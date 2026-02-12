Шведские звёзды НХЛ еле отскочили от записного аутсайдера. Как так?

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх – 2026 стартовал! В матче открытия, а следом вступили в бой ещё две команды из группы В – Швеция и Италия. «Тре крунур», конечно, не очевидные фавориты, но состав привезли мощный по именам, полный звёзд и опытных ветеранов НХЛ. И это даже с учётом потери Юнаса Бродина и Лео Карлссона, которые были выбраны на Олимпиаду, но не доехали до неё из-за травм. Зато Вильям Нюландер, за здоровье которого были опасения – он меньше двух недель назад восстановился от травмы, а вчерашнюю тренировку в Милане пропустил – оказался готов играть и вышел в первом звене.

Италия – не дебютант, но команда, которая квалифицировалась на Игры только благодаря статусу хозяйки. Последний раз они выступали на Олимпиаде в 2006 году, забросили девять шайб и пропустили 23, потерпели три поражения, а ещё два матча, с Германией и Швейцарией, свели вничью. В хоккее уже давно нет ничьих, а Швейцария, да и Германия, скакнули далеко вперёд. Итальянцам, конечно, до такого прогресса далеко, и даже в элитном дивизионе чемпионата мира они не играли с 2021 года. Но, быть может, они вдохновятся успехами своей женской сборной, которая выгрызла себе место в четвертьфинале, и, пусть не выйдут за рамки квалификации – это кажется практически невозможной задачей, то хотя бы потреплют кому-то нервы?

«Мы играем против команд, чьи составы заполнены игроками НХЛ. Мы это понимаем. Но мы сплочены и будем полностью отдаваться команде, делать всё, что можем на льду, получать удовольствие и, надеюсь, мы сможем хорошо себя проявить», — говорил перед стартом турнира американский итальянец с опытом игры в АХЛ Дастин Гэзли.

Он – не единственный натурализованный игрок в составе хозяев турнира, таких там примерно полсостава. И у них есть именитый тренер – Юкка Ялонен. Тот самый, который со скромным составом выносил в финале ЧМ звёздную Канаду, а также привёл Финляндию к её первому олимпийскому золоту. Его команды – это всегда про характер, полную самоотдачу и железную систему. Этот человек точно умеет преподносить сюрпризы и щёлкать фаворитов по носу.

И в первом же матче подопечные Ялонена не подкачали! Да, шведы большую часть времени контролировали шайбу, наносили море бросков по воротам 21-летнего Дамиана Клары – большой надежды Италии, первым игроком этой страны, который был выбран на драфте НХЛ. Но итальянцы совершенно не тушевались, сохраняли спокойствие, действовали предельно сосредоточенно в обороне и выжидали ошибок шведов, чтобы ловить их на контратаках.

И это у них очень неплохо получалось! Мог открывать счёт Даниэль Мантенуто, который по флангу убежал от Виктора Хедмана, как от стоячего, а на пятой минуте вратарь «Тре Крунур» Филип Густавссон допустил непозволительную на таком уровне ошибку – выскочил из ворот, потерял клюшку и упустил добивание Луки Фриго.

Шведы, конечно, отыгрались, но потратили на это немало времени и, отметим, сделали это в большинстве, и только на его последней секунде. А забил человек, которому характера не занимать – капитану команды Габриэлю Ландескогу стоило неимоверных усилий и несколько лет, чтобы вернуться в хоккей, но он это сделал и продолжает выступать на самом высоком уровне.

На перерыв они уходили, ведя в счёте после мощного выстрела Густава Форслинга из круга вбрасывания, но на старте второго периода снова прозевали итальянскую контратаку, и Газли выдал отличную передачу под бросок в касание Мэтту Брэдли. Что-что, а мальчиками для битья итальянцы не выглядели точно, и чувствовали себя со шведами вполне на равных, если отбросить очевидную разницу в классе.

Нюландер вновь вывел Швецию вперёд незадолго до второго перерыва, и это преимущество скандинавам удалось пронести через третий период и довести дело до победы. Четвёртая и пятая шайба на последних минутах сняли напряжение, но всё равно это было на тоненького и пока слабовато для серьёзных претендентов на медали.

А для итальянцев и такой результат – уже успех. Они показали, что готовы бороться не на шутку, и набрались уверенности в своих силах на следующие матчи. Вот только они понесли большую потерю – Клара, отразивший 46 из 49 бросков, не смог доиграть матч из-за повреждения. Дамиан, бесспорно, был главной звездой этой встречи и ключевым фактором в том, что шведы еле отскочили от записного аутсайдера.