Канада возьмёт золото или интрига реальна? Гид по хоккейному турниру ОИ-2026

Если вы не особо любите лыжи, сноуборд и прочие неигровые виды спорта, то Олимпиада для вас начинается только сегодня. Хоккейный турнир на Играх очень сжат в своём формате, бо́льшая часть матчей не имеет турнирного смысла — но другого у нас просто нет. Увы, сборной России на нём тоже нет, поэтому кто-то может считать его просмотр предательством. Если вы так не считаете, то этот текст для вас.

Формат

12 команд разбиты на три группы — и в плей-офф выходят абсолютно все. Спрашивается, зачем тогда нужен групповой турнир? В 2006-м действовала более понятная система с двумя группами из шести участников, однако шведы нагло слили словакам в последнем туре и вышли на комфортную Швейцарию, отправив сборную России на Канаду. Шалость удалась, «Тре Крунур» стали олимпийскими чемпионами, и теперь хоккейные бюрократы максимально усложнили жизнь любителям облегчить сетку.

По завершении группового этапа все команды выстраиваются в общем рейтинге, приоритетом в котором является место в группе. При их равенстве смотрят на очки; если их тоже одинаковое количество — на разницу шайб. В особо экзотических случаях в дело вступают количество забитых голов и позиция в рейтинге ИИХФ. В самих группах приоритет при равенстве очков отдаётся очным матчам.

Главный олимпийский лёд опробовали женские сборные Фото: Walter G. Arce Sr./AP/ТАСС

Первые четыре команды проходят в четвертьфинал сразу, остальные играют квалификационный раунд. В четвертьфинале лучшая команда группового этапа играет с победителем пары с посевом 8-9, вторая — с парой 7-10 и так далее. А вот в полуфинале, как и на последних ЧМ, жёсткой сетки уже нет, и команда с лучшим посевом сыграет с худшей, а вторую пару сформируют две оставшиеся сборные.

Кто сыграет?

Впихнуть в один текст рассуждения о каждой команде Олимпиады сложно — однако авторы «Чемпионата» подготовили для вас подробные тексты обо всех командах, с которыми вы можете ознакомиться по ссылкам ниже.

Группа А: Канада, Чехия, Швейцария, Франция

Прошло то время, когда состав Канады на Олимпиаду вызывал благоговение на каждой позиции. «Кленовые», конечно же, остаются самой талантливой хоккейной нацией мира, которая может собрать центров для трёх претендентов на золотые медали. Однако вратарская бригада — чуть ли не худшая для канадцев за всё время энхаэловских олимпиад, а защитная линия вызывает уважение, но не выглядит сильнее чем у американцев или у шведов. Зато людей типа Макдэвида, Маккиннона или Макара больше ни у кого нет, и в ключевой момент это может склонить чашу весов в пользу Канады.

Чехи и так везут не самую сильную по именам сборную, а травмы и болячки ещё сильнее укоротили энхаэловское представительство. В последний момент выбыл Павел Заха из «Бостона», вместо которого поедет очередной игрок из Европы. Чешский состав наполовину состоит из «европейцев», наигрываемое на тренировках ударное звено Нечас — Гертл — Пастрняк выглядит единственной мощной опцией в атаке. Однако куражные вратари и классическая система игры должны помочь чехам всех удивить.

Швейцария уже несколько лет подряд ходит вокруг да около мирового титула, но ей постоянно чего-то не хватает. Хотя у альпийцев тоже бо́льшая часть команды представляет местную лигу, которая, однако, за последние годы явно прибавила благодаря массовому отъезду из КХЛ. Роман Йози, Нико Хишир и другие энхаэловцы получат в партнёры не просто качественных игроков, а сыгранных благодаря давнему опыту совместной игры на ЧМ.

Сколько было негодования в российских медиа после того, как сборная России уступила свою квоту сборной, которую представляет президент ИИХФ. Никакого заговора, правда, здесь не было — чистая математика, французы стали лучшей из вторых команд финального раунда олимпийской квалификации. В составе Франции будет редкий представитель КХЛ: Стефан Да Коста из «Автомобилиста». Впрочем, времена короткого расцвета галльского хоккея с четвертьфиналом ЧМ в Минске остались далеко позади.

Группа B: Швеция, Финляндия, Словакия, Италия

Шведская сборная, разумеется, будет хедлайнером группы. Даже несколько травм, которые повлекли замены в составе «Тре Крунур», не повлияют на это. У шведов есть роскошь выбора из 84 полевых энхаэловцев, и даже в Европе в случае чего подбор игроков был очень глубокий. Правда, травмы догоняют шведов и сейчас: под вопросом статус Вильяма Нюландера из «Торонто», у которого повреждение паха. Главная сила шведов — глубина на каждой позиции и мобильная линия защиты, идеально подходящая под современный хоккей.

Финны едут на турнир в статусе действующих чемпионов, но на титуле 2022-го висит увесистая сноска «без игроков НХЛ». Единственный игрок из той команды в миланской сборной — защитник Микко Лехтонен, он же является единственным представителем европейских лиг в этом составе. И сейчас привычные сильные стороны Суоми словно вывернуты наизнанку: атака с Микко Рантаненом, Роопе Хинцем и Себастьяном Ахо выглядит сильнейшей в истории, а вот вратарская бригада и защита отстают от лучших образцов.

Словакия — главный посол КХЛ на Олимпиаде. Нашу лигу представят три хоккеиста: защитник «Локомотива» Мартин Гернат, форварды «Спартака» Адам Ружичка и «Северстали» Адам Лишка. Ружичка уже занимается в первом звене вместе с главной словацкой звездой НХЛ Юраем Слафковски и бывшей главной словацкой звездой лиги Томашем Татаром. Однако в целом словаки в лучшем случае будут сидеть в засаде: молодое поколение там подросло интересное, но под Милан дорасти пока не успело.

На чемпионатах мира итальянцы уже давно выступают в качестве «лифтера» даже после отстранения России и Беларуси. В параллельном мире хоккейные «адзурри» могли бы собрать безумную команду из всех энхаэловцев с итальянскими корнями, но в реальности просто будут стараться сыграть не хуже Южной Кореи — 2018 и Китая-2022.

Группа C: США, Германия, Латвия, Дания

Это лучшая сборная США по хоккею в истории. Благодаря программе подготовки сборной число американцев в НХЛ за 25 лет удвоилось, и сразу же расширился пул кандидатов. Сразу несколько кадровых решений американского менеджмента вызвали недоумение в хоккейной тусовке — за бортом остались лучший американский бомбардир лиги на момент оглашения состава Джейсон Робертсон и один из ведущих защитников НХЛ Адам Фокс. Однако даже так команда выглядит впечатляюще и обладает четырьмя равными пятёрками.

Немецкий футбол после невероятных успехов начала 2010-х перестал выдавать суперзвёзд — и есть ощущение, что Леон Драйзайтль сейчас является лучшим немцем в игровых видах спорта. №29 давно избавился от клейма человека, чей успех выглядит производной от Макдэвида. А ведь у него прекрасное окружение: лидер обороны «Детройта» Мориц Зайдер, ещё несколько крепких энхаэловцев, отлично сыгранные на ЧМ хоккеисты из местной лиги. Немцы, как и «звёздно-полосатые», тоже могут говорить про свою лучшую сборную.

Датчане едут на Олимпиаду после исторического успеха на ЧМ: в четвертьфинале выбили суперзвёздный канадский состав, но на медальные матчи сил уже не хватило. Впрочем, и на Олимпиаде в Пекине без игроков НХЛ датчане показывали, что могут вымотать любого классного соперника: сборная России два раза обыграла их с превеликим трудом. Теперь же к организованности игроков из Европы добавятся таланты энхаэловцев Николая Элерса и Оливера Бьёркстранда.

Латвийский хоккей после ухода рижского «Динамо» из КХЛ и фактического запрета местным игрокам выступать в России выпал из поля нашего зрения. Историческую медаль ЧМ-2023 выигрывали практически те же люди, что были нам хорошо знакомы, а вот спустя три года у латвийцев постепенно идёт на смену новое поколение. Выделяется группа молодых игроков, выступающих в АХЛ, а также 18-летний защитник Альберт Смитс, который после удачного МЧМ котируется на уровне топ-10 будущего драфта.

4 матча группового этапа, которые не стоит пропускать

Чехия — Канада. 12 февраля, 18:40 мск

На уровне МЧМ «народны тим» превратилась в криптонит для канадцев: три года подряд суперзвёздные молодёжки обламывают зубы о дисциплинированную и рабочую команду. Правда, на этих Играх соотношение таланта будет ещё сильнее не в пользу чехов: особенно сильно это касается обороны, где НХЛ представляют только Филипп Гронек и Радко Гудас.

Финляндия — Швеция. 13 февраля, 14:10 мск

Классическое северное дерби, которое всегда умеет удивить. Даже на довольно унылом хоккейном турнире в Пекине матч этих команд стал самым весёлым: финны отыгрались с 0:3 и победили в овертайме. Да и стили соперников разнятся: одни традиционно ставят на контроль шайбы, другие — на организованную игру без неё.

Канада — Швейцария. 13 февраля, 23:10 мск

И на Олимпиадах со всеми лучшими, и на чемпионатах мира Швейцария давно превратилась в команду, которая либо обыгрывает Канаду, либо уступает ей в жёсткой борьбе. Специалист по победам над канадцами — 38-летний вратарь Леонардо Дженони, который вполне может подвинуть из основы энхаэловца Акиру Шмида.

Справятся ли канадцы с неудобным соперником? Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

США — Дания. 14 февраля, 23:10 мск

Жеребьёвка оставила «звёздно-полосатых» без топ-соперников в группе, одновременно сместив баланс на группу А. Поэтому, конечно, самым ожидаемым матчем их квартета будет встреча с Данией: да и то не из-за хоккейного, а политического контекста – в связи с ситуацией с Гренландией. Вполне возможно, на трибунах будет веселее, чем на льду.