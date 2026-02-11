Хоккейный турнир без России — это безобразие. Но не смотреть Олимпиаду нельзя

Уже сегодня на Олимпиаде в Италии стартует мужской хоккейный турнир. Во все времена это было одно из самых ожидаемых зрелищ: многие мечтали увидеть историческое противостояние Россия — Канада, да и в целом к российской олимпийской хоккейной команде постоянно приковано пристальное внимание. Однако в Милане наша сборная не выступит даже в нейтральным статусе: в спорт в очередной раз вмешалась политика. В свою очередь, президент ИИХФ Люк Тардиф продолжает рассказывать о каких-то выдуманных им самим мерах безопасности, которые якобы не позволяют вернуть россиян на международную арену. Зато пропихнуть на Игры сборную Франции, занявшую как раз место нашей команды, Тардиф не забыл.

Дело даже дошло до громких выступлений уважаемых экспертов, в числе которых и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, сделавший нашумевшее заявление в комментарии для «Чемпионата».

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. Вся эта история никакого интереса не представляет», — сказал Вячеслав Александрович.

Фетисов, будучи великим защитником и чемпионом, а ныне государственным деятелем, выступил в присущей ему яркой и эмоциональной манере. Никто не спорит: недопуск россиян по надуманным причинам — это плохо. Очевидно и то, что нарушен принцип Олимпийской хартии, а также правила честной конкуренции и справедливости. Налицо и дискриминация по национальному признаку. Представляете, если бы сборную Аргентины или Бразилии, Германии или Франции прокатили бы мимо футбольного чемпионата мира по надуманным причинам? Никакой ценности бы подобное зрелище не представляло.

СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА ОИ-2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако не смотреть нынешнюю Олимпиаду и бойкотировать её показ в полном объёме, безусловно, нельзя. Да, все мы хотели посмотреть на Бобровского и Шестёркина, Овечкина и Малкина, Кучерова и Капризова. То, что ребят лишили права выступить на Играх — безобразие и несправедливость. Те же Овечкин и Малкин могли бы войти в «Тройной золотой клуб» (кстати, Вячеслав Фетисов в нём есть), а теперь неизвестно, смогут ли они ещё когда-нибудь сыграть на Олимпиаде.

Однако понаблюдать за турниром можно хотя бы ради других звёздных сборных, ведь НХЛ наконец-то отпустила своих игроков на Игры, сделав паузу в календаре.

Главным фаворитом будет сборная Канады с Сидни Кросби и Конном Макдэвидом в составе. Интересные команды у американцев, шведов, чехов, финнов. Так что исполнительского мастерства и звёздности в Милане будет с лихвой, хоть и не столько, сколько могло бы быть, заявись на турнир российская сборная.

Разумеется, будут смотреть Олимпиаду не только болельщики, но и журналисты, ведь работу и освещение крупного спортивного события никто не отменял. Это значит, что можно узнать что-то новое о хоккеистах и их игре за национальные команды, а также посмотреть на уровень готовности местной арены, о которой уже написано и сказано многое.

Так что внимательно понаблюдаем, как всё будет проходить, а уже после завершения Олимпийских игр обязательно сделаем выводы и по крупицам разберём, каким оказался уровень турнира, а также финальный результат.