«У «Шанхая» высокие ожидания и стандарты. Находимся не там, где нужно». Интервью с Лавом

Митч Лав продолжает акклиматизироваться в КХЛ – на прошедших выходных он выступил в роли одного из тренеров сборной KHL World Stars на Матче звёзд КХЛ.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Лав поделился эмоциями от мероприятия, прокомментировал увольнение из «Шанхайсих Драконов» Алексея Ковалёва и рассказал, чего ожидает от матчей «драконов» в Китае.

«Надеюсь, наберусь достаточно опыта к следующему сезону»

– Как вам атмосфера на Матче звёзд?

– Здесь очень круто. Видно, как много это значит для болельщиков и самих игроков – и те, и другие получают истинное удовольствие от процесса. Для меня большая честь быть здесь – среди элитных игроков и тренеров лиги – и представлять «Шанхайских Драконов».

– Есть ли схожесть с Матчами звёзд АХЛ?

– Да, формат в целом похож. Вовлечение болельщиков на таком же высоком уровне. Для меня особенный опыт – видеть игроков, которые хорошо проводят время со своими детьми. В конце концов, такие мероприятия в первую очередь посвящены семье и болельщикам.

– Если бы несколько месяцев назад вам сказали, что будете играть в кёрлинг с хоккейными тренерами на Матче звёзд КХЛ, поверили бы?

– Нет (смеётся). Но мне понравилось. Да и вообще, всё здесь было классно – красивый город, красивая арена, замечательные болельщики. Стадион заполнялся два дня подряд – это невероятно. Я с удовольствием провёл эти дни здесь. Наша команда хотела бы достичь большего, однако, как я и сказал, это делается в первую очередь для болельщиков.

– Какой конкурс вам понравился больше остальных?

– Я бы выделил конкурс вратарей. Никогда не видел такого – сначала они отражали броски, потом бросали сами. Это было занимательно.

– Какова тут роль тренера?

– Познакомиться с игроками (смеётся). На самом деле, здесь почти нет тренерской работы. Просто стоим тут, смотрим, как игроки получают удовольствие, помогаем немного расслабиться перед продолжением регулярного сезона и сами наслаждаемся процессом.

Митч Лав на Матче звёзд КХЛ

– Адаму Кленденингу и Кевину Лабанку эта пауза помогла?

– Думаю, да. Очень редко по ходу сезона можно получить четыре-пять выходных. Так что для них и их семей здорово приехать сюда и немного развеяться перед возвращением в гонку за плей-офф. Это очень важно, на мой взгляд.

– А вам эта пауза тоже в помощь?

– Я нахожусь здесь всё ещё не так долго, всего три недели. Всё ещё изучаю, как играют команды, насколько по-другому здесь мыслят игроки. Я всё ещё учусь, прямо как игроки, стараюсь впитывать всё. Надеюсь, к следующему сезону наберусь достаточно опыта, чтобы добиться успеха с клубом.

– Кого можете выделить из сборной мировых звёзд?

– Да почти всех! Я знаком со многими игроками команды ещё с их 16-17 лет. Некоторые из них играли в Западной хоккейной лиге – например, Джордан Уил, Райли Савчук. Я знаком с Эндрю Потуральски по нашим встречам в АХЛ. Зак Фукале играл в «Херши», когда я работал в «Вашингтоне». Много знакомых лиц, хоть и не со всеми знаком лично.

– Каково вам было поработать с Михаилом Кравцом?

– Мне понравилось. Он опытный тренер, давно находится в лиге – был в СКА, сейчас в «Барысе». Я кое-чему у него научился, задавал ему много вопросов, потому что я новичок в лиге, а он здесь находится уже много лет. И он очень мне помог.

– Знаете, что он раньше тренировал «Куньлунь»?

– Нет, не знал. Мы разговаривали о его игровой карьере, как он уехал в Северную Америку и играл там. Хоккейный мир маленький – часто встречаешься с людьми, которые бывали в тех же клубах, что и ты. Так что у нас хватало тем для разговора.

«Увидел рост нашей команды за три недели»

– Не кажется ли вам, что в последних матчах «Шанхайские Драконы» стали играть лучше?

– Я предвзят, но думаю, что уровень нашей игры вырос. Игроки проделали хорошую работу с точки зрения адаптации к нашим требованиям. Очевидно, результатом мы это пока не подкрепили, но нам удавалось навязать свою игру хорошим командам. Нам нужно, чтобы 20 игроков выдавали лучшее выступление в каждом матче. И нам нужно играть в почти безупречный хоккей, чтобы попытаться остаться в гонке за место в плей-офф.

Митч Лав в «Шанхайских Драконах»

– Каково быть в ситуации, когда не всё зависит от вас?

– Для меня важен процесс. Моим первым посылом команде было то, что мы будем идти день за днём и стараться становиться лучше. И я увидел рост нашей команды за три недели, правда. Конечно, было бы лучше, если бы мы одержали четыре победы при двух поражениях, а не наоборот. Но мы надеемся, что приверженность процессу однажды превратится в серию побед.

– Алексей Ковалёв покинул «Шанхайских Драконов». Почему не удалось сработаться с ним?

– Знаю, что он тоже пришёл в клуб совсем недавно, в конце декабря. Мой опыт работы с ним только положительный – он очень умный хоккеист и тренер, хорошо заточен под игру в нападении и большинство. Это его хлеб, он был известен этим как игрок.

При этом мы совсем немного времени провели вместе. Понимаю, что в лиге было очень много тренерских перестановок, это часть нашего дела. У меня осталось невероятное уважение к Алексею. Он всегда хорошо ладил со мной и тренерским штабом. Но иногда происходят перемены.

– У вас были расхождения во взглядах на то, в какой хоккей должна играть команда?

– Нет, такого не было. У «Шанхайских Драконов» есть высокие ожидания и высокие стандарты. Мы находимся не на том месте, где нужно находиться. Все в клубе считают, что нам нужно становиться лучше и стремиться к самым высоким целям. И у нас осталось 15 матчей, чтобы сделать это.

– Рассматриваете ли возможность пригласить в штаб кого-то, с кем работали ранее?

– Такое сложно осуществить в это время сезона. Люди, которых я знаю и которые могли бы к нам присоединиться, находятся в Америке, и их переход тяжело осуществить в первую очередь технически – нужно оформить визы, совершить долгие перелёты, расстаться с семьёй. При этом осталось всего 15 матчей. Считаю, что нужно прикладывать ещё больше усилий тем, кто остался – мне, Майку Келли, Виктору Игнатьеву, видеотренерам. Взять на себя бо́льшую часть того, что осталось. Всем нужно работать усерднее, чтобы готовить игроков к матчам.

– Есть ли необходимость в ещё одном тренере?

– Необязательно. Хотя с этим можно спорить. Да, у нас есть вакансия, но в первую очередь нужно работать усерднее уже имеющимся тренерам.

«Хотим хорошо показать себя китайской публике»

– «Драконы» через месяц сыграют в Шанхае. Каковы ваши ожидания от этих матчей?

– Очевидно, ожидаю увидеть другую фан-базу. На этом событии китайские болельщики смогут увидеть нашу команду. Парни в команде воодушевлены, им хочется venture out и увидеть ту сторону света. Надеемся, к тому моменту мы будем гораздо ближе к зоне плей-офф и эти матчи станут очень важными ещё и с точки зрения самого хоккея. Это наши домашние матчи, пусть и в совершенно другом месте. Но мы хотим хорошо показать себя местной публике, провести качественные матчи и повлиять на картину плей-офф.

– «Сибири» и «Барысу» туда лететь не так долго, как вам.

– Да, такой долгий путь не идеальная ситуация. Однако в таких путешествиях заключается особенность КХЛ. Наши персонал и тренерский штаб позаботятся о том, чтобы игроки хорошо подготовились к этим матчам ментально и физически и показали максимально высокий уровень игры. Но нам предстоит провести ещё много матчей, прежде чем лететь в Шанхай. Пока будем фокусироваться на этом.

– Для вас это будет первая поездка на Дальний Восток в качестве главного тренера клуба КХЛ.

– Да, это действительно так. Однако это всё часть игры. В НХЛ поступают похожим образом, когда проводят вынесенные матчи в других частях света в начале сезона. Это часть хоккея, такие события позволяют привлекать больше болельщиков, это необходимо.