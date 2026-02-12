Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Хоккейные итоги дня на Олимпийских Играх, 11 февраля, Словакия – Финляндия, Швеция – Италия

Итальянский вратарь — герой, финны оступились на словаках. Итоги дня на ОИ
Максим Макаров
Швеция — Италия, Словакия — Финляндия, Олимпиада
Комментарии
Голкипер хозяев Дамиан Клара, сделавший 46 сейвов, получил травму.

В первый день хоккейного олимпийского турнира прошло два матча. «Чемпионат» представляет обзор этих игр.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Слафковски – 07:45     1:1 Толванен (Армиа, Лехконен) – 24:15     2:1 Дворски (Гернат, Лишка) – 47:20     3:1 Слафковски (Немец, Дворски) – 50:30 (pp)     4:1 Ружичка (Татар, Слафковски) – 57:39    

Олимпийский турнир открывала встреча между словаками и финнами. Действующий чемпион выглядел фаворитом противостояния, однако сложности у подопечных Пеннанена возникли уже в первом периоде. Несмотря на то, что Суоми почти в четыре раза перебросали соперника, на первый перерыв победителями ушли словаки. Счёт открыл Юрай Слафковски, прекрасно разобравшийся и с защитником, и с вратарём.

Финны добавили на старте второго отрезка и относительно быстро сравняли счёт на исходе численного преимущества – Армиа выложил блистательную передачу на Толванена.

Если во втором периоде словаки постепенно начали выравнивать игру, то третий и вовсе провели на своих условиях. Как итог – три безответные шайбы в исполнении Дворски, Слафковски и спартаковца Ружички. Остальные кахаэловцы не отстали – Лишка и Гернат сделали по результативной передаче. Финны неожиданно оступились в первом же матче, закрутив интригу в группе.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
11 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Италия
0:1 Фриго – 04:14     1:1 Ландеског (Зибанеджад, Карлссон) – 09:06 (pp)     2:1 Форслинг (Братт, Далин) – 17:53     2:2 Брэдли (Газли, Ларкин) – 20:37     3:2 Нюландер (Далин, Кемпе) – 36:46     4:2 Зибанеджад (Далин, Ракелль) – 55:42     5:2 Хедман (Форслинг) – 57:11    

Итальянцы не выступали на Олимпиаде 20 лет, тогда, в 2006 году, они тоже принимали Игры. Мало кто давал шансы команде, которую тренирует действующий чемпион Олимпиады Юкка Ялонен, но недооценка оказалась лишней. Хозяева открыли счёт уже пятой минуте – Густавссон неудачно обработал шайбу, выронил клюшку, а Лука Фриго, явно не ожидавший такого подарка, не сплоховал. Но шведы уже до перерыва вышли вперёд усилиями Ландескога и Форслинга.

Второй период Тре Крунур вновь начали с холодного душа, дав итальянцам разыграть отличную комбинацию с передачей на пятак из-за ворот. Напал шведов во втором отрезке таким зубодробительным не был, однако одну забить всё же удалось.

В заключительной двадцатиминутке итальянцам была уготовлена неприятная участь – вратарь команды, который на тот момент отразил 46 бросков, Дамиан Клара потащил бросок Петтерссона в шпагате ценой травмы. Дамиан героически провёл встречу, но не смог её закончить. Давиде Фатани, заменивший коллегу, «сухим» не остался – Зибанеджад броском от синей линии поразил ворота. Точку поставил Хедман, отправивший шайбу в пустые ворота.

Итальянцы провели достойный матч, но травма основного вратаря и класс шведов определили результат.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Матчи 12 февраля:

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 14:10 МСК
Швейцария
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android