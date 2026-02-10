Ткачуки вновь будут всех кошмарить, Хьюз уйдёт в запас. Как США собираются выигрывать ОИ?

До старта мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане осталось совсем чуть-чуть. Игроки уже добрались до Италии и проводят первые тренировки, по которым можно сделать примерные прикидки касательно тактики команд.

Интересно было посмотреть, как распорядится едва ли не сильнейшим в истории страны составом национальной команды Майк Салливан, особенно с учётом неоднозначных решений по итоговой заявке, в частности категорического отказа от Адама Фокса и Джейсона Робертсона. Во что будут играть американцы на ОИ-2026 и какие у них перспективы?

Тренировка сборной США на Олимпиаде в Милане Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В отличие от Канады, сборная США не стала делать из своих тренировочных занятий большую тайну и закрывать первые тренировки в Милане от журналистов. Само по себе решение канадцев изолироваться от прессы удивляет: подобной практики на крупных турнирах от топ-сборных мы ранее не видели. Причём подробные составы звеньев страны кленового листа всё равно попали в СМИ, так что в чём смысл? Впрочем, вернёмся к американской команде.

Судя по всему, Майк Салливан планирует использовать в первом матче со сборной Латвии сочетания, приведённые ниже.

Тройки нападающих:

Гюнцель – Мэттьюс – Болди;

Мэттью Ткачук – Айкел – Брэди Ткачук;

Коннор – Ларкин – Томпсон;

Миллер – Нельсон (Трочек) – Джек Хьюз.

Вне состава: Келлер.

Защитники:

Куинн Хьюз – Макэвой;

Славин – Фэйбер;

Сандерсон – Веренски;

Лакомб – Хэнифин.

Вратари:

Хеллебайк, Эттингер.

Салливан не стал отказываться от очевидного решения, которое к тому же хорошо себя зарекомендовало на Турнире четырёх наций: братьев Ткачук вновь объединяют в одном сочетании, а в центр к ним отправят одного из сильнейших двусторонних нападающих лиги Джека Айкела. Умная игра Айкела поможет сочетанию не проседать в оборонительных метриках, а Ткачуки будут творить тем временем на льду всё, что вздумается – крушить, ломать, изводить защиту скоростным хоккеем и, естественно, провоцировать соперника. Другой вопрос, насколько их стиль игры применим к хоккею по правилам ИИХФ, но потенциально звено не даст нормально жить ни одной команде.

Крепко выглядит и первая тройка, сосредоточенная в первую очередь на созидании в чужой зоне. Джейк Гюнцель и Мэтт Болди – отличные завершители атак, которые при грамотном распасовщике способны на голевые чудеса. Хотя и Гюнцель доказал свою автономность без Никиты Кучерова, да и Болди в этом сезоне всё реже появляется с Кириллом Капризовым и оформляется в более разностороннего и самодостаточного игрока. Кто-то разумно скажет, что Мэттьюс и сам прирождённый снайпер, как ему делить шайбу с тем же Гюнцелем? Однако, во-первых, подобную связку уже опробовали на Т4Н, и она себя неплохо зарекомендовала. А во-вторых, с годами Остон меняется, и недооценивать его навыки плеймейкера не стоит. Не удивляйтесь и тому, что Мэттьюс вполне может выходить в меньшинстве – в «Торонто» у него достаточно подобной практики.

Остон Мэттьюс в сборной США Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Болди выгрыз место в топ-6 у Джека Хьюза. Учитывая игровую форму лидера «Нью-Джерси» и состояние здоровья нападающего в принципе, его вызов кажется ошибкой. Форвард не играл с 30 января из-за травмы. Он получил повреждение нижней части тела в матче с «Нэшвиллом». С другой стороны, Хьюз универсальный игрок, полезный при разных обстоятельствах, да и расстраивать его брата – Куинна Хьюза – тренерский штаб сборной вместе с генеральным менеджером Биллом Герином едва ли хотел. Герину с учётом его клубной работы вообще теперь строго-настрого запрещено ссориться с Куинном, вдруг он сорвётся и уйдёт к Джеку в «Дэвилз»? Так или иначе, в беседе с журналистами средний из братьев Хьюз сказал, что чувствует себя хорошо и готов играть, а Салливан на первое время планирует использовать Джека в четвёртом звене, наверняка предоставив ему при этом время в большинстве.

Хьюз добавит четвёртой тройке остроты, а за игру в своей зоне будут отвечать Брок Нельсон и Джей Ти Миллер. Правда последний в этом плане вообще не убеждает своими выступлениями за «Рейнджерс», но наверняка Майк Салливан, который работает с ним и в клубе, и в сборной, знает, что делает. При этом другой нападающий «копов» Винсент Трочек пока в ротации и наигрывается 13-м нападающим, подменяя Нельсона в качестве центрального.

Клейтону Келлеру из «Юты» пока в принципе не нашлось места в составе, хотя он наверняка может в случае чего заменить Кайла Коннора или Тейджа Томпсона в третьем звене. Пока что эта связка вместе с Диланом Ларкином выглядит самой скоростной и мобильной во всей американской сборной, выбравшей за основу жёсткий силовой стиль игры.

Дилан Ларкин в составе сборной США Фото: РИА Новости

Мобильность и игру с шайбой в защите обеспечит Куинн Хьюз, которого так не хватало американцам год назад на Турнире четырёх наций, сейчас же он полон сил и энергии и, вероятно, будет играть по полчаса за матч, исполняя схожую с канадцем Кейлом Макаром роль. Велик соблазн был поставить к нему в пару Зака Веренски, однако дублировать функционал игроков Салливан не стал и сделал ставку на Чарли Макэвоя, гораздо более сдержанного в атакующих порывах оборонца. Со здоровьем у Макэвоя всё вроде бы в порядке, хотя фотографии в соцсетях пугают. Персонально охотиться за Сандисом Вилманисом, который и нанёс ему неприятное повреждение, Чарли не собирается – на Олимпиаде не до того. Что же касается Веренски, то пока что его отправили в номинально третью пару обороны к Джейку Сандерсону. Игрок «Оттавы» на себя фокус внимания переводить не будет, и мы сможем увидеть сильнейшие качества Зака в полной мере.

Меньшинство и самые ответственные отрезки при преимуществе в счёте заберут на себя Джейккоб Славин и Брок Фэйбер. Ребята далеко не так известны, как их партнёры по сборной, но тот же Славин, вероятно, ежегодно котировался бы как претендент на «Норрис Трофи», выдавай лига награду за игру в обороне, а не за роль футбольного полузащитника или квотербека. Седьмым защитником пока что будет Ноа Хэнифин, а в резерве – Джексон Лакомб. Его появление на льду в принципе маловероятно, разве что в случае травм и каких-то экстренных обстоятельств, а пока что непонятно, куда встраивать игрока «Анахайма». Как, на самом деле, не до конца ясно, где в этой сборной лучше бы разместились Адам Фокс с Джейсоном Роберстоном. Касательно них было сломано уже столько копий, но давайте честно – разве текущий состав сборной США критично в них нуждается?

Коннор Хеллебайк в составе сборной США Фото: РИА Новости

А вот что американцам жизненно необходимо – так это уверенная игра Коннора Хеллебайка. По крайней мере, на старте турнира Салливан не станет отходить от проверенной схемы и доверит ворота ему. Один из матчей на групповом турнире отдадут Джейку Эттингеру. Джереми Свейман, кажется, не убедил тренерский штаб сборной ни победным ЧМ, ни уверенной игрой в текущем сезоне за «Бостон» и посмотрит Олимпиаду с трибун. Впрочем, если всё закончится золотыми медалями, так ли он будет расстроен этим обстоятельством?