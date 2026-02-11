Скидки
Словакия – Финляндия – 4:1, видео, голы, обзор матча группового этапа мужского хоккейного турнира Олимпиады – 2026

Хоккей на Олимпиаде стартовал с сенсации! Звёзды словаков и игроки КХЛ разбили финнов
Дмитрий Сторожев
Отчёт Словакия – Финляндия – 4:1
Юрай Слафковски напомнил, кто стал MVP в Пекине.

Дождались – спустя 12 лет мы снова получили шанс посмотреть мужской олимпийский хоккейный турнир с игроками из НХЛ! Последний подобный опыт состоялся ещё в Сочи – с тех пор три следующие Олимпиады обходились без сильнейших хоккеистов планеты.

Не сказать, что и эти Игры собрали всех сильнейших – всё-таки отсутствие России наносит очень серьёзный удар по принципу «лучшие против лучших», ведь наши хоккеисты определённо входят в списки самых ярких во всём мире.

Небольшой российский след, впрочем, в Италии есть – ведь на турнире в Милане примут участие сразу три игрока из Континентальной хоккейной лиги. И трое из них вошли в число первых, кто вышел на лёд «Арены Санта-Джулия» – Адам Ружичка из «Спартака», Адам Лишка из «Северстали» и Мартин Гернат из «Локомотива» сыграли в первом матче Олимпиады против сборной Финляндии.

Полный список «россиян»:
Если у Суоми почти вся команда, за исключением прекрасно знакомого нам Микко Лехтонена, состоит из представителей НХЛ, то у словаков их значительно меньше – всего семь игроков из сегодняшнего состава выступают в сильнейшей лиге в мире, а ещё один – голкипер Самуэль Главай – пока только пробивается в элиту через АХЛ.

И звёзд в этой семёрке не так много – Шимон Немец пока только пытается закрепиться в основе «Нью-Джерси», как и Павол Регенда в «Сан-Хосе»; Далибор Дворски в этом сезоне делает свои первые шаги в «Сент-Луисе»; Мартин Поспишил только-только вернулся после травмы в «Калгари»; а Мартина Фехервари, при всём уважении, нельзя назвать ключевым защитников «Вашингтона».

Остаются двоё: Эрик Чернак, который уже не первый год бетонирует оборону «Тампы», и Юрай Слафковски – первый в истории словацкого хоккея игрок, выбранный под первым номером на драфте НХЛ. Произошло это в 2022 году – как раз через несколько месяцев после того, как на тот момент 17-летний парень стал самым ценным игроком Олимпиады в Китае.

Он был и в символической сборной:
Герой пекинских Игр практически моментально напомнил о себе и в Италии – уже на восьмой минуте Слафковски блеснул индивидуальным мастерством, прорвавшись на пятак мимо финских защитников и переиграв Сароса, и буквально завёл шайбу в ворота.

К тому моменту бросковое преимущество номинальных гостей было довольно большим, и со временем оно стало только нарастать. К концу первого периода подопечные Антти Пеннанена превосходили соперника более чем в три раза, но толку от этого не было никакого.

Пробить Главая финны смогли только в начале второго периода. Реализовать удаление Матуша Сукеля Суоми не смогли, но через пару секунд после его выхода из штрафного бокса шайба всё-таки пересекла линию ворот словаков – Лехконен, Армиа и Толванен разыграли до верного.

Гид по турниру:
Ключевой отрезок матча наступил в середине третьего периода – словаки получили право на вбрасывание в чужой зоне, и Далибор Дворски визуально легко выиграл его у соперника. А через несколько секунд вывел свою команду вперёд – и сделал это с передач сразу двух кэхаэловцев Герната и Лишки.

А через пару минут Слафковски оформил дубль – удаление Миро Хейсканена команда Владимира Орсага реализовала без особых проблем.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    

Точку в матче поставил последний игрок КХЛ, остававшийся без очков – Слафковски шёл за хет-триком, но его подвела сломавшаяся клюшка. И тогда Томаш Татар и Адам Ружичка помогли ему буквально затолкать шайбу в ворота – гол оказался на счету форварда «Спартака».

4:1 – олимпийский турнир начался с сенсации! Такого результата вряд ли кто-то ожидал – теперь словаки могут быть одними из главных фаворитов группы.

