Бек — первый хоккеист, набравший семь очков в одном матче.

Избиение в КХЛ! «Сибирь» вынесла «Сочи» 10:1, а её лидер вошёл в историю лиги

Пауза на Матч звёзд КХЛ закончилась, а регулярный чемпионат стартовал встречей в Новосибирске, где местная «Сибирь» принимала «Сочи». Задачи команды на данном этапе сезона решают совершенно разные – новосибирцы борются за плей-офф, причём довольно успешно, а сочинцы в очередной раз досрочно распрощались с надеждами сыграть в кубковой весне.

У новосибирцев в воротах сегодня вышел Михаил Бердин, который неплохо проявляет себя в последний месяц. При этом Люзенков потерял одного из самых важных защитников – Тимур Ахияров получил травму в матче с «Нефтехимиком» и пропускал сегодняшнюю встречу.

Первый период получился вялым, команды долго вкатывались в первый матч после паузы. Дивиденды из пассивного хоккея извлёк «Сочи», реализовав лишнего. «Сибирь» пропустила в шестой встрече подряд в меньшинстве. Над этим показателем новосибирцам надо явно работать.

Что творилось в раздевалке новосибирского клуба в перерыве, неизвестно, но во втором периоде вышла совершенно другая команда. Меньше чем за четыре минуты хозяева трижды огорчили ворота Хомченко – отличились Лещенко, Бек и Неколенко. Идеальная работа второй тройки. А ведь появились они в таком составе впервые, потому что тренерский штаб «Сибири» решил разъединить канадский дуэт, который в равных составах выглядел слишком тяжеловесно.

До перерыва хозяева отличились ещё трижды, повесив гостям во втором периоде «баранку», если выражаться теннисной терминологией. Забил даже Андрей Чуркин, который в 16 из последних 17 матчей даже не попадал в заявку команды.

Казалось бы, третий период должен был стать формальностью, однако провокационное празднование гола Ильёй Федотовым взбудоражило атмосферу. Нападающий «Сибири» проехал перед скамейкой «Сочи», приложив руки к ушам, и открыл охоту на самого себя.

Самолюбие сочинцев сыграло – сначала с Федотовым безуспешно пытался разобраться Мачулин, а потом подрались Гуськов и Локтионов.

Новосибирцы же гнули свою линию и до конца сирены довели дело до полнейшего погрома – 10:1 красовались на табло «Сибирь-Арены» после матча.

Это самая крупная победа новосибирского клуба в КХЛ – до этого команда лишь несколько раз побеждала со счётом 6:0 и 7:1. 10 шайб в одной встрече «снежинки», как многие поняли, тоже забросили впервые.

Главным героем стал Тейлор Бек, который набрал 7 (2+5) очков и установил рекорд КХЛ по набранным очкам в одном матче.