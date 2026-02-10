«Торпедо» проиграло аутсайдеру Запада, СКА впервые с 2025 года одержал три победы подряд.

«Северсталь» и «Динамо» устроили триллер, «Локомотив» вышел в плей-офф. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 10 февраля 2026 года.

«Сибирь» разгромила «Сочи», забросив 10 шайб. Тейлор Бек набрал семь очков

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1.

Дублями в составе «Сибири» отметились нападающие Вячеслав Лещенко и Энди Андреофф. Двумя голами и пятью результативными передачами отметился форвард новосибирской команды Тейлор Бек. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Архип Неколенко, Илья Федотов, Андрей Чуркин и Антон Косолапов. После шестой пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Сочи» Павел Хомченко на Алексея Щетилина.

Благодаря этой победе «Сибирь» увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков.

Отметим, что эта победа стала для «Сибири» самой крупной в клубной истории в КХЛ. Ранее новосибирцы побеждали с разницей в шесть шайб. Также «Сибирь» впервые в своей истории забила 10 голов в матче КХЛ.

Помимо этого, нападающий «Сибири» Тейлор Бек отметился дублем и пятью результативными передачами и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одной встрече.

«Металлург» уверенно обыграл «Автомобилист», проведя матч без первого звена

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Металлург» сыграл этот матч без хоккеистов первого звена. В запасе остались форварды Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв и защитник Егор Яковлев. Голами в составе магнитогорской команды отметились Никита Коротков, Руслан Исхаков, Андрей Козлов и Михаил Фёдоров. Единственную шайбу за «Автомобилист» в середине третьего периода забросил Брукс Мэйсек.

«Металлург» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист».

«Торпедо» проиграло «Ладе», ведя в счёте после второго периода

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Егор Виноградов, которому ассистировали Бобби Нарделла и Антон Сизов. «Лада» перевернула ход встречи в третьем периоде. На второй минуте третьего периода счёт сравнял Иван Савчик с передач Дмитрия Кугрышева и Алекса Коттона. На 53-й минуте Алекс Коттон реализовал большинство за нарушение численного состава и впервые вывел «Ладу» вперёд в счёте. Третью шайбу «Лады» в концовке матча в пустые ворота забросил Андрей Алтыбармакян.

Дубль Энаса помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь» в результативном матче

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 7:4.

К началу девятой минуты встречи минское «Динамо» повело со счётом 3:0 — голами отметились Кирилл Воронин, Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв. После чего «Северсталь» заменила стартового голкипера Константина Шостака на Александра Самойлова. Гостям удалось забросить две шайбы подряд ещё до окончания первого периода — голы забили Александр Скоренов и Илья Квочко. Во втором периоде Сэм Энас и Егор Бориков вновь увеличили преимущество «Динамо» до трёх шайб. В середине третьего периода Энас оформил дубль, а в пустые ворота свою вторую шайбу в матче забросил Бориков. В третьем периоде шайбы «Северстали» забросили Илья Чефанов и Михаил Ильин.

Минское «Динамо» одержало две победы в шести встречах с «Северсталью» в текущем сезоне.

СКА забросил пять шайб подряд и крупно обыграл «Нефтехимик» в выездном матче

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и СКА. Победу одержали гости со счётом 5:1.

На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров. Затем до конца периода СКА забросил три шайбы подряд — отличились Матвей Короткий, Марат Хайруллин и Джозеф Бландизи. На старте третьего периода СКА забил ещё два быстрых гола — дубль оформил Хайруллин, ещё одну шайбу забросил Сергей Плотников.

Таким образом, СКА одержал третью победу подряд. Впервые с начала декабря санкт-петербургская команды провела такую успешную серию. В период со 2 по 6 декабря СКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ), «Адмирал» (3:1) и «Амур» (2:1 ОТ).

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в КХЛ и прервало серию из трёх поражений

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл принципиальный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Победу в дерби одержали бело-голубые со счётом 3:2.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Римашевский с передачи Максима Мамина и Даниила Пыленкова. «Спартак» ответил двумя быстрыми шайбами Даниила Орлова и Дмитрия Вишневского. «Динамо» сравняло счёт на 34-й минуте благодаря голу Джордана Уила с передач Никиты Гусева и Фредрика Классона. Через несколько минут Дилан Сикьюра реализовал большинство и вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте.

Таким образом, «Динамо» прервало серию из трёх поражений и в третий раз в текущем сезоне одолело «Спартак».

«Локомотив» обыграл «Шанхайских Драконов» и стал третьим участником плей-офф

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 2:0.

Победный гол «Локомотива» на 33-й минуте забил нападающий Максим Шалунов с результативной передачи Егора Сурина. На последней минуте встречи гол в пустые ворота забил Никита Кирьянов с ещё одной передачи Сурина.

Эта победа позволила «Локомотиву» стать третьим участником плей-офф текущего сезона. Ранее место в Кубке Гагарина — 2026 себе гарантировали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Матчи 11 февраля

