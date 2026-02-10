Кросби и Овечкин играли друг против друга на всех турнирах сборных. Везде побеждал Сидни

В нашем спецпроекте до этого мы говорили о великих в основном в разрезе «Вашингтона» и «Питтсбурга». Однако Сидни Кросби и Александр Овечкин представляют две великие державы, путь которых почти противоположен. Даже их стиль противоположен: универсал-центр против гениального снайпера. Правда, на уровне сборных преимущество оставалось за первым.

Финал МЧМ-2005: Россия — Канада — 1:6

В 2005-м Канада собрала не просто лучшую молодёжку в своей истории, но потенциально вообще лучшую команду в истории МЧМ. Здесь сошлись два фактора: небывало глубокий драфт-2003, давший мировому хоккею множество звёзд, а также локаут, из-за которого все лучшие 19-летние были свободны для сборной. Девять человек из одной сборной провели более 1000 матчей в НХЛ.

В обычный год Кросби был бы лидером команды даже в 18, но почти вся та Канада состояла из ребят 1985 года. Выделялся среди них в первую очередь Патрис Бержерон, который к моменту поездки на МЧМ успел провести полный сезон за «Бостон» и выиграть золото взрослого ЧМ. Команда с кучей звёзд издевательски легко шла по турниру: по восемь шайб Финляндии и Швеции в группе, в полуфинале забросили чехам лишь три, но дали нанести сопернику лишь 11 бросков.

Россия после поражения в первом матче турнира потом только побеждала, а в полуфинале разгромила Штаты 7:2. «Я же считаю, что самая сильная команда – у нас. Одна атака чего стоит!» — говорил перед турниром Овечкин. Разумеется, он играл в первом звене, где компанию ему составляли Дмитрий Пестунов и Энвер Лисин. Вторая тройка тоже впечатляла: Широков — Малкин — Радулов, да и в целом практически все из той команды успешно заиграли в НХЛ или КХЛ.

Все трофеи на уровне сборных Фото: Getty Images

В общем, если кто и мог бросить вызов той Канаде, так только Россия. Однако вызова не получилось: 1:6 в финале стали одним из самых болезненных поражений России, а Гранд-Форкс в Миннесоте, где проходил МЧМ, на какой-то момент стал нарицательным именем. Главный тренер канадцев Брент Саттер позже рассказывал: «Мы знали, что русские полагаются на Овечкина и Малкина. Наш план был прост: не давать Овечкину никакого пространства, чтобы после каждого его касания шайбы следовало наказание».

Саттер накладывал на звено Овечкина тройку Бержерона, и в результате Патрис сделал то, что сейчас сложно представить — силовым досрочно отправил Александра в раздевалку. С забинтованной рукой Овечкин забрал приз лучшему форварду турнира.

Несостоявшаяся встреча: четвертьфинал Олимпиады-2006, Россия — Канада — 2:0

На момент олимпийской паузы в 2006-м Кросби на два очка отставал от топ-10 бомбардиров НХЛ — однако в Турин не взяли ни его, ни проводившего ещё более мощный сезон 21-летнего Эрика Стаала. Hockey Canada поставили на опытных и боевитых граждан типа Криса Дрэйпера или Тодда Бертуцци, у которых был богатый опыт на турнирах сборных. Что ж, Евгений Набоков остановил канадскую атаку, а на счету Овечкина победный гол — только в рамках противостояния с Кросби эта встреча не учитывается.

Четвертьфинал Олимпиады-2010: Россия — Канада — 3:7

Канада проиграла России два финала чемпионата мира подряд, причём оба раза в отличных составах. Для канадцев это оказалось лишним поводом задуматься, как победить опасного соперника. В штаб Майка Бэбкока входили Кен Хичкок и Линди Рафф, которые разбирали свои же недочёты из тех финалов, а также король оборонительной тактики Жак Лемэр: коллективная работа была тщательной.

Россия же ехала на Олимпиаду в самом соку — возможно, это было самым романтичным временем нашего хоккея. Сборная выиграла два титула подряд, КХЛ поигрывала нефтегазовыми бицепсами и переманивала заметные имена из НХЛ, целясь на расширение в Европу. В самой же НХЛ царили россияне: весной 2009-го из шести лучших бомбардиров четверо были нашими, Малкин два года подряд играл в финале против Дацюка. Овечкин взял хет-трик индивидуальных призов и на момент олимпийской паузы был с отрывом лучшим бомбардиром сезона.

Несмотря на домашний лёд, звёздный состав и «генштаб» на скамейке, где Хичкок вообще смотрел хоккей с верхотуры, Канаду на старте Олимпиады шатало. Хозяева уступили менее звёздным на тот момент американцам и забороли Швейцарию лишь в буллитах, отпустив 2:0 в матче. Россия же проиграла Словакии, забросив лишь одну шайбу, но победа над чехами с фантастической игрой Овечкина принесла первое место в группе и как будто всех успокоила. Известно, что канадцев особенно не разбирали, а фраза «Канада — прогнозируемая, читаемая команда» вошла в историю.

Кросби и Овечкин в четвертьфинале Олимпиады Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Потом в историю вошли уже совсем другие фразы, про горилл из клетки. В Ванкувере повторился Гранд-Форкс: интенсивная силовая игра и давление на грани, успешное использование наложений. На первом плане оказался не Кросби, который очков в той игре не набрал. Звено Джонатана Тэйвза сожрало связку Овечкин — Малкин, а дуэт Гетцлаф – Перри закошмарил оборону России, уже позже подарив мем про поездку Перри на сочинский пятак.

Финал ЧМ-2015: Россия — Канада — 1:6

Перед пражским ЧМ Канада вылетала на стадии четвертьфинала четыре раза подряд. Возможно, это стало фактором того, что в Чехию канадцы повезли отличную команду: Бёрнс, Хэмьюс, Экблад, Бэрри в защите, Холл, Маккиннон, Спецца, Жиру, О’Райлли, Сегин, Дюшейн, Эберле в атаке. Кроме того, сборную собирал один из самых уважаемых менеджеров НХЛ Джим Нилл, жена которого на тот момент боролась с серьёзной болезнью.

Появление Кросби в этой команде стало неожиданным даже для самого менеджмента, в итоге Брэйден Шенн провёл турнир в роли запасного. Возможно, на решение Кросби повлияло то, что это было не самое удачное время для самого Сидни: в Сочи он исполнил Ковальчука-2008, забив ключевой гол в финале после блёклого турнира. «Питтсбург» на тот момент попал в локальный кризис, сменил тренера, но при Майке Джонстоне «пингвины» вылетели в плей-офф в пяти играх. Кажется, Сид ехал за перезагрузкой.

В сборную России приехали почти все, кто мог, Овечкин сделал это уже к полуфиналу после драматичного вылета во втором раунде, когда «столичные» вели 3-1 с «Рейнджерс». Правда, весь чемпионат команду Олега Знарка шатало: проиграли беззвёздным американцам, по буллитам уступили финнов, словаков одолели только в овертайме. В четвертьфинале 3:0 со шведами в самой концовке превратились в 3:3, и только геройство Малкина спасло от овертайма и потенциального конфуза.

Зато канадцы на ЧМ резвились как могли. За год до этого Олимпиада была выиграна в очень скучной манере: показательно, что лучшими бомбардирами малорезультативной команды стали Ши Уэбер и Дрю Даути. А вот в Праге «кленовые» играли в атаку весь турнир и по пути к финалу за девять матчей забросили 60 шайб. У Канады мало истории ярких звеньев именно на ЧМ, однако Кросби успешно действовал вместе с эдмонтонской связкой Холл — Эберле.

Очные матчи Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Никаких горилл из клетки в пражском финале уже не было, но точно так же атаку сборной России придушили полностью. После 40 минут на табло горели 4:0 и 29-6 по броскам. Гол Кросби не стал победным, однако случился при счёте 2:0 в середине второго периода и почти прибил интригу в матче, который закончился скандалом вокруг гимнов.

Полуфинал Кубка мира — 2016: Россия — Канада — 3:5

Кубок мира — 2016 словно бы воплотил в жизнь анекдот про фальшивые ёлочные игрушки: вроде все лучшие были на месте, однако турнир не запомнился примерно никому и был забыл примерно через два дня после его завершения. В историю вошли какие-то отдельные истории — сборная Европы, сборная молодых звёзд, которая своим весёлым хоккеем чуть не зацепила полуфинал.

Одной из этих историй было канадское звено Маршан — Бержерон — Кросби. Сидни сильно недооценён именно как оборонительный форвард, потому что в первую очередь оценивали его атакующие навыки — а так получилась тройка, которая не давала слабины. В 2014-м партнёров Кросби по звену перемешивали чуть ли не каждый матч, не помог даже приезд в Сочи Криса Куница из «Питтсбурга».

Россия попала в полуфинал во многом благодаря безумным шести минутам во встрече с американскими молодыми звёздами, когда забросила четыре шайбы — попытка погони соперников была безуспешной. Зато на групповом этапе получилось побороть демонов и всухую обыграть финнов, которые за полгода до этого были сильнее в полуфинале московского ЧМ. Параллельно Дон Черри критиковал Знарка: «Овечкин и Малкин – кони, которые привыкли играть помногу. Поэтому у них ничего и не получается. Паршивый коучинг. Нельзя делать так, чтобы кто-то играл больше Овечкина и Малкина».

Полуфинал-2016 — единственный из четырёх матчей Овечкина и Кросби на уровне сборной, когда кто-то из них взял на себя роль лидера команды. Увы для нас, это был Кросби, который уже в дебюте создал гол сам себе, запрессинговав защитников России. Интересно, что из этой подборки это был единственный матч, где наша сборная показала зубы и вела 2:1 в концовке второго периода. Однако на сцену снова вышло звено Маршан — Бержерон — Кросби и превратило эти цифры в 2:3. Овечкин остался без очков и с «-1» в полезности.

Получилось, что Ови уступил Сиду в плей-офф всех главных международных турниров по одному разу. Писавший тогда на ESPN Пьер Лебрюн констатировал: «На первом плане всегда Кросби — особенно в критический момент. Спустя годы мало кто будет помнить, что Джонатан Тэйвз опять проделал прекрасную работу по тому, чтобы выключить Овечкина — будут помнить, что в личной встрече опять победил Кросби, как и на МЧМ, и на ЧМ, и на Олимпиаде, и в Кубке Стэнли».

Через два года после этого Овечкин «победил демонов» в плей-офф НХЛ. Возможно, это случилось бы и в Милане — но этого мы теперь не узнаем.