– Фигурное катание – это очень серьёзный вид спорта, который требует огромного внимание. Я могу вам честно сказать, что для меня фигурное катание даже сложнее, чем хоккей, потому что в хоккее можно импровизировать, а в фигурном катании ты обязан выполнить всю программу, и для этого нужно отточить все элементы.

Сейчас мы находимся на катке «Молодёжка», куда я каждое утро прихожу очень рано – к семи утра. Тут находится несколько школ фигурного катания: одна – это танцы на льду, школа Жулина, ещё есть школа Давыдова – это подразделение школы ЦСКА. Я слежу за детьми-фигуристами, которые занимаются с шести часов утра. Каждый день с шести часов утра до трёх часов дня они тренируются. Хоккеисты столько не тренируются. И это вызывает огромное уважение к тем, кто занимается – как среди девочек, так и среди мальчиков. Это огромный труд. Низкий поклон каждому, кто решил заниматься столь сложным и тяжёлым видом спорта.

Все виды спорта сложны по-своему. Фигурное катание, художественная гимнастика, балет – эти три вида деятельности чем-то похожи. Я очень рад, что моя дочь занимается фигурным катанием. Для меня это большая радость. Все родители поддерживают своих детей. Всегда тяжело начать, но потом, когда дети уже взрослеют, они и сами влюбляются в спорт и начинают прогрессировать.

Что касается Олимпиады, то хочу пожелать удачи всем нашим спортсменам. Будет непросто победить вот в таких условиях. Однако мы в 2018 году победили на Олимпиаде как раз вопреки всему. Поэтому всем, кто участвует, желаю удачи в этой непростой ситуации. Вызывает огромное уважение тот факт, что они уже приняли на себя такую ответственность – поехать и выступить. В нашей ситуации самый сложный шаг – это допуск к соревнованиям. Не всех наших спортсменов допустили. Так было и у нас в 2018-м, но мы много работали, чтобы нас допустили – нас допустили, и мы выиграли, чем и гордимся. Поэтому всем удачи.

– Раз мы затронули тему фигурного катания, то в конце января состоялось возвращение в профессиональный спорт нашей блистательной фигуристки Камилы Валиевой. Она вернулась после длительного отсутствия и сейчас восстанавливает сложнейшие прыжки после такой паузы. Как вы к этому относитесь?

– Камила – это гордость нашей страны. Феноменальная фигуристка. Если не лучшая в мире, то одна из лучших – это точно. Её возвращение в спорт говорит о том, насколько сильно она любит фигурное катание. Это внутренняя любовь, несмотря ни на что. Как бы её ни пытались сломать – её не сломали. Это и есть дух России и дух русского человека. Мы никогда не сдаёмся.

И Камила не сдалась. Она наверняка очень долго ждала [своего возвращения]. Очень много тренировалась индивидуально. В этом и есть сила воли. Спортсмен продолжает тренировки благодаря своему характеру и возвращается в большой спорт, чтобы радовать армию болельщиков. Это вызывает огромное уважение. Пожелаем Камиле удачи.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Возглавить сборную? Если партия скажет «надо» – комсомол ответит «есть»

– В хоккее на днях за океаном вышел материал издания The Athletic: они провели опрос среди игроков, которые выразили мнение, что сборная России в случае допуска на Олимпиаду могла бы претендовать максимум на бронзу. Согласны с такой оценкой?

– Не согласен. Если посмотреть на наш возможный состав, то мы возьмём золото. Самый важный вопрос всегда в том, как главный тренер расставит игроков, какую изберёт тактику и как подготовит команду с физической точки зрения. С моей точки зрения, здесь мы всегда можем рассчитывать только на первое место. И так будет всегда. Мы должны работать таким образом, чтобы всегда стремиться только побеждать и только к первому месту. У нас всё для этого есть. а дальше уже детали: какая тактика, какой состав, как подготовились. Очень важны и сочетания.

– Как раз о сочетаниях: Игорь Ларионов заявил, что не взял бы в свою сборную на Олимпиаду ни одного игрока из КХЛ. Что об этом думаете?

– Во-первых, здесь стоит отметить, что я видел состав Ларионова. Там есть хоккеисты, которые много поиграли в КХЛ, правильно? Они же играли в КХЛ? Это воспитанники нашего хоккея, которые добились успехов в нашей лиге и только потом поехали в НХЛ. Там много фамилий, и вы их прекрасно знаете: Демидов, Никишин, Панарин, Шестёркин, Марченко… Практически все они много сыграли в КХЛ. Всегда надо говорить, что это мы воспитали этих ребят, и, по сути, они уже игроки КХЛ. Поэтому игроки КХЛ точно будут в нашем составе.

Наверное, в первые три звена сложно попасть, но у нас есть такие ребята, как Моторыгин. Один из самых прогрессирующих вратарей, выиграл Кубок Первого канала. Это тоже непросто. Мы сами видели, сколько раз приезжали вратари сборной России во время Олимпиады или чемпионата мира на Кубок Первого канала, и, к сожалению, не получалось. Это очень большое давление. Моторыгин вышел, выиграл первый Кубок Первого канала. Считаю, что это очень серьёзное достижение. Дальше есть Аймурзин, есть Пыленков, Гусев, Шарипзянов. Очень серьёзные ребята. Список тех, кто может претендовать на поездку на Олимпиаду, можно продолжать.

— А вы были бы готовы возглавить Россию на Олимпиаде?

— Здесь если партия скажет «надо» – комсомол ответит «есть».

Роман Ротенберг Фото: РИА Новости

«Дай бог, на следующей Олимпиаде мы будем играть и точно будем играть на золото»

— Вы большое внимание уделяете музыке, кропотливо подбираете санудтреки к своим публикациям. Можете рассказать, что предпочитаете слушать?

— У меня большая коллекция музыки из детства. Я окончил музыкальную школу на классической гитаре, шесть классов. Меня мама направляла в музыкальную школу, посёлок Кузьмолово, Ленинградская область. Я много-много там оставил нервов, особенно сольфеджио тяжело давалось. Это было непросто, но дисциплинировало. Конечно, это дало такой мне импульс развития. На самом деле, очень важно разносторонне развиваться. С того времени я уже так не занимался музыкой, однако коллекционировал очень много. И я туда погружаюсь глубоко, честно. Уважаю всех музыкантов, это огромный труд, серьёзные таланты.

Очень важно спортсменам, хоккеистам, заниматься музыкой, потому что это развивает оба полушария. Надо развивать этот талант. Это даёт ритм, координацию, что тоже часть музыкального образования. Слушаю всё лучшее, что есть у нас. Всех исполнителей, которые были в СССР, если мы говорим про ретро. Старые все наши лучшие группы. Много слушаю ретро. И, конечно, слежу за современными направлениями. Важно развиваться и изучать, потому что музыка — это часть каждой игры, сопровождение матча.

Подбор музыки влияет и на раздевалку, и на вдохновение ребят, очень сильно всё влияет. И нельзя повторяться, нужно постоянно новое, поэтому постоянно ищешь что-то новое. Это как упражнение в хоккее, постоянно нужно искать новое, мы постоянно находимся в поиске. Это не говорит о том, что мы только новую музыку ищем. Мы ищем и старую музыку, которую где-то подзабыли уже. Это тоже часть образования.

— Гимн в раздевалке не включали?

— Включаем гимн и разные наши патриотичные песни и новых, и старых исполнителей наших.

— Вы говорили о составе команды. Можете ли сейчас назвать состав, который, по вашему мнению, поедет на Олимпийские игры? Сейчас уже понятно, что нет, но 2030-м?

— Меня уже об этом спрашивали. Скоро опубликуют эту информацию. Думаю, он [состав] будет интересным. И вот этот состав, который публикуется, он точно на золото, потому что там есть баланс, а всегда нужен баланс. Дай бог, на следующей Олимпиаде мы будем играть и точно будем играть на золото. Всегда. По-другому не может быть.