С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ

Сборная Канады по хоккею вступит в бой на льду миланской «Санта-Джулии» только 12 февраля, но уже привлекает к себе пристальное внимание. Ещё бы – всем интересно, как будет выглядеть команда, которая брала последние два золота Олимпиад с участием игроков НХЛ, и главный фаворит нынешних Игр. С кем наигрывается главная суперзвезда Коннор Макдэвид, какую роль отведут легендарному Сидни Кросби.

Естественно, в первую очередь – капитанскую. Кто, если не он? Он был капитаном команды на Олимпиаде в Сочи, на Кубке мира – 2016, на двух своих чемпионатах мира. Возможно, это его последнее выступление за сборную, хотя кто знает?

«Все прекрасно понимают, что Сид значит для меня, для нашего поколения. Он всё ещё здесь, он капитан и по-прежнему играет огромную роль. Это нечто особенное для всех нас», — отметил Макдэвид.

«У Кросби есть невероятное умение объединять команду. Уверен, игроки не хотят его подвести. Они несут на своих плечах груз всей нации, но смотрят на Сидни и хотят продолжить наследие, которое он создал. Это нельзя недооценивать. И для нас это огромное преимущество», — считает вице-президент Hockey Canada Скотт Сэлмонд.

Главный тренер канадцев Джон Купер признался, что потратил немало часов на подбор нужных сочетаний и при этом советовался с самими игроками, а также с их тренерами в НХЛ. «Не бывает такого, что игрок прямо говорит – я вот с этим хочу играть. Так никто не делает. Вопрос в том – что им поможет? Некоторые ребята хорошо действуют в форчеке, другие – не очень. Некоторые здорово держат шайбу, поэтому главное – найти правильные сочетания. Это часть нашей работы – нащупать «химию». Мне нравится в нашей команде то, что она не только полна мастерства, но есть и жёсткие, габаритные ребята. Хорошо, когда есть такой микс», — сказал Купер после тренировки.

«На всякий случай, вдруг будет драка, Коннора защитят», — пошутил Купер.

«Очень разноплановые игроки, но в своём роде великолепные», — считает Макдэвид.

Селебрини – самый молодой игрок мужского хоккейного турнира, однако он уже доказал свою состоятельность в НХЛ, да и в сборной уже работал с Купером, на ЧМ-2025. «Забудьте о его возрасте, он чертовски хороший игрок. Может, ему и 19 лет, физически, но по остроте ума и мудрости он сильно превосходит свои годы», — считает Купер.

Том Уилсон – дебютант национальной команды Канады. Последний раз он надевал джерси с кленовым листом 15 лет назад, на мемориале Глинки. «Столько моментов сегодня, которые хочется оставить в памяти, потому что моя мечта сбылась. Такая гордость – надевать этот свитер. Это лучшее чувство на свете!

Коннор и Маклин – два лучших игрока мира! Море мастерства, море скорости, очень умны. Я много поиграл против них, и это совсем не весело. Играть вместе с ними – гораздо веселее! Они настолько хороши с шайбой. Моя задача – забирать шайбу для них, открываться, а они сделают всё остальное», — Уилсон.

Сочетания звеньев на данный момент выглядят следующим образом:

Тройки нападающих:

Селебрини – Макдэвид – Уилсон;

Маршан – Маккиннон – Сузуки;

Стоун – Кросби – Марнер;

Хагель – Хорват – Райнхарт;

Джарвис, Беннетт.

Пары защитников:

Тэйвз – Макар;

Моррисси – Парэйко;

Харли – Даути;

Теодор – Санхайм.

Бригады большинства:

Макар, Макдэвид, Райнхарт, Маккиннон, Кросби; Теодор, Селебрини, Хорват, Марнер, Стоун.

Вратари: Биннингтон, Томпсон, Кемпер.

Вратари – ахиллесова пята канадцев, безоговорочного первого номера, на которого можно было бы положиться с закрытыми глазами в любой ситуации, у них нет. Любопытно, что Мартин Бродо не считает это слабым местом: «Я не вижу в этом слабости, у них победный послужной список, это опытные вратари, которые играют важные роли в своих командах НХЛ».

Купер пока ничего не говорил о том, кто начнёт турнир в качестве основного голкипера, однако можно предположить, что это будет Джордан Биннингтон, который был первым номером «кленовых листьев» на прошлогоднем Турнире четырёх наций.

Но это не значит, что такими они и останутся. «Если помните, на Турнире четырёх наций сочетания в заключительном матче были совсем не те, с которыми мы начинали турнир. Однако с чего-то надо начинать. Мы начали сегодня с этого», — заключил Купер, добавив, что это в любом случае весело и классно.

Впереди у Канады ещё две тренировки, а 12 февраля они сыграют с Чехией.