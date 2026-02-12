Итальянский вратарь — герой, финны оступились на словаках. Итоги дня на ОИ

В первый день хоккейного олимпийского турнира прошло два матча. «Чемпионат» представляет обзор этих игр.

Олимпийский турнир открывала встреча между словаками и финнами. Действующий чемпион выглядел фаворитом противостояния, однако сложности у подопечных Пеннанена возникли уже в первом периоде. Несмотря на то, что Суоми почти в четыре раза перебросали соперника, на первый перерыв победителями ушли словаки. Счёт открыл Юрай Слафковски, прекрасно разобравшийся и с защитником, и с вратарём.

Финны добавили на старте второго отрезка и относительно быстро сравняли счёт на исходе численного преимущества – Армиа выложил блистательную передачу на Толванена.

Если во втором периоде словаки постепенно начали выравнивать игру, то третий и вовсе провели на своих условиях. Как итог – три безответные шайбы в исполнении Дворски, Слафковски и спартаковца Ружички. Остальные кахаэловцы не отстали – Лишка и Гернат сделали по результативной передаче. Финны неожиданно оступились в первом же матче, закрутив интригу в группе.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Итальянцы не выступали на Олимпиаде 20 лет, тогда, в 2006 году, они тоже принимали Игры. Мало кто давал шансы команде, которую тренирует действующий чемпион Олимпиады Юкка Ялонен, но недооценка оказалась лишней. Хозяева открыли счёт уже пятой минуте – Густавссон неудачно обработал шайбу, выронил клюшку, а Лука Фриго, явно не ожидавший такого подарка, не сплоховал. Но шведы уже до перерыва вышли вперёд усилиями Ландескога и Форслинга.

Второй период Тре Крунур вновь начали с холодного душа, дав итальянцам разыграть отличную комбинацию с передачей на пятак из-за ворот. Напал шведов во втором отрезке таким зубодробительным не был, однако одну забить всё же удалось.

В заключительной двадцатиминутке итальянцам была уготовлена неприятная участь – вратарь команды, который на тот момент отразил 46 бросков, Дамиан Клара потащил бросок Петтерссона в шпагате ценой травмы. Дамиан героически провёл встречу, но не смог её закончить. Давиде Фатани, заменивший коллегу, «сухим» не остался – Зибанеджад броском от синей линии поразил ворота. Точку поставил Хедман, отправивший шайбу в пустые ворота.

Итальянцы провели достойный матч, но травма основного вратаря и класс шведов определили результат.

