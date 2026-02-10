Хоккей, как на озере, раскатки – в «теплицах». Что говорят об условиях на Олимпиаде

Чем ближе подходит время хоккейного турнира на итальянской Олимпиаде, тем больше интересных комментариев звучит из раздевалок игроков, от представителей сборных и их же главных тренеров.

Практически каждый уже понял, что нынешняя Олимпиада в областях Венето и Ломбардия проходит действительно по-итальянски: где-то красиво и со вкусом, но с уклоном в эстетику и экономию средств, а не в комфорт и уют участников. Нынешняя организация самих Игр – это как кофе с сигаретой вместо завтрака. Местным нравится, а тем, кто хочет иначе, просто придётся потерпеть. Одно дело смотреть с экранов телевизора и задавать вопросы, почему происходит то или другое, однако самое интересное – это отзывы самих участников.

Первые комментарии после прибытия на первую тренировку в Милан оставили латвийские хоккеисты и их главный тренер Харийс Витолиньш. Можно даже не отрицать, что латвийцы никогда не скажут ничего чересчур откровенного о своих ощущениях о качестве проведения турнира, но тут даже прибалтийская хоккейная диаспора немного замешкалась, когда их попросили рассказать о качестве льда на арене «Санта-Джулия».

Итальянцы не стали долго думать и просто устроили так, как им было удобно, а главное — дёшево. Самым интересным решением для сборных по хоккею стали большие садовые парники, которые залили водой, сказав, что это площадка для разминки. Ещё один интересный аспект – то, что у сборных есть только один час, чтобы переодеться, потренироваться и быстро смениться. Из-за такой ситуации латвийцы предложили провести общую тренировку с другой сборной, которая должна была брать следующий час, но олимпийские судьи не дали этого сделать, парировав, что это будет считаться проверочной игрой.

Кроме того, возник конфликт между теми, кто несёт флаг сборной. Из-за расстояния в четыре с половиной часа между Кортиной и Миланом нужно было постоянно менять того, кто несёт флаг государства, а сборные делать этого не хотели, потому что выбран был только один участник. Конечно, это всего лишь нюансы, и турнир не закроется из-за таких маленьких неурядиц, но даже Матч звёзд КХЛ — 2026 был организован намного адекватнее, учитывая все факторы, какие только есть.

Если с парниками и тренировочным часом ещё можно смириться, то с качеством льда и размерами площадки на арене «Санта-Джулия» нас как зрителей ожидают необычные повороты с точки зрения работы хоккеистов с шайбой и их катания.

Тренер сборной Латвии поделился своим мнением о том, что его ожидало по прибытии в арену: «Сначала я сказал всем: ребята, это очень маленькая площадка. Давайте сразу разгоняйтесь на максимум, чтобы хотя бы понимать, на какой скорости вы долетите до борта и вас там упакуют. Судя по ширине площадки, сложнее всего будет защитникам, ведь, если будете возвращаться спиной к своим воротам и не успеете понять, насколько близок борт, у нас грядут травмы».

Один из хоккеистов сборной Латвии очень просто рассказал о своих ощущения на льду итальянской арены: «Первое время было немного забавно, под коньками был вроде бы ровный лёд, но с какими-то пустотами. Знаете, ощущение, будто хорошо и более-менее ровно замёрзло наше латвийское озеро. Через время, конечно, привыкаешь, однако есть что-то странное в этой заливке».

Чуть позже Харийс Витолиньш, не избалованный великолепным качеством льда в Латвии, тоже отметил, что ледовая площадка абсолютно матовая, а шайба скачет. Сначала он решил, что это просто латвийцам так было неуютно, но посмотрел тренировку сборной Швейцарии и понял, что лёд везде одинаков и придётся играть на том, что сейчас имеется. В Италии экономят на всём, кроме моды, кофе и круассанов, и организаторы мероприятия надеялись, что первый лёд хоть немного «устаканится» и можно поверх будет заливать новый, однако латвийцы сняли его первый слой до корки – тренер очень хотел за час успеть натренировать ребят перед выходным днём.

Харийс Витолиньш Фото: CHRISTINE OLSSON/EPA/ТАСС

Пока что делегация сборной Латвии вместе с делегацией Швейцарии продавливает правила ОИ, чтобы тренироваться вместе, выдумывает уловки в виде того, у кого больше большинства или меньшинства или игрового времени, а также ждёт одобрения от организаторов. Уже в четверг у латвийцев будет первая игра с США, а у Швейцарии — с Францией, поэтому обе команды хотят выжать максимум из тренировочного процесса.

Вообще, вся Олимпиада в 2026 году – про деньги. Даже самые бедные и маленькие страны хотят «павлинить» и сулят огромные премии победителям, подчёркивая, как им важно национальное подтверждение их спортсменов. Забавно, что в то же время сама Италия предлагает участникам раскатку в «помидорной теплице», тем самым экономя на всём, чём только можно.