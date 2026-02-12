«Вижу США и Латвию фаворитами группы на Олимпиаде». Интервью с экс-тафгаем НХЛ

Уже сегодня на олимпийском хоккейном турнире очным матчем стартуют сборные Латвии и США. В преддверии этой игры обозреватель «Чемпионата» поговорила с человеком, который объединяет эти два государства в хоккее. Райтис Ивананс — бывший латвийский игрок НХЛ, запомнившийся по «Монреалю», «Лос-Анджелесу» и «Калгари» бойцовскими навыками — ныне живёт в Америке, где тренирует подростков. Райтис активно следит за событиями в мире хоккея, так что с удовольствием пообщался на тему перспектив сборной своей страны на ОИ-2026.

«Латвия умеет удивлять. Там есть молодые пацаны, и они понимают, что нужно зажигать»

— Очень рада тебя снова услышать, спустя долгое время, как раз на носу Олимпиада.

— Да, я сам в шоке, как быстро летит время. Раньше я общался с тобой, будучи игроком, теперь могу сказать, что у меня новый жизненный поворот. Мой сынишка играет уже в U14, и я принял решение тренировать. Сейчас работаю с подростками U14, а также U16, работы очень много. Хочешь поговорить о будущей Олимпиаде по хоккею?

— Конечно, ведь редко кто может дать комментарий не только о сборной Латвии, но и о сборной США.

— Да, выходит, что проживаю в Рокфорде, но слежу за всеми новостями моей родной сборной Латвии, слежу за успехами и достижениями ребят в НХЛ. Сейчас особенно много интересного в «Пантерах», да и у «Тампы». Получается, слежу за этим всем прямо из Америки.

— Латвия и США как раз встретятся уже в четверг друг против друга. Шансы у латвийцев есть?

— Шансы есть всегда, тем более Латвия удивлять умеет. Да, у США очень серьёзная сборная, представь размеры одной страны и другой да приплюсуй уровень хоккея и материальный вклад в сборную. У нас большая разница во времени, и я успеваю только посмотреть интервью с латвийскими игроками, но могу сказать одно: судя по настрою, они будут делать всё, что только смогут. Сборная Латвии очень замотивирована сыграть свои лучшие матчи. Тем интереснее, и я думаю, что нет никакого секрета, какие игроки представляют американцев – там мастера своего дела. США давят уже заранее тем, что они являются США, а не маленькой страной. Зато я готов увидеть много заблокированных бросков от латвийцев, особенно делаю ставку на молодых ребят, потому что это их время показать, чему они научились, почему именно они попали в окончательный состав. Мне как ветерану очень приятно видеть обновлённый состав сборной Латвии, там есть молодые пацаны, они понимают, что надо зажигать.

Сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026 Фото: latvijashokejs.tv

«От разгрома в игре с США Латвию может спасти только голкипер»

— В каком компоненте латвийцам надо быть особенно собранными?

— Сейчас скажу вообще без какой-то загадки. В игре с американцами нам нужен стабильный морально и технически вратарь. Я думаю, что по броскам сразу будет огромная разница. Считаю, что от разгрома латвийцев сможет спасти только голкипер.

— В Латвии внезапно к 2026 году вырастили кучу вратарей. У тебя есть фаворит?

— Прям надо фамилию назвать?

— Давай. Это же ничего не изменит, а народу интересно, кого бы ты выбрал.

— Ну хорошо. Лично я их — Артура Шилова и Элвиса Мерзликина — не знаю, слежу только за их успехами. Если отталкиваться от того, что я видел своими глазами, то Элвис очень эмоциональный, говорливый и вообще активист. Все знают, что он умеет зажечь раздевалку, взять всё в свои руки. Артур — закрытый голкипер, и ему надо именно правильно подобрать соперника. Очень важно, кого выпустят первым, с этого и начнётся уверенность сборной или, наоборот, немного эмоционально раскачает. Ещё такой момент, что Элвис играет под руководством нового тренера сейчас, он получает больше храбрости в копилку, если можно так сказать. Пусть будет Элвис Мерзликин.

Элвис Мерзликин Фото: Jason Mowry/Getty Images

— Как ты оценишь небольшой конфликт при выборе третьего вратаря между Пунненовсом и Гудлевскисом?

— Я на стороне Кристерса. Он вратарь с огромным опытом и заслуженно поехал на Олимпиаду. Да, Ивару есть что показать, но так вышло, что действительно большое соперничество среди голкиперов. Лучше бы с центрами так было (смеётся). Гуди пусть и не сыграет, однако он абсолютный позитив в раздевалке, а это то, что нужно такой сборной, как Латвия.

— Кстати, о центрах. Родриго Аболс выбыл из-за травмы.

— Вот я и говорю, что у Латвии есть небольшая брешь в составе. Без Аболса будет нелегко, потому что он очень стабильный игрок. Насколько я знаю, будут ставить Земгуса Гиргенсонса и вообще крутить состав, пытаясь найти хорошее сочетание. Зато вышел Блюгерс, думаю, ему будет что показать. Насчёт Родриго я скажу так: у него хороший возраст и есть шанс сыграть через четыре года на новой Олимпиаде.

— На Олимпиаду, к моему огромному сожалению, не взяли Микса Индрашиса. Он заслужил там оказаться.

— Да, его подвело то, что он был долго без работы. Главный тренер Харийс Витолиньш ясно дал понять, что играть будут те, кто имеет постоянный опыт без пауз. Он пропустил сентябрь, октябрь, вот это и погубило, наверное. От себя скажу, что лично хотел бы видеть Микса в сборной, отличный возраст, он умеет выдумать такое, что другим не приходит в голову. Но у нас будут два брата Букартса. Посмотрим, что они покажут.

«Главное, чтобы присутствие легенд в тренерском штабе Латвии не оказалось просто красивой обёрткой»

— Группа с двумя выраженными лидерами – США и Германией, затем идут Латвия и Дания.

— Я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь, кто там в Дании хорош, но они тоже представляют небольшую страну и могут внезапно себя показать чисто психологически. Как латвиец просто очень желаю Латвии оставить датчан позади, здесь от души.

— С кем сейчас больше всего поддерживаешь контакт?

— Мои друзья – это бывшие игроки рижского «Динамо». Даугавиньш, Цибульскис, ну и теперь Дарзиньш у нас тренер в сборной. Я поздравляю Лауриса с тем, что его карьера продолжилась уже в сборной, он заслужил. Вообще, думаю, у него светлое будущее, потому что он умеет очень корректно разговаривать, объяснять, брать на себя ответственность. Он хоккейный дипломат, с большим игроцким опытом.

— Сейчас на скамейке сборной целая армада опыта: Витолиньш, Озолиньш, Ирбе, Дарзиньш. Все легенды.

— Главное, чтобы это не было просто красивой обёрткой, ажурной бумажкой. Я желаю им успехов на их поприще, а самое главное, чтобы молодняк научился слушать и слышать наставления всех тренеров на скамейке. Вообще, конечно, состав на скамейке конкурирует только с количеством хороших вратарей в сборной (смеётся).

Тренерский штаб сборной Латвии на ОИ-2026 Фото: Michal Fajt/IMAGO/ТАСС

— Давай заранее погадаем о фаворитах групп. Группа А?

— Естественно, Канада и Чехия, здесь будет странным другой вариант.

— Группа В?

— Шведы и финны, здесь тоже без прикупа можно угадать.

— Что насчет нашей группы?

— Что хотите делайте, ребята. Хочу видеть США и Латвию фаворитами.

— Как выкинуть Германию-то?

— Несмотря на то что там играет Леон Драйзайтль, да ещё и из моего любимого «Эдмонтон Ойлерз», я всё равно уверен, что сборная Латвии найдёт подход к этой европейской команде.