3 сборные, которые преподнесут сенсацию на Олимпийских играх — 2026

Одна может побороться за золото, другая недавно выбивала Канаду, а третья будет самой мотивированной.

Уже сегодня, 11 февраля, стартует хоккейный турнир на Олимпийских играх — 2026. Он пройдёт в следующем формате: из группового этапа в плей-офф пройдут все, однако только четыре сборные отправятся напрямую в 1/4 финала, восемь оставшихся будут пробираться через квалификацию.

Что это значит? Правильно: возможны любые сенсации. Ведь в одном отдельно взятом матче случиться может что угодно.

И если с фаворитами Олимпиады всё понятно: канадцы — главные претенденты на золото, американцы постараются навязать им борьбу, а финны, шведы и, может быть, чехи будут ждать шанса оглушить североамериканцев (ну или друг друга) – то вот с тёмными лошадками всё куда сложнее.

Тем не менее есть три сборные, которые с большой долей вероятности преподнесут сенсацию на этих Играх. Они точно потреплют нервы фаворитам и превзойдут ожидания, а кто-то, может быть, ещё и поборется за золото. Кто же это?

Швейцария

Пожалуй, если говорить о главных претендентах на медали вне топ-5 сборных, то это команда Патрика Фишера. Швейцария достигла колоссальных успехов за последние два десятилетия. Только вдумайтесь: эта сборная, которую до сих пор не считают топовой, играла в финалах двух последних чемпионатов мира. Если глянуть пошире, то за последние 13 лет у швейцарцев четыре серебра на ЧМ. Четыре финала!

У сборной очень крепкий состав. В команде сразу 10 хоккеистов из НХЛ, причём часть из них — топовые игроки. Есть рекордсмен «Нэшвилла» и лучший защитник ЧМ-2024 Роман Йози, есть лидеры «Нью-Джерси» Нико Хишир и Тимо Майер, есть одноклубник Артемия Панарина по «Лос-Анджелесу» и MVP ЧМ-2024 Кевин Фиала. Наконец, есть Нино Нидеррайтер — нападающий с колоссальным опытом. Не просто так именно ему доверили нести знамя Швейцарии на церемонии открытия Олимпиады.

В сборной есть не только хоккеисты с громкими именами, но и парни вроде Леонардо Дженони — вратаря местного «Цуга». Скорее всего, его фамилия ничего не скажет среднестатистическому хоккейному зрителю, однако мы сейчас говорим ни много ни мало об MVP ЧМ-2025 и о лучшем по статистике голкипере ЧМ-2024!

Возможно, нынешнее поколение швейцарских хоккеистов не лучшее за всю историю, но прямо сейчас ряд игроков находится на пике карьеры и может выдать турнир жизни. И наверняка выдаст. Возможно, именно сейчас лучший момент, чтобы взять своё первое золото в истории.

Сборная Швейцарии на ЧМ-2025 Фото: Michael Campanella/Getty Images

Однако за команду говорят не только имена. Её основная сила заключается в тренерском штабе — одна из тех редких ситуаций, когда длительное сотрудничество приносит реальные плоды. Под руководством Патрика Фишера — специалиста, находящегося в сборной уже 14 лет, 11 из которых на посту главного тренера – Швейцария обрела свой стиль. Наставник создал систему, при которой максимально раскрываются сильные стороны хоккеистов — особенно тех, кто выступает в НХЛ и кто, собственно, должен тащить сборную — и скрываются слабости как лидеров, так и менее мастеровитых игроков.

В итоге мы получаем идеальное сочетание звёзд, системы и крепких парней из числа неэнхаэловцев. В пользу Швейцарии также сыграет фактор группы — «крестоносцы» вполне могут стать лучшей сборной среди тех, кто не занял первое место в своём квартете, и напрямую выйти в четвертьфинал. А там уже никому не будет просто с парнями Фишера.

Дания

«Датские львы» всегда считались аутсайдером и сладкой булочкой не только для топовых, но и для средненьких сборных. Тем не менее скандинавы постепенно прогрессировали на ледовой площадке: закрепились в высшем дивизионе чемпионатов мира (с 2003 года ни разу не вылетали из него), постепенно улучшали свои результаты, выпустили ряд сильных хоккеистов в НХЛ.

В 2022 году Дания впервые в истории заслужила право сыграть на Олимпиаде. Сейчас будут её лишь вторые Игры. Вероятно, для сборной этот турнир будет иметь даже бо́льшую важность, чем для многих других, ибо это важное событие не только на уровне спорта, но и на уровне всей страны.

У национальной команды можно чётко выделить конкретных лидеров — сразу шесть хоккеистов из НХЛ. Вожаком станет Николай Элерс — нападающий находится в отличной форме: в нынешней регулярке он уже набрал 43 (14+29) очка в 57 матчах за «Каролину» и идёт на один из лучших результатов в карьере. Неплохой сезон проводят и другие энхаэловцы — например, Оливер Бьёркстранд из «Тампы» и Ларс Эллер из «Оттавы». Именно последний станет главным человеком в раздевалке. Эллер ценен не столько результативностью, сколько опытом — на счету 36-летнего нападающего 1100+ матчей в Национальной хоккейной лиге, 400+ очков, 200+ передач и под 200 голов, а также Кубок Стэнли.

Понятно, что на шести хоккеистах из-за океана далеко не уехать. Дания в этом плане обладает отличным подбором крепких игроков, которые не добрались до НХЛ, но уже показали себя на международной арене. Например, форвард Ник Олесен, ставший лучшим бомбардиром сборной и седьмым в общем зачёте на ЧМ-2025, или вратарь Фредерик Диков — на том же чемпионате мира он отыграл хоть и неровно, однако в главные моменты подтащил.

Есть также и Фредерик Андерсен, но пока нет уверенности, что именно он будет первым номером Дании, всё-таки голкипер «Каролины» проводит не самый удачный сезон. Впрочем, Андерсен всё равно поможет опытом — а там, глядишь, Олимпиада станет для него отдушиной после всех разочарований в этой регулярке НХЛ.

Сборная Дании по хоккею Фото: Michael Campanella/Getty Images

Иными словами, состав у датчан уже нельзя назвать слабым. Там есть свои звёзды и крепкие середняки.

А ещё «датские львы» сейчас находятся в довольно хорошей форме. На последнем чемпионате мира сборная выдала лучший результат в истории, став четвёртой и по пути выбив канадцев на стадии четвертьфинала! Уже сотворив величайший момент в истории страны на ледовой площадке, команда ощутила вкус побед, и это может стать важным фактором для успешного выступления на Олимпиаде. Всё-таки подобные моменты вселяют уверенность в игроков, а без уверенности против превосходящих в силе соперников — никуда.

Нельзя не отметить и фактор Микаэля Кринц-Гата. Когда дело касается «маленьких» сборных, тренерская мысль и дисциплина порой играют решающую роль. И у 49-летнего специалиста уже получилось привить это своей команде. Осталось только перенести опыт последних чемпионатов мира на нынешний турнир.

Сборная Дании вряд ли прыгнет выше четвертьфинала, но есть интересный факт: при определённых условиях она может залететь туда напрямую. В группе С есть только один очевидный фаворит — США. Если отобрать у американцев очки, то шанс стать лучшей сборной без учёта победителей квартетов довольно высок. Почему? Потому что остальные участники группы — это Германия и Латвия, с которыми вполне можно играть.

Впрочем, даже без этого Дания должна проходить в четвертьфинал. А там кто знает, что будет. «Львы» уже показали, что в одном отдельно взятом матче могут обыграть кого угодно. Почему бы не повторить это сейчас? В идеале — на стадии четвертьфинала.

Италия

Если предыдущие сборные рассчитывают на классных игроков и их индивидуальное мастерство, то хозяева Олимпиады не могут этим похвастать. 0 игроков из НХЛ — наверное, это наиболее красноречивый факт.

Сборная Италии по хоккею Фото: iihf.com

Впрочем, мы и не утверждаем, что «адзурри» поборются за какие-либо высокие места. В этом тексте говорим в первую очередь о тех сборных, которые способны преподнести сюрприз и в хорошем плане удивить. Получается, Италия здесь в выигрышном положении — именно она считается с отрывом главным аутсайдером турнира. А это значит, что любой близкий матч с любым соперником, особенно с топовым, уже будет сенсацией.

Однако это всё сухие расчёты. В пользу «синих» говорит один более важный факт: они хозяева турнира. Италию будут активно поддерживать местные трибуны, хоккеистам всё известно, они находятся в самой комфортной обстановке — это дополнительная и очень серьёзная мотивация, эмоциональный заряд. Более того, для каждого в сборной эти Игры станут высшей точкой в карьере. А это значит, что «адзурри» выложатся на полную и проведут турнир жизни.

При наилучшем стечении обстоятельств итальянцы пройдут стадию квалификации, но, видимо, это максимум, на который они могут рассчитывать. Впрочем, для них важнее всего будет не столько пройти подальше, сколько выступить достойно и не ударить в грязь лицом перед родными болельщиками. Поэтому нет сомнений, что итальянцы совершат сенсацию и попьют кровушки у любого соперника.

