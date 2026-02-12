Вынесли Канаду на Олимпиаде в Италии! Легендарной победе сборной СССР по хоккею 70 лет

Олимпиада в Милане – время сразу нескольких юбилеев. Но если про Турин-2006 многие не то что знают, наверняка видели трансляции тех Игр в прямом эфире, то про другую зимнюю Олимпиаду в Италии многие могли забыть. А ведь 70 лет назад соревнования принимал не просто Апеннинский полуостров, а конкретно город Кортина-д’Ампеццо.

А ведь для нашей страны ОИ-1956 особенные. Именно в Италию впервые приехала сборная СССР на зимнюю Олимпиаду, через четыре года после летнего дебюта в 1952-м в Хельсинки. И с ходу показала высший класс: победа в общем медальном зачёте. А главное, победа в хоккее! Советские хоккеисты выиграли Олимпиаду с первой попытки, сместив канадцев с трона. Как это было?

Для Милана и окрестностей Игры-2026 – первый олимпийский опыт. Турин рядом, в часе езды, но всё же другой город и регион – Пьемонт. А вот горная Кортина уже встречала лучших зимних атлетов планеты, причём сразу по всем видам спорта. Программа Игр тогда была весьма компактной, и хоккейный турнир принимал, например, Олимпийский зимний стадион Кортина-д’Ампеццо. Он был построен в Альпийском городке специально к соревнованиям VII зимних Олимпийских игр, и самое удивительное – существует до сих пор. Более того, используется как спортивный объект для текущей Олимпиады: на этом стадионе проходят соревнования по кёрлингу. А вот 70 лет назад небольшая арена на 12 тысяч зрителей (из которых 5000 мест – стоячие) принимала церемонии открытия, закрытия. А также все хоккейные матчи.

Ожидания от хоккейного турнира в Кортине были высочайшие, ведь это оказался олимпийский дебют советской сборной. Она тогда была ещё далека от статуса непобедимой «Красной машины», однако уже успела громко пошуметь. В 1952 году СССР вступил в Международную федерацию хоккея (ИИХФ), в 1954 впервые выступил на чемпионате мира – и с ходу взял первое место. Важная оговорка: ни о какой настоящей сборной Канады или США в те годы не шло и речи, профессионалам в принципе был запрещён путь в любительский спорт, и североамериканские сборные представляли лучшие представители низших лиг. Тем не менее успех молодой советской сборной даже в противостоянии с такими канадцами был большим сюрпризом. Год спустя на ЧМ-1955 Канада учинит разгром 5:0 – так что прошлогодний результат стали воспринимать как случайность.

Ответить на вопрос, какой в действительности у хоккеистов СССР статус, могла только следующая Олимпиада. К слову, одновременно и чемпионат мира, и чемпионат Европы – нюансы регламентов ИИХФ и МОК были такими, что успех на одном турнире мог сразу же подарить команде два или три титула. На Игры квалифицировались 10 команд. Помимо всех привычных нам хоккейных держав, стоит отметить сборную Польши, в те годы она была одной из сильнейших сборных мира. Присутствовали, разумеется, хозяева – итальянцы, а также австрийцы. Впрочем, ни одна из этих команд до второго группового этапа не дожила. Плей-офф ещё не существовал: что на чемпионатах мира, что на Олимпиаде лучшего выявляли круговым турниром на шесть команд. Помимо СССР и Канады, были США, Швеция, Чехословакия и Объединённая команда Германии.

В те годы уже разделённая на ФРГ и ГДР немецкая нация ещё пыталась как-то держаться единения, хотя бы в рамках спорта. Что, правда, не помогало в плане результатов – с отрывом последнее место в финальной шестёрке и только лишь ничья со Швецией в качестве позитива. Чехословакия, которая была большой силой, турнир также провалила – крупные поражения не только от СССР, Канады и США, но также и от Швеции. Шведы не смогли, в свою очередь, ничего противопоставить американцам, канадцам и советской сборной. Так что титул и медали разыграли между собой главные идеологические соперники. Если говорить подробнее о советской команде, то для неё тот сезон получился необычайно продолжительным – с 4 декабря по 25 мая. Всё дело в особой подготовке к Олимпиаде – сначала долгие изнурительные сборы, затем старт национального чемпионата – как часть тренировочного процесса – и затем уже пауза на Игры.

Лидерами советской сборной были уже проявившие себя на ЧМ-1954 и ЧМ-1955 хоккеисты: вратарь Николай Пучков, в честь которого сейчас назван предсезонный турнир в Санкт-Петербурге, защитники Иван Трегубов и Николай Сологубов, нападающие Виктор Шувалов, Евгений Бабич и, разумеется, Всеволод Бобров. Тренер Аркадий Чернышёв планировал взять и молодых Константина Локтева и Виктора Тихонова, будущих легенд тренерского цеха СССР и России. Они сыграли в контрольных матчах с Австрией и Швейцарией, получили экипировку, но в последний момент ставка была сделана на проверенных ребят. Всё-таки ставки слишком высоки. О настрое говорить не приходилось, самый разгар Холодной войны, Великая Отечественная завершилась всего 11 лет назад. Так, на двери номера Сологубова висел плакат «Родина-мать зовёт!». Сейчас, наверняка, МОК подобного не допустил бы, но что скажешь в эпоху, когда врач сборной Олег Белаковский – бывший фронтовик.

Один раз военный опыт ему даже помог. В игре с США Сологубов получил сильное растяжение, и ему зашили губу прямо на скамейке запасных. Всего несколько пропущенных смен – и Николай снова на льду. Если учитывать, что ранее американцы выиграли у Канады именно в этой встрече, по сути, решалась судьба золотых медалей. СССР победил 4:0 и досрочно стал олимпийским чемпионом. Что, впрочем, не сказалось на настрое в игре с Канадой. Эмоционально тяжёлое поражение 5:0 на ЧМ-1955 никто не забыл, поэтому страсти кипели нешуточные. Хотя состав у канадцев был совсем другим, поскольку каждый год Канада отправляла на соревнования лучшую команду чемпионата любителей, а не представителей НХЛ и других профессиональных лиг. Для канадцев, поверженных 2:0, советы уже сами были звёздами – после игры они попросили у Боброва и компании на память клюшки.

Забавный момент: вместо привычной сирены об окончании матча тогда сигнализировали пастушьим рогом, а на трибунах была звёздная группа поддержки, среди которых, например, писатели Михаил Шолохов, Лев Кассиль, Константин Симонов, Юрий Трифонов. В 1960 в американском Скво-Вэлли подтвердить статус олимпийских чемпионов не удалось – победу одержала сборная США, советские хоккеисты оказались только третьими. Так как та Олимпиада всё ещё считалась и чемпионатом мира, это был последний успех американцев на этом уровне вплоть до 2025 года. Зато в промежуток с 1964 по 1988 год сборная СССР уступила золото на Олимпийских играх всего лишь раз: в 1980-м в Лейк-Плэсиде, подарив Голливуду знаменитый сюжет «Чуда на льду».

В 1992-м в Альбервиле выиграла уже Объединённая команда СНГ, но по сути – всё та же сборная Советского Союза. Независимая новая Россия на Олимпиаде брала медали четыре раза: серебро в Нагано в 1998-м и в Пекине в 2022-м, бронза Солт-Лейк-Сити-2002. И единственная победа Пхёнхчана-2018. Олимпиаду в Милане мы пропускаем впервые с 1956 года по решению ИИХФ и МОК – вместо одной из самых титулованных хоккейных держав планеты играет сборная Франции, ни разу не попадавшая в призы ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира. Хочется верить, это последний случай, когда главный старт четырёхлетия проходит без нас.