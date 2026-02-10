Без Кросби и Макдэвида? Не проблема. Канада боролась бы за золото ОИ даже вторым составом

Уже завтра, 11 февраля, в Милане стартует мужской олимпийский хоккейный турнир. В первом матче сойдутся сборные Словакии и Финляндии, а вот представители группы А начнут свой путь в Италии только в четверг.

Именно там находятся триумфаторы последней Олимпиады с игроками НХЛ – канадцы. И в этом году они тоже будут одними из главных (если не главными) фаворитов. Состав у «кленовых» подобран отличный, так что все основания рассчитывать на золото у них, как обычно, есть.

Итоговый состав сборной Канады по хоккею на ОИ-2026:



Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»).



Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кейл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парэйко («Сент-Луис»), Трэвис Санхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвз («Колорадо»), Томас Харли («Даллас»).



Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида»), Сет Джарвис («Каролина»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Митч Марнер («Вегас»), Брэд Маршан («Флорида»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Судзуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»).

Некоторые селекционные решения фронт-офиса канадцев вызвали споры, однако их было не избежать – уровень таланта на родине хоккея запредельный. Настолько, что Даг Армстронг мог спокойно собрать список из абсолютно других 25 игроков – и всё равно бороться за золото Олимпиады. И это ещё без учёта травмированных хоккеистов – Брейдена Пойнта и Энтони Чирелли.

Давайте представим, как могла бы выглядеть альтернативная версия канадской сборной.

Вратари: Маккензи Блэквуд («Колорадо»), Джет Гривз («Коламбус»), Скотт Уэджвуд («Колорадо»).

Непопадание хотя бы одного представителя лучшего вратарского дуэта нынешнего сезона НХЛ в сборную Канады вызвало бы большие вопросы. Особенно с учётом того, что последний рубеж «кленовых» является далеко не самым надёжным на предстоящем турнире.

Но руководство канадцев решило довериться проваливающему год Джордану Биннингтону, положиться на стабильность Дарси Кемпера и зарыть топор войны нескольких членов тренерского штаба с Логаном Томпсоном, который подходит к Олимпиаде в лучшей форме среди канадских вратарей.

Хотя и с оговоркой – среди канадских вратарей, которые приехали в Италию. Потому что в последнее время очень хорошую форму набрал Джет Гривз – голкипер «Коламбуса», который проводит первый полноценный сезон в НХЛ, с начала 2026 года лидирует среди соотечественников с пятью и более матчами (у Гривза их 11) по проценту отражённых бросков (91,3%) и количеству шат-аутов (2).

Джет Гривз Фото: Jason Mowry/Getty Images

Джет уже выиграл борьбу за звание первого номера «Блю Джекетс» у Элвиса Мерзликина и вполне мог бы впервые в карьере попробовать себя и на международном уровне – если «мундиры» не попадут в плей-офф, Гривз наверняка будет одним из главных кандидатов на поездку на чемпионат мира.

Защитники: Боуэн Байрэм («Баффало»), Эван Бушар («Эдмонтон»), Адам Пелеч, Райан Пулок (оба – «Айлендерс»), Даррен Рэддиш («Тампа-Бэй»), Джейкоб Чикран («Вашингтон»), Мэттью Шефер («Айлендерс»), Аарон Экблад («Флорида»).

Решение Армстронга по защитникам разделило Канаду на два лагеря – один из них поддерживал решение сделать ставку на Макара как на главного (и, по сути, единственного) ультраатакующего оборонца, второй заявлял, что для этой роли нет более подходящего игрока, нежели Бушар. Защитник «Ойлерз» тем временем ушёл на паузу в качестве лучшего бомбардира НХЛ среди коллег по амплуа – и это один из главных аргументов его сторонников.

Не взять его во вторую сборную на эту роль уже вряд ли бы получилось, хотя внезапно в Канаде появился третий праворукий защитник-производитель результативных действий – мимо прогресса Рэддиша в этом сезоне пройти довольно сложно. Хоть для поездки в Италию его оказалось недостаточно (наверняка сказалось и отсутствие международного опыта), нельзя не отметить, что Даррен хорош не только в качестве «пулялки от синей», но и в исполнении прямых обязанностей.

За бортом остались и лучший снайпер среди защитников Чикран, и заметно прибавивший в игре в обороне Байрэм, и канадский «некстван» обороны Шефер, который автоматически идёт в комплекте с играющим в ним паре Пулоком. Последний, к слову, благодаря игре с Мэттью вернулся к своим лучшим кондициям – некогда одна из лучших оборонительных связок лиги Пелеч – Пулок теперь снова на виду, пусть и по отдельности.

Нападающие: Мэтью Барзал («Айлендерс»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Коннор Бедард («Чикаго»), Габриэль Виларди («Виннипег»), Морган Гики («Бостон»), Уайатт Джонстон («Даллас»), Клод Жиру («Оттава»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Райан Маклауд («Баффало»), Райан О’Райлли («Нэшвилл»), Дилан Строум («Вашингтон»), Джон Таварес («Торонто»), Зак Хайман («Эдмонтон»), Марк Шайфли («Виннипег»).

Шайфли и Бедард – главные, кому не нашлось места в олимпийской сборной. Поэтому их присутствие в ближайшем резерве даже не должно обсуждаться. Вероятно, это же должно касаться Джонстона и Гики – третьего и четвёртого канадских снайперов сезона.

Виларди отлично раскрылся в сочетании с Шайфли в «Виннипеге», Таварес сбросил с себя груз капитанской нашивки и пережил определённый ренессанс в «Торонто», Жиру, к своим 38 ни разу не доезжавший до Олимпиады, здорово смотрится в канадской столице среди более молодых партнёров (среди которых есть Батерсон) и проделывает очень большой объём черновой работы.

Клод Жиру Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Да и вообще линейка отобранных нами центров была бы лучшей на Олимпиаде с точки зрения игры на вбрасываниях – 55,3% у О’Райлли, 58,6% у Тавареса, 59,5% у Строума и невероятные 64% у Жиру сделали бы эту Канаду практически непобедимой на точке. А уж с тем, как распорядиться шайбой дальше, прекрасно бы справились остальные форварды – здесь хватает и плеймейкерского, и снайперского мастерства.

Альтернативный состав сборной Канады по хоккею на ОИ-2026:



Шайфли – Таварес – Виларди;

Бедард – Строум – Барзал;

Гики – О’Райлли – Джонстон;

Хайман – Жиру – Конечны.



Маклауд, Батерсон;

Байрэм – Бушар;

Чикран – Рэддиш;

Шефер – Пулок;

Пелеч, Экблад.



Блэквуд (Уэджвуд), Гривз.

