Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Что рассказывают участники хоккейного турнира Олимпиады-2026, как живёт и тренируется сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026

Хоккей, как на озере, раскатки – в «теплицах». Что говорят об условиях на Олимпиаде
Елизавета Алферьева
Что говорят хоккеисты об условиях на Олимпиаде
Комментарии
В сборной Латвии удивлены длиной тренировок и беспокоятся за здоровье игроков из-за качества льда.

Чем ближе подходит время хоккейного турнира на итальянской Олимпиаде, тем больше интересных комментариев звучит из раздевалок игроков, от представителей сборных и их же главных тренеров.

Практически каждый уже понял, что нынешняя Олимпиада в областях Венето и Ломбардия проходит действительно по-итальянски: где-то красиво и со вкусом, но с уклоном в эстетику и экономию средств, а не в комфорт и уют участников. Нынешняя организация самих Игр – это как кофе с сигаретой вместо завтрака. Местным нравится, а тем, кто хочет иначе, просто придётся потерпеть. Одно дело смотреть с экранов телевизора и задавать вопросы, почему происходит то или другое, однако самое интересное – это отзывы самих участников.

Первые комментарии после прибытия на первую тренировку в Милан оставили латвийские хоккеисты и их главный тренер Харийс Витолиньш. Можно даже не отрицать, что латвийцы никогда не скажут ничего чересчур откровенного о своих ощущениях о качестве проведения турнира, но тут даже прибалтийская хоккейная диаспора немного замешкалась, когда их попросили рассказать о качестве льда на арене «Санта-Джулия».

Что представляет собой сборная Латвии на ОИ-2026:
Страсти по составу и большие ожидания. Какой будет сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026
Страсти по составу и большие ожидания. Какой будет сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026

Итальянцы не стали долго думать и просто устроили так, как им было удобно, а главное — дёшево. Самым интересным решением для сборных по хоккею стали большие садовые парники, которые залили водой, сказав, что это площадка для разминки. Ещё один интересный аспект – то, что у сборных есть только один час, чтобы переодеться, потренироваться и быстро смениться. Из-за такой ситуации латвийцы предложили провести общую тренировку с другой сборной, которая должна была брать следующий час, но олимпийские судьи не дали этого сделать, парировав, что это будет считаться проверочной игрой.

Кроме того, возник конфликт между теми, кто несёт флаг сборной. Из-за расстояния в четыре с половиной часа между Кортиной и Миланом нужно было постоянно менять того, кто несёт флаг государства, а сборные делать этого не хотели, потому что выбран был только один участник. Конечно, это всего лишь нюансы, и турнир не закроется из-за таких маленьких неурядиц, но даже Матч звёзд КХЛ — 2026 был организован намного адекватнее, учитывая все факторы, какие только есть.

Как прошёл звёздный уикенд в Екатеринбурге:
Драка вратарей 2 на 2, пента-трик в финале, кёрлинг тренеров. Как прошёл Матч звёзд КХЛ
Драка вратарей 2 на 2, пента-трик в финале, кёрлинг тренеров. Как прошёл Матч звёзд КХЛ

Если с парниками и тренировочным часом ещё можно смириться, то с качеством льда и размерами площадки на арене «Санта-Джулия» нас как зрителей ожидают необычные повороты с точки зрения работы хоккеистов с шайбой и их катания.

Тренер сборной Латвии поделился своим мнением о том, что его ожидало по прибытии в арену: «Сначала я сказал всем: ребята, это очень маленькая площадка. Давайте сразу разгоняйтесь на максимум, чтобы хотя бы понимать, на какой скорости вы долетите до борта и вас там упакуют. Судя по ширине площадки, сложнее всего будет защитникам, ведь, если будете возвращаться спиной к своим воротам и не успеете понять, насколько близок борт, у нас грядут травмы».

Расписание хоккейных матчей на Олимпиаде-2026

Один из хоккеистов сборной Латвии очень просто рассказал о своих ощущения на льду итальянской арены: «Первое время было немного забавно, под коньками был вроде бы ровный лёд, но с какими-то пустотами. Знаете, ощущение, будто хорошо и более-менее ровно замёрзло наше латвийское озеро. Через время, конечно, привыкаешь, однако есть что-то странное в этой заливке».

Чуть позже Харийс Витолиньш, не избалованный великолепным качеством льда в Латвии, тоже отметил, что ледовая площадка абсолютно матовая, а шайба скачет. Сначала он решил, что это просто латвийцам так было неуютно, но посмотрел тренировку сборной Швейцарии и понял, что лёд везде одинаков и придётся играть на том, что сейчас имеется. В Италии экономят на всём, кроме моды, кофе и круассанов, и организаторы мероприятия надеялись, что первый лёд хоть немного «устаканится» и можно поверх будет заливать новый, однако латвийцы сняли его первый слой до корки – тренер очень хотел за час успеть натренировать ребят перед выходным днём.

Харийс Витолиньш

Харийс Витолиньш

Фото: CHRISTINE OLSSON/EPA/ТАСС

Пока что делегация сборной Латвии вместе с делегацией Швейцарии продавливает правила ОИ, чтобы тренироваться вместе, выдумывает уловки в виде того, у кого больше большинства или меньшинства или игрового времени, а также ждёт одобрения от организаторов. Уже в четверг у латвийцев будет первая игра с США, а у Швейцарии — с Францией, поэтому обе команды хотят выжать максимум из тренировочного процесса.

А как дела у главного фаворита турнира?
С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ
С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ

Вообще, вся Олимпиада в 2026 году – про деньги. Даже самые бедные и маленькие страны хотят «павлинить» и сулят огромные премии победителям, подчёркивая, как им важно национальное подтверждение их спортсменов. Забавно, что в то же время сама Италия предлагает участникам раскатку в «помидорной теплице», тем самым экономя на всём, чём только можно.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android