Статистика не врёт? Детальные метаморфозы «Сибири» при Люзенкове

Перерыв на звёздный уикенд закончился, уже завтра команды КХЛ вновь ринутся в бой. У «Сибири» в оставшейся части чемпионата задача ясна – необходимо остаться в восьмёрке, не дав «Амуру» и «Барысу» опередить себя.

Обычно такие перерывы дают возможность не только выдохнуть игрокам и тренерам, получить дополнительные дни отдыха. В это время очень часто подводятся какие-то промежуточные итоги, рассчитываются перспективы. Сегодня соберём статистику «Сибири» при третьем главном тренере – Ярославе Люзенкове. Отметка в 30 матчей, которую Ярослав Игоревич преодолел в последней встрече перед паузой, достаточна для того, чтобы делать выводы.

Статистические показатели

Показатель Статистика Матчи 30 Очки 34 Процент набранных очков 56,67% Победы 16 Победы в основное время 10 Заброшенные шайбы 76 (2,53 за матч) Пропущенные шайбы 82 (2,73 за матч) Броски 771 Процент реализации бросков 10,7% Шайбы в большинстве 19 Пропущенные шайбы в меньшинстве 24 Процент реализации большинства 23,17% Процент нейтрализации меньшинства 73,91% Блок-шоты 573 (19,1 за матч) Силовые приёмы 467 (15,56 за матч) Штрафы 247 мин. (8,23 мин. за матч)

Выводы

«Сибирь» при Ярославе Люзенкове набирает 56,67% очков, и это отличная статистика для команды, которая борется за плей-офф. По этому показателю тренер новосибирцев идёт на 13-м месте, обгоняя Виктора Козлова, Игоря Гришина и Игоря Ларионова. Конечно, главные тренеры «Салавата», «Нефтехимика» и СКА провели почти в два раза больше встреч, но изменения в игре «Сибири» вкупе со статистикой показывают, что сибиряки способны конкурировать с командами, которые уверенно находятся в зоне плей-офф.

Ярослав Люзенков Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Сибирь» наконец-то начала побеждать в основное время. Стоит напомнить, что при Епанчинцеве и Буцаеве команда выиграла лишь один (!) матч без учёта овертаймов и буллитов. А их было, между прочим, 25. При этом сразу эта уверенность к новосибирцам не пришла: 13-матчевую серию поражений пришлось прерывать в полюбившейся серии буллитов, хотя ещё за три секунды до сирены парни Люзенкова вели в счёте, а переживать пришлось даже такие встречи, как со «Спартаком», где новосибирцы выигрывали за две минуты до конца в три шайбы, но уступили в овертайме.

Несмотря на лучший период в сезоне, у «Сибири» всё равно отрицательная статистика заброшенных и пропущенных шайб. Дело в том, что новосибирцы за этот период не одержали ни одной разгромной победы, однако при этом во многих матчах уступали в три гола. А «Автомобилисту» так и вовсе дома «сгорели» со счётом 0:5.

У «Сибири» при Люзенкове фантастический процент реализации бросков. На данный момент в КХЛ есть всего две команды, у кого данный показатель равен больше 10% — «Металлург» (11,76%) и «Автомобилист» (10,88%). Новосибирцы в начале сезона были одной из худших команд лиги по этому показателю, но при Люзенкове пока выдают максимум, как кажется. А улучшают процент такие парни, как Антон Косолапов, который за 24 матча забил 12 голов и реализовывает 19% бросков. Или Семён Кошелев, у которого процент реализации бросков при Люзенкове равен 14,54% при восьми голах.

Антон Косолапов Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Лев Крутохвостов, неофициальный генменеджер «Сибири», привёз из Швейцарии Тейлора Бека и Энди Андреоффа для того, чтобы улучшить большинство. Однако справедливости ради «звенеть» игра с численным преимуществом у новосибирцев начала ещё до приезда канадцев. Спасибо здесь надо сказать Антону Косолапову, который блестяще заменил потухшего Владимира Бутузова в левом круге вбрасывания. Сибиряки постепенно приближаются к показателям прошлого года – в том сезоне было 26,7%.

А вот меньшинство у Люзенкова и его команды совершенно не клеится – всего 73,91%. Это ужасный показатель, который во многих матчах лишает Новосибирск шансов. В последних пяти встречах «Сибирь» неизменно пропускает, играя в дефиците. Среди причин такой неутешительной статистики можно выделить два фактора: плохая игра на пятаке и пассивное расположение четвёрки оборонцев, где очень не хватает прессинга.

С блокированными бросками у новосибирцев полный порядок – в среднем «Сибирь» стала брать на себя на три-четыре броска больше, чем делала это при Епанчинцеве и Буцаеве. Очень помог улучшению этой статистики выезд по маршруту Екатеринбург – Магнитогорск – Казань – Нижний Новгород с 97 блоками.

Вот такие основные статистические метаморфозы произошли с «Сибирью» при Ярославе Люзенкове. И показатели эти не врут – с личной картинкой происходящего это полностью сходится.

