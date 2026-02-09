Скидки
Хоккей Статьи

Полная статистика Сибири при Ярославе Люзенкове, большинство, меньшинство, процент набранных очков, голы, мнение

Статистика не врёт? Детальные метаморфозы «Сибири» при Люзенкове
Максим Макаров
Статистика «Сибири» при Ярославе Люзенкове
У новосибирцев стало отлично работать большинство, но в меньшинстве возникают огромные проблемы.

Перерыв на звёздный уикенд закончился, уже завтра команды КХЛ вновь ринутся в бой. У «Сибири» в оставшейся части чемпионата задача ясна – необходимо остаться в восьмёрке, не дав «Амуру» и «Барысу» опередить себя.

Обычно такие перерывы дают возможность не только выдохнуть игрокам и тренерам, получить дополнительные дни отдыха. В это время очень часто подводятся какие-то промежуточные итоги, рассчитываются перспективы. Сегодня соберём статистику «Сибири» при третьем главном тренере – Ярославе Люзенкове. Отметка в 30 матчей, которую Ярослав Игоревич преодолел в последней встрече перед паузой, достаточна для того, чтобы делать выводы.

Статистические показатели

ПоказательСтатистика
Матчи30
Очки34
Процент набранных очков56,67%
Победы16
Победы в основное время10
Заброшенные шайбы76 (2,53 за матч)
Пропущенные шайбы82 (2,73 за матч)
Броски771
Процент реализации бросков10,7%
Шайбы в большинстве19
Пропущенные шайбы в меньшинстве24
Процент реализации большинства23,17%
Процент нейтрализации меньшинства73,91%
Блок-шоты573 (19,1 за матч)
Силовые приёмы467 (15,56 за матч)
Штрафы247 мин. (8,23 мин. за матч)

Выводы

«Сибирь» при Ярославе Люзенкове набирает 56,67% очков, и это отличная статистика для команды, которая борется за плей-офф. По этому показателю тренер новосибирцев идёт на 13-м месте, обгоняя Виктора Козлова, Игоря Гришина и Игоря Ларионова. Конечно, главные тренеры «Салавата», «Нефтехимика» и СКА провели почти в два раза больше встреч, но изменения в игре «Сибири» вкупе со статистикой показывают, что сибиряки способны конкурировать с командами, которые уверенно находятся в зоне плей-офф.

Ярослав Люзенков

Ярослав Люзенков

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Сибирь» наконец-то начала побеждать в основное время. Стоит напомнить, что при Епанчинцеве и Буцаеве команда выиграла лишь один (!) матч без учёта овертаймов и буллитов. А их было, между прочим, 25. При этом сразу эта уверенность к новосибирцам не пришла: 13-матчевую серию поражений пришлось прерывать в полюбившейся серии буллитов, хотя ещё за три секунды до сирены парни Люзенкова вели в счёте, а переживать пришлось даже такие встречи, как со «Спартаком», где новосибирцы выигрывали за две минуты до конца в три шайбы, но уступили в овертайме.

Несмотря на лучший период в сезоне, у «Сибири» всё равно отрицательная статистика заброшенных и пропущенных шайб. Дело в том, что новосибирцы за этот период не одержали ни одной разгромной победы, однако при этом во многих матчах уступали в три гола. А «Автомобилисту» так и вовсе дома «сгорели» со счётом 0:5.

У «Сибири» при Люзенкове фантастический процент реализации бросков. На данный момент в КХЛ есть всего две команды, у кого данный показатель равен больше 10% — «Металлург» (11,76%) и «Автомобилист» (10,88%). Новосибирцы в начале сезона были одной из худших команд лиги по этому показателю, но при Люзенкове пока выдают максимум, как кажется. А улучшают процент такие парни, как Антон Косолапов, который за 24 матча забил 12 голов и реализовывает 19% бросков. Или Семён Кошелев, у которого процент реализации бросков при Люзенкове равен 14,54% при восьми голах.

Антон Косолапов

Антон Косолапов

Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Лев Крутохвостов, неофициальный генменеджер «Сибири», привёз из Швейцарии Тейлора Бека и Энди Андреоффа для того, чтобы улучшить большинство. Однако справедливости ради «звенеть» игра с численным преимуществом у новосибирцев начала ещё до приезда канадцев. Спасибо здесь надо сказать Антону Косолапову, который блестяще заменил потухшего Владимира Бутузова в левом круге вбрасывания. Сибиряки постепенно приближаются к показателям прошлого года – в том сезоне было 26,7%.

А вот меньшинство у Люзенкова и его команды совершенно не клеится – всего 73,91%. Это ужасный показатель, который во многих матчах лишает Новосибирск шансов. В последних пяти встречах «Сибирь» неизменно пропускает, играя в дефиците. Среди причин такой неутешительной статистики можно выделить два фактора: плохая игра на пятаке и пассивное расположение четвёрки оборонцев, где очень не хватает прессинга.

Главный тренер «Сибири» — о последнем поражении:
Люзенков — о поражении от «Нефтехимика»: беру ответственность на себя

С блокированными бросками у новосибирцев полный порядок – в среднем «Сибирь» стала брать на себя на три-четыре броска больше, чем делала это при Епанчинцеве и Буцаеве. Очень помог улучшению этой статистики выезд по маршруту Екатеринбург – Магнитогорск – Казань – Нижний Новгород с 97 блоками.

Вот такие основные статистические метаморфозы произошли с «Сибирью» при Ярославе Люзенкове. И показатели эти не врут – с личной картинкой происходящего это полностью сходится.

Больше мнений и эксклюзивов автора о «Сибири» и не только – в его личном телеграм-канале «Пиетет Макарова»
Комментарии
