СКА разнёс «Барыс» после нелепого эпизода, «Локомотив» проиграл Минску. Итоги дня в КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ 12 февраля состоялось семь игр. Коротко рассказываем о каждой встрече.

После разгрома «Сочи» «Сибири» предстоял ещё один домашний матч с командой из подвала таблицы, но с «Ладой» новосибирцам пришлось намного сложнее. Тольяттинцы открыли счёт усилиями Кугрышева, «Сибирь» довольно быстро отыгралась, однако затем счёт 1:1 продержался аж до 58-й минуты, когда Лещенко шикарным броском реализовал большинство. «Лада» сняла вратаря и смогла спастись за 34 секунды до сирены, отличился Савчук. И лишь в овертайме новосибирцы забрали победу, когда выход «один в ноль» с Бочаровым реализовал Косолапов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Набравший ход СКА приехал в гости к «Барысу», который сохраняет лишь математические шансы на плей-офф. Полматча счёт оставался неоткрытым, но на 33-й минуте Омирбеков зачем-то направил лежавшую на льду чужую клюшку в сторону игрока СКА, владевшего шайбой, арбитры назначили буллит, который эффектно реализовал Короткий. После этого эпизода на льду стали править гости, доведшие в третьем периоде дело до разгрома, а «Барыс» так ни разу и не забил Плешкову, голкипер СКА закончил матч с 36 спасениями. Армейцы после этой победы сравнялись по очкам с московским «Динамо» и «Спартаком» и впервые за долгое время ушли с восьмой строчки Запада, поднявшись на седьмую строчку.

Перед паузой «Ак Барс» крупно и всухую проиграл в Челябинске, а сегодня в конце первого периода домашнего матча уступал 0:2 «Торпедо». На шайбу Пустозёрова во втором отрезке нижегородцы ответили голом Соколова в большинстве на 45-й минуте, и в целом всё шло к победе «Торпедо», но команда Анвара Гатиятулина сумела проявить характер. Денисенко забил хитрый гол, сократив отставание, а сравнять счёт казанцам удалось за 12 секунд до сирены усилиями Хмелевски. В овертайме окрылённый «Ак Барс» быстро решил исход матча в свою пользу, победный гол на счету Миллера.

«Нефтехимик» провёл мощный первый период домашней игры с «Сочи», но проиграл его 0:1, а в самом начале второго отрезка «леопарды» удвоили преимущество, забив в меньшинстве. Дальше случился и третий гол «Сочи», Игорь Гришин поменял в воротах Озолина на Долганова, и «волки» бросились в погоню, но она в итоге оказалась безрезультатной. Южане достойно ответили на унижение в Новосибирске двумя днями ранее, главным героем матча стал голкипер Хомченко, совершивший 55 спасений.

В Минске прошла очная встреча лидеров Западной конференции. «Локомотив» сумел открыть счёт, а в начале третьего периода Шалунов реализовал большинство, и показалось, что такую игру находящийся в отличной форме ярославский клуб не отдаст. Но в «Динамо» были другого мнения. Лидеры «зубров» вновь вышли на авансцену и кардинально перевернули ход матча. Лимож с передачи Энаса сравнял счёт, Диц с передачи Шипачёва в большинстве оформил победный гол, а затем и сам Энас поставил победную точку, заодно увеличив отрыв в гонке бомбардиров сезона от ближайшего преследователя до 11 очков. Дистанция между «Динамо» и «Локомотивом» сократилась до четырёх очков, при этом у белорусов есть игра в запасе.

В Санкт-Петербурге встретились команды с разных полюсов таблицы, но с одинаковыми сериями поражений — и «Шанхай», и «Северсталь» проиграли по три последние встречи. В первом периоде череповчане забросили две шайбы в течение минуты, что предопределило исход игры. «Драконы» старались спастись, однако максимум, чего добились — сократили отрыв до минимального. Очередное поражение «Шанхая», да ещё и голкипер Кареев не доиграл матч из-за травмы, а ведь в лазарете команды уже есть вратарь Рыбар.

Московское дерби началось с гола Дмитрия Бучельникова. Один из самых ярких форвардов ЦСКА, не игравший из-за травмы с 24 ноября, так отметил долгожданное возвращение на лёд. Вскоре армейцы забили ещё раз, и на этом игра была сделана. В оставшиеся 54 минуты матча зрители голов не увидели, в чём немалая заслуга не только удушающего стиля ЦСКА, ведущего в счёте, но и вратаря Самонова, закончившего игру с 43 спасениями.

Матчи 13 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2026, пятница. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2