Канада сильно впечатлила на старте Олимпиады! Игру с Чехией сделали лидеры трёх поколений

Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Маклин Селебрини отметились результативными действиями в первом же матче на турнире.

28 февраля 2010 года нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби принёс победу сборной Канады на домашней Олимпиаде в Ванкувере, став автором «золотого» гола в овертайме финальной встречи с командой США (3:2 ОТ). На тот момент будущим первым номерам драфтов НХЛ (2015 и 2024 годов) Коннору Макдэвиду и Маклину Селебрини исполнилось 13 лет и три года соответственно.

12 февраля 2026 года представители фактически трёх хоккейных поколений – 38-летний Кросби, 29-летний Макдэвид и 19-летний Селебрини – вместе вошли в состав канадской национальной команды на её первый матч на Олимпиаде в Италии. На европейский континент Сидни пожаловал в статусе уже двукратного олимпийского чемпиона. В 2014-м канадцы стали лучшими на Играх в Сочи, где сам Кросби вновь отметился заброшенной шайбой в финальной встрече – теперь уже в ворота Швеции (3:0).

С тех пор представители НХЛ на протяжении 12 лет не принимали участия в олимпийских турнирах, поэтому для значительной части лучших хоккеистов планеты Олимпиада в Италии стала их первым шансом выступить на подобном турнире под национальным флагом, тогда как Кросби в свои 38 лет приехал уже на третьи Игры. Первым соперником канадцев на олимпийском турнире в Италии стала сборная Чехии.

«Нам потребуется сыграть идеально. Очевидно, у них невероятная мощь и сила, одни из лучших игроков мира. В конце концов, нам придётся сосредоточиться на собственной игре», — делился ожиданиями от встречи лидер чешской сборной Давид Пастрняк.

Стоит отметить, что в первом матче игрового дня на олимпийском турнире сборная Швейцарии нанесла предсказуемое поражение команде Франции (4:0). Одним из главных героев встречи стал 38-летний голкипер Леонардо Дженони, который отразил 27 бросков и записал на свой счёт «сухой» матч. Таким образом, ровесник Кросби стал самым возрастным голкипером с «сухим» матчем на Олимпиаде в эпоху НХЛ.

Благодаря победе над французами подопечные Патрика Фишера возглавили турнирную таблицу в группе A, после чего вторым запуском на льду арены «Санта-Джулия» появились канадцы и чехи. Перед стартом турнира одним из главных вопросов относительно канадского состава являлась вратарская тематика. Всё дело в том, что 32-летний Джордан Биннингтон проводит очередной крайне посредственный сезон в НХЛ за «Сент-Луис Блюз», уступая по всем вратарским показателям 28-летнему стражу ворот «Вашингтон Кэпиталз» Логану Томпсону.

Многим казалось, что в этой связи именно более молодой Томпсон заслуживает шанса быть первым номером Канады на Играх в Италии, однако главный тренер сборной «кленового листа» Джон Купер сделал ставку на давно им проверенного Биннингтона, который год назад принёс национальной команде победу на Турнире четырёх наций. Тогда положение с вратарями в канадской сборной вызывало точно такие же вопросы, но Джордан выдал классный турнир, чем теперь и заслужил доверие со стороны тренерского штаба.

Впервые во встрече шайба залетела в ворота в середине первого периода, когда её туда направил форвард канадской сборной Натан Маккиннон. Однако его гол был отменён, так как за несколько секунд до броска в исполнении звезды «Колорадо Эвеланш» нарушил правила его партнёр по звену Ник Судзуки. Вместо того чтобы повести в счёте, канадские хоккеисты на две минуты остались в меньшинстве, но своим шансом чехи воспользоваться не сумели.

Автором же первого легитимного гола в этом матче стал 19-летний Селебрини, отличившийся за шесть секунд до конца стартового отрезка. Макдэвид поднял шайбу на синюю линию, откуда приложился Кейл Макар, а Селебрини удачно подставил клюшку на пятаке и переправил шайбу в сетку. Голкипер чехов Лукаш Достал пытался убедить арбитров, что Маклин сыграл высоко поднятой клюшкой, однако его надежды не оправдались – 1:0.

Пресс-служба НХЛ оперативно подсчитала, что Селебрини стал седьмым хоккеистом до 20 лет, кто набрал как минимум одно очко на Олимпиадах с участием игроков североамериканской лиги. Ранее подобного результата добились Евгений Малкин (ОИ-2006), Олли Мяяття (ОИ-2014), Илья Ковальчук (ОИ-2002), Александр Барков (ОИ-2014), Валерий Ничушкин (ОИ-2014) и Оливер Зетцингер (ОИ-2002).

В начале второго периода чехи создали несколько хороших моментов, а особенно выделялась ведущая тройка европейской сборной в лице Давида Пастрняка, Томаша Гертла и Мартина Нечаса. Но пробить Биннингтона никак не удавалось, тогда как канадцы пользовались своими шансами намного успешнее. В середине отрезка Кросби поборолся у борта и сделал пас вперёд, запустив атаку, которую довели до верного форварды «Вегас Голден Найтс» – Митчелл Марнер ускорился по флангу и набросил на дальнюю штангу, а Марк Стоун замкнул в касание – 3:0.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Уже в дебютном матче турнира капитан «Питтсбурга» отметился результативным действием на третьем олимпийском соревновании в карьере и стал самым возрастным игроком сборной Канады, кто когда-либо набирал очки на Играх. На момент встречи с Чехией Кросби исполнилось 38 лет 189 дней. Ранее рекорд принадлежал Рэю Бурку (37 лет 52 дня).

Под занавес периода канадцы организовали ещё один результативный выпад. Бо Хорват получил пас на ход от обладателя Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» Брэда Маршана, ворвался на скорости в зону, сблизился с голкипером и послал шайбу Досталу в «домик» – 3:0.

В заключительном отрезке канадцы проявили своё мастерство ещё и при розыгрыше большинства. Кросби сделал пас к воротам, Макдэвид выдержал паузу и нашёл на дальней штанге свободного Маккиннона, который замкнул в касание и всё-таки оформил свой первый гол на этом турнире – 4:0.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Окончательный счёт в матче установил Судзуки, замкнувший прострел в исполнении оформившего ассистентский хет-трик Макдэвида – 5:0. Чехам так и не удалось ни разу огорчить Биннингтона, который оформил шат-аут, в очередной раз доказав, что канадцы всегда могут на него положиться на международном турнире.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Свои вторые матчи на олимпийском турнире обе команды проведут уже завтра, 13 февраля. Во втором игровом слоте чехи сыграют со сборной Францией (18:40 мск), а следом канадцы сразятся со Швейцарией (23:10 мск). Победитель заключительной пятничной встречи наверняка и получит прямую путёвку в четвертьфинал ОИ-2026 от этой группы.