Словакия — главный криптонит России на Олимпиадах. Ни одной чистой победы за 16 лет

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в Милане стартовал неожиданно бодро – сначала Словакия с минимальным количеством игроков из НХЛ уверенно вынесла напичканную звёздами из Северной Америки Финляндию, а затем Италия силами проспекта «Анахайма» Дамиана Клары едва не остановила Швецию.

Но как бы ни удивляла победа словаков, есть в ней подтверждение одной традиции: на Олимпийских играх эта сборная регулярно устраивает трудности элитным командам. Причём, как правило, в качестве жертвы Словакия выбирала сборную России.

Россия против Словакии на ОИ Фото: Maddie Meyer/Getty Images

На четырёх Олимпиадах подряд сборная России встречалась на групповом этапе со сборной Словакии. И каждая такая встреча была настоящей проверкой на прочность для нервной системы российских болельщиков. Ни одной победы в основное время и три поражения. Матч в Турине-2006 был, как и для Финляндии в 2026-м, стартовым на турнире. Команда Владимира Крикунова ставила себе цель как минимум попасть в финал, но уже первый соперник выявил все слабые стороны той сборной. Пять пропущенных шайб при трёх заброшенных – явно не такого результата ждали от одного из претендентов на золотые медали в игре с командой из второго эшелона. Хотя на тот момент Словакия котировалась иначе, чем сейчас, да и состав был куда бодрее – сразу 18 хоккеистов представляли НХЛ, среди них были настоящие звёзды: Жигмунд Палффи, Павол Демитра, Мирослав Шатан, Мариан Габорик, Мариан Госса и другие.

С таким подбором элитных снайперов в нападении пять шайб в воротах Ильи Брызгалова по идее не должны были удивлять, тем более Россия в тот вечер откровенно плохо играла в защите. Но Крикунов не просто спустил всех собак на своего голкипера, так ещё и сделал это публично, объявив через прессу, что турнир для Ильи закончен. Вернётся в сборную Брызгалов после такой взбучки только уже к Вячеславу Быкову и Игорю Захаркину в Берн, где станет одним из ключей к победе на ЧМ-2009. Возвращаясь же к Олимпиаде-2006, Словакия заберёт все оставшиеся матчи в группе, включая скандальную встречу со Швецией, в которой скандинавы намеренно играли в полноги, подбирая себе соперника. С первого места в группе они выйдут на своих заклятых друзей чехов и пусть и в плотной борьбе, но всё же уступят им место в полуфинале.

Илья Брызгалов на ОИ-2006 Фото: Getty Images

Россия же после поражения вроде бы воспряла и уже в следующей игре камня на камне не оставила от Швеции. 5:0 в матче с будущими олимпийскими чемпионами, где в составе несколько будущих членов Зала хоккейной славы – вероятно, лучшая наша игра в современную эпоху на турнирах всех сильнейших. Тяжелейшая победа во встрече с Казахстаном – 1:0, вынос Латвии – 9:2, перестрелка с США – 5:4. На позитивной волне была не сильно страшна даже встреча с Канадой, и усилиями Александра Овечкина с Алексеем Ковалёвым мы отправили спорный состав канадцев домой. Но на этом успехи закончились – полуфинал с Финляндией и матч за третье место с Чехией лучше даже не вспоминать. В итоге Россия и Словакия формально недалеко ушли друг от друга в финальной классификации – четвёртое и пятое места соответственно.

Через четыре года в Ванкувере снова тяжёлый матч со Словакией в группе. У соперника примерно тот же состав, что и в Турине, правда уже не такой молодой. Важное изменение: в воротах Ярослав Галак – вероятно, сильнейший голкипер в истории страны. У нас частичное обновление, хотя по качеству та российская команда точно не уступала туринской. Россияне начали с уже привычного для себя разгрома Латвии, Словакия уступила в чехословацком дерби. Первый период был практически без моментов с обеих сторон, во втором удалось пробить Галака усилиями капитана и знаменосца России на ОИ-2010 Алексея Морозова. Однако ближе к середине третьего периода свободный лёд дают Госсе, а Мариан таких оплошностей не прощает. Дальше – безголевой овертайм, и в долгой серии буллитов победу словакам приносит Павол Демитра.

Илья Брызгалов и Павол Демитра Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Буллит Демитры культовый для Словакии, примерно как отражённый Игорем Акинфеевым пенальти на футбольном ЧМ-2018, его даже печатают на марках. Он позволил в первом раунде плей-офф встретиться с не самой грозной Норвегией, хоть та и заставила словаков помучиться – победа с разницей лишь в одну шайбу с поздним голом Шатана. В четвертьфинале Демитра и компания встретили Швецию, и та была настроена повторить успех Турина. Успех словаков, разумеется, не сравнится с Беларусью-2002, но в любом случае был удивителен. Причём на выходе в полуфинал Словакия не остановилась и максимально покусала Канаду – кто знает, чем бы всё закончилось, не промахнись Демитра в концовке по пустым воротам, а затем вела с преимуществом в две шайбы перед третьим периодом в игре с Финляндией за бронзу. Россия же забрала первое место в группе, победив Чехию, в четвертьфинале вновь попала на Канаду и потерпела одно из самых болезненных поражений в современной истории.

Сочи-2014 – и вновь Россия со Словакией в одной группе. Причём в этот раз проблем, казалось бы, не должно было быть совсем. Лучшее поколение словаков совсем уже постарело, их последний танец был в Ванкувере. Жизнь Демитры забрала трагедия ярославского «Локомотива». Россия шла к испытанию словаками через весёлый матч со Словенией и буллитное поражение от США, где по качеству игры мы смотрелись даже лучше. В то время как американцы от словаков не оставили камня на камне, да и словенцы их сенсационно обыграли. Что тут противопоставишь хозяевам турнира? А вопрос в том, смогут ли эти самые хозяева сами что-то интересное предложить. Словаки устроили «болото» в средней зоне, максимально сушили и упрощали игру. В их ситуации понятная тактика, но неужели команда с Овечкиным, Малкиным, Дацюком, Ковальчуком, Радуловым и другими совсем не могла ничего создать за 65 минут?

Александр Радулов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

По факту ближе к голу была Словакия, несколько раз нам откровенно повезло, пару раз вытащил Семён Варламов. Прорвало в серии буллитов – успешные попытки Радулова и Ковальчука закончили эти мучения, но выявили все проблемы сборной Зинэтулы Билялетдинова. И Финляндия в четвертьфинале их только подтвердит. Словакия же в плей-офф встретится с не менее кризисной Чехией, но, несмотря на близкий счёт, реальной борьбы в матче не было – уверенный проход нестареющих Яромира Ягра и Петра Недведа.

Пхёнчхан-2018 начался… всё правильно – с матча Россия — Словакия. Оценивать ОИ-18, особенно постафактум, трудно, хотя и в моменте прикидывать силы команд было непросто. Всё-таки у турнира из-за отсутствия игроков НХЛ была своя специфика, но в любом случае Россия считалась фаворитом, а у словаков даже на уровне европейских лиг звёзд почти не было.

Две быстрые шайбы Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова соперника не смутили, сравнять счёт Словакии удалось ещё до первого перерыва. А незадолго до конца основного времени победную шайбу забросил Петер Черешняк. Задрафтованный «Рейнджерс», но так и не добравшийся до Северной Америки защитник, к слову, играет за сборную и сейчас на Играх-2026. Для команды Олега Знарка это было первое и последнее поражение на турнире. Далее – уверенные победы в группе в матчах со Словенией и США, разгром в плей-офф сначала Норвегии, а затем и Чехии. И ставший уже легендарным финал с Германией, с шайбами Гусева и Капризова. У Словакии всё наоборот: победа во встрече с Россией – единственное светлое воспоминание о тех Играх. Словаки вновь проиграли Словении – дважды, в группе и плей-офф, и США.

Сборная России празднует победу на ОИ-2018 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Свой шанс они используют через четыре года в Пекине, где Юрай Слафковски в 17 лет станет лучшим снайпером, бомбардиром, MVP и привезёт домой первую в истории бронзу. Игры в Милане он начал с дубля, неужели история повторится?