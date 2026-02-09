Сборные Чехии, Словакии и Германии объявили капитанов на Олимпиаду.

Ушёл из жизни экс-форвард СКА и «Динамо» Артём Фёдоров. Итоги дня в хоккее

Рассказываем о главных новостях из мира хоккея за 9 февраля.

КХЛ определила лучших игроков 21-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 21-й недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Денис Костин («Торпедо»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,46 и 94,55% отражённых бросков.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Роб Хэмилтон («Динамо» Мн), набравший 3 (2+1) очка в двух встречах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Станислав Галиев («Динамо» Мн), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Олег Майстренко (ЦСКА), набравший 1 (1+0) очко в двух встречах недели. Шайба в матче с «Сочи» (3:1) стала победной для его команды.

«Адмирал» объявил об изменениях в тренерском штабе команды

«Адмирал» объявил об изменениях в тренерском штабе команды, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Клуб покинул тренер вратарей Рамиль Мазитов. Вместо него с голкиперами будет работать Денис Черепанов, ранее занимавший аналогичную должность в МХК «Тайфун».

Напомним, ранее в команде произошла смена главного тренера. Леонид Тамбиев был отстранён от работы в «Адмирале» 6 декабря. Отметим, что Тамбиев возглавлял дальневосточный клуб с ноября 2021 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала» был назначен Ильнур Гизатуллин. 4 января Олег Браташ был назначен главным тренером «Адмирала».

Стало известно имя капитана хоккейной сборной Словакии на Олимпиаде-2026

Нападающий швейцарского «Цуга» Томаш Татар назначен капитаном сборной Словакии на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари станут альтернативными капитанами. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

Сборная Словакии начнёт выступление на Олимпиаде матчем с командой Финляндии 11 февраля. Также в группе В словаки сыграют со сборными Италии (13 февраля) и Швеции (14 февраля).

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартует 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие хоккеисты НХЛ. Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде по политическим причинам.

Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль назначен капитаном сборной Германии на ОИ-2026

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль назначен капитаном сборной Германии на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Форвард «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле и защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер будут альтернативными капитанами. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

Сборная Германии начнёт выступление на Олимпиаде матчем с командой Дании 12 февраля. Также в группе С немцы сыграют со сборными Латвии (14 февраля) и США (15 февраля).

Экс-хоккеист «Авангарда» и СКА Червенка будет капитаном сборной Чехии на Олимпиаде-2026

Форвард «Динамо» из Пардубице Роман Червенка выбран капитаном сборной Чехии на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс‑служба Чешской хоккейной ассоциации в социальной сети Х. Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас будут альтернативными капитанами.

Червенка выступал в КХЛ за омский «Авангард» и СКА, в составе санкт-петербургского клуба хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

Сборная Чехии начнёт выступление на Олимпиаде матчем с командой Канады 12 февраля. Также в группе А чехи сыграют со сборными Франции (13 февраля) и Швейцарии (15 февраля).

Бывший хоккеист СКА и московского «Динамо» Артём Фёдоров умер в возрасте 32 лет

Бывший нападающий СКА, московского «Динамо» и «Сочи» Артём Фёдоров скончался на 33‑м году жизни, сообщает пресс-служба южного клуба. Причина смерти хоккеиста не уточняется.

«Артём выступал за «Сочи» в сезоне‑2022/2023, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком. Хоккейный клуб «Сочи» выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма», — говорится в сообщении.

Всего Фёдоров провёл 376 встреч в Континентальной хоккейной лиге, отметившись 66 заброшенными шайбами и 103 результативными передачами. В КХЛ Артём также играл за «Салават Юлаев» и «Спартак».