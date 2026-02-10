Скидки
Новости дня в КХЛ за 10 февраля 2026 года: Локомотив стал третьей командой, вышедшей в плей-офф, СКА обыграл Нефтехимик

«Северсталь» и «Динамо» устроили триллер, «Локомотив» вышел в плей-офф. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 10 февраля 2026 года
Комментарии
«Торпедо» проиграло аутсайдеру Запада, СКА впервые с 2025 года одержал три победы подряд.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 10 февраля 2026 года.

«Сибирь» разгромила «Сочи», забросив 10 шайб. Тейлор Бек набрал семь очков

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
10 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Петухов (Ли, Гуськов) – 14:35 (5x4)     1:1 Лещенко (Бек, Аланов) – 21:42 (5x5)     2:1 Бек (Неколенко) – 23:46 (5x5)     3:1 Неколенко (Лещенко, Бек) – 25:33 (5x5)     4:1 Андреофф (Косолапов, Кошелев) – 29:04 (5x5)     5:1 Чуркин (Широков, Локтионов) – 37:04 (5x5)     6:1 Лещенко (Неколенко, Бек) – 39:59 (5x5)     7:1 Андреофф (Бек, Приски) – 43:38 (5x4)     8:1 Федотов (Яковлев, Баклашёв) – 47:51 (5x5)     9:1 Косолапов (Приски, Бек) – 49:55 (5x4)     10:1 Бек (Аланов, Широков) – 59:10 (5x4)    

Дублями в составе «Сибири» отметились нападающие Вячеслав Лещенко и Энди Андреофф. Двумя голами и пятью результативными передачами отметился форвард новосибирской команды Тейлор Бек. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Архип Неколенко, Илья Федотов, Андрей Чуркин и Антон Косолапов. После шестой пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Сочи» Павел Хомченко на Алексея Щетилина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Благодаря этой победе «Сибирь» увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков.

Отметим, что эта победа стала для «Сибири» самой крупной в клубной истории в КХЛ. Ранее новосибирцы побеждали с разницей в шесть шайб. Также «Сибирь» впервые в своей истории забила 10 голов в матче КХЛ.

Помимо этого, нападающий «Сибири» Тейлор Бек отметился дублем и пятью результативными передачами и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одной встрече.

«Металлург» уверенно обыграл «Автомобилист», проведя матч без первого звена

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Коротков (Паливко, Маклюков) – 17:05 (5x5)     2:0 Исхаков (Петунин) – 21:56 (5x5)     3:0 Козлов – 27:20 (5x5)     4:0 Фёдоров (Исхаков, Барак) – 32:09 (5x3)     4:1 Мэйсек (Кизимов) – 47:41 (5x5)    

«Металлург» сыграл этот матч без хоккеистов первого звена. В запасе остались форварды Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв и защитник Егор Яковлев. Голами в составе магнитогорской команды отметились Никита Коротков, Руслан Исхаков, Андрей Козлов и Михаил Фёдоров. Единственную шайбу за «Автомобилист» в середине третьего периода забросил Брукс Мэйсек.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Металлург» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Автомобилист».

«Торпедо» проиграло «Ладе», ведя в счёте после второго периода

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Виноградов (Нарделла, Сизов) – 22:33 (5x5)     1:1 Савчик (Кугрышев, Коттон) – 41:18 (5x5)     2:1 Коттон (Юрчо, Чивилёв) – 52:34 (5x4)     3:1 Алтыбармакян – 59:59 (en)    

На 23-й минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Егор Виноградов, которому ассистировали Бобби Нарделла и Антон Сизов. «Лада» перевернула ход встречи в третьем периоде. На второй минуте третьего периода счёт сравнял Иван Савчик с передач Дмитрия Кугрышева и Алекса Коттона. На 53-й минуте Алекс Коттон реализовал большинство за нарушение численного состава и впервые вывел «Ладу» вперёд в счёте. Третью шайбу «Лады» в концовке матча в пустые ворота забросил Андрей Алтыбармакян.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Дубль Энаса помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь» в результативном матче

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Воронин (Пышкайло) – 01:51 (5x5)     2:0 Кузнецов (Пинчук, Смит) – 07:28 (5x4)     3:0 Шипачёв (Хэмилтон) – 08:10 (5x5)     3:1 Скоренов (Калдис, Аймурзин) – 12:17 (5x4)     3:2 Квочко (Аймурзин) – 16:24 (5x5)     4:2 Энас (Смит, Лимож) – 22:42 (5x4)     5:2 Бориков (Спунер, Липский) – 33:33 (5x5)     6:2 Энас (Лимож) – 49:56 (5x4)     6:3 Чефанов (Окунев, Абросимов) – 54:49 (5x5)     6:4 Ильин (Скоренов, Буренов) – 56:44 (6x5)     7:4 Бориков (Спунер) – 59:48 (en)    

К началу девятой минуты встречи минское «Динамо» повело со счётом 3:0 — голами отметились Кирилл Воронин, Сергей Кузнецов и Вадим Шипачёв. После чего «Северсталь» заменила стартового голкипера Константина Шостака на Александра Самойлова. Гостям удалось забросить две шайбы подряд ещё до окончания первого периода — голы забили Александр Скоренов и Илья Квочко. Во втором периоде Сэм Энас и Егор Бориков вновь увеличили преимущество «Динамо» до трёх шайб. В середине третьего периода Энас оформил дубль, а в пустые ворота свою вторую шайбу в матче забросил Бориков. В третьем периоде шайбы «Северстали» забросили Илья Чефанов и Михаил Ильин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Минское «Динамо» одержало две победы в шести встречах с «Северсталью» в текущем сезоне.

СКА забросил пять шайб подряд и крупно обыграл «Нефтехимик» в выездном матче

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и СКА. Победу одержали гости со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Жафяров (Хоружев) – 20:58 (5x5)     1:1 Короткий (Поляков, Хайруллин) – 26:49 (5x5)     1:2 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 32:20 (5x5)     1:3 Бландизи (Уилсон, Филлипс) – 36:49 (5x5)     1:4 Хайруллин (Короткий, Плешков) – 40:21 (4x5)     1:5 Плотников (Хайруллин, Савиков) – 42:58 (5x3)    

На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров. Затем до конца периода СКА забросил три шайбы подряд — отличились Матвей Короткий, Марат Хайруллин и Джозеф Бландизи. На старте третьего периода СКА забил ещё два быстрых гола — дубль оформил Хайруллин, ещё одну шайбу забросил Сергей Плотников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, СКА одержал третью победу подряд. Впервые с начала декабря санкт-петербургская команды провела такую успешную серию. В период со 2 по 6 декабря СКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ), «Адмирал» (3:1) и «Амур» (2:1 ОТ).

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в КХЛ и прервало серию из трёх поражений

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл принципиальный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Победу в дерби одержали бело-голубые со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Мамин, Пыленков) – 09:56 (5x5)     1:1 Орлов (Пивчулин, Беляев) – 10:12 (5x5)     2:1 Вишневский – 11:54 (5x5)     2:2 Уил (Гусев, Классон) – 33:43 (5x5)     2:3 Сикьюра (Гусев, Уил) – 37:56 (5x4)    

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Римашевский с передачи Максима Мамина и Даниила Пыленкова. «Спартак» ответил двумя быстрыми шайбами Даниила Орлова и Дмитрия Вишневского. «Динамо» сравняло счёт на 34-й минуте благодаря голу Джордана Уила с передач Никиты Гусева и Фредрика Классона. Через несколько минут Дилан Сикьюра реализовал большинство и вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Динамо» прервало серию из трёх поражений и в третий раз в текущем сезоне одолело «Спартак».

«Локомотив» обыграл «Шанхайских Драконов» и стал третьим участником плей-офф

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Сурин) – 32:13 (5x5)     0:2 Кирьянов (Сурин) – 59:31 (en)    

Победный гол «Локомотива» на 33-й минуте забил нападающий Максим Шалунов с результативной передачи Егора Сурина. На последней минуте встречи гол в пустые ворота забил Никита Кирьянов с ещё одной передачи Сурина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Эта победа позволила «Локомотиву» стать третьим участником плей-офф текущего сезона. Ранее место в Кубке Гагарина — 2026 себе гарантировали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 11 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
