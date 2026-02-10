Скидки
Сибирь — Сочи — 10:1, регулярный чемпионат КХЛ, рекорд новосибирского клуба, семь очков Бека

Избиение в КХЛ! «Сибирь» вынесла «Сочи» 10:1, а её лидер вошёл в историю лиги
Максим Макаров
Отчёт «Сибирь» — «Сочи» — 10:1
Бек — первый хоккеист, набравший семь очков в одном матче.

Пауза на Матч звёзд КХЛ закончилась, а регулярный чемпионат стартовал встречей в Новосибирске, где местная «Сибирь» принимала «Сочи». Задачи команды на данном этапе сезона решают совершенно разные – новосибирцы борются за плей-офф, причём довольно успешно, а сочинцы в очередной раз досрочно распрощались с надеждами сыграть в кубковой весне.

У новосибирцев в воротах сегодня вышел Михаил Бердин, который неплохо проявляет себя в последний месяц. При этом Люзенков потерял одного из самых важных защитников – Тимур Ахияров получил травму в матче с «Нефтехимиком» и пропускал сегодняшнюю встречу.

Первый период получился вялым, команды долго вкатывались в первый матч после паузы. Дивиденды из пассивного хоккея извлёк «Сочи», реализовав лишнего. «Сибирь» пропустила в шестой встрече подряд в меньшинстве. Над этим показателем новосибирцам надо явно работать.

Что творилось в раздевалке новосибирского клуба в перерыве, неизвестно, но во втором периоде вышла совершенно другая команда. Меньше чем за четыре минуты хозяева трижды огорчили ворота Хомченко – отличились Лещенко, Бек и Неколенко. Идеальная работа второй тройки. А ведь появились они в таком составе впервые, потому что тренерский штаб «Сибири» решил разъединить канадский дуэт, который в равных составах выглядел слишком тяжеловесно.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4)     1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5)     2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5)     3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5)     4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5)     5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5)     6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5)     7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4)     8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5)     9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)     10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)    

До перерыва хозяева отличились ещё трижды, повесив гостям во втором периоде «баранку», если выражаться теннисной терминологией. Забил даже Андрей Чуркин, который в 16 из последних 17 матчей даже не попадал в заявку команды.

Казалось бы, третий период должен был стать формальностью, однако провокационное празднование гола Ильёй Федотовым взбудоражило атмосферу. Нападающий «Сибири» проехал перед скамейкой «Сочи», приложив руки к ушам, и открыл охоту на самого себя.

Самолюбие сочинцев сыграло – сначала с Федотовым безуспешно пытался разобраться Мачулин, а потом подрались Гуськов и Локтионов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Новосибирцы же гнули свою линию и до конца сирены довели дело до полнейшего погрома – 10:1 красовались на табло «Сибирь-Арены» после матча.

Это самая крупная победа новосибирского клуба в КХЛ – до этого команда лишь несколько раз побеждала со счётом 6:0 и 7:1. 10 шайб в одной встрече «снежинки», как многие поняли, тоже забросили впервые.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Главным героем стал Тейлор Бек, который набрал 7 (2+5) очков и установил рекорд КХЛ по набранным очкам в одном матче.

