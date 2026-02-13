Скидки
Матч-центр:
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 12 февраля, обзоры, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 13 февраля

СКА разнёс «Барыс» после нелепого эпизода, «Локомотив» проиграл Минску. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 12 февраля 2026 года
Комментарии
«Ак Барс» сотворил яркий камбэк, ЦСКА засушил «Спартак» в дерби, а «Шанхай» продолжает уступать.

В регулярном чемпионате КХЛ 12 февраля состоялось семь игр. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Кугрышев (Земчёнок, Чивилёв) – 01:15 (5x5)     1:1 Неколенко (Аланов, Бек) – 05:52 (5x5)     2:1 Лещенко (Аланов, Неколенко) – 57:41 (5x4)     2:2 Савчук (Коттон, Тянулин) – 59:26 (6x5)     3:2 Косолапов – 61:29 (3x3)    

После разгрома «Сочи» «Сибири» предстоял ещё один домашний матч с командой из подвала таблицы, но с «Ладой» новосибирцам пришлось намного сложнее. Тольяттинцы открыли счёт усилиями Кугрышева, «Сибирь» довольно быстро отыгралась, однако затем счёт 1:1 продержался аж до 58-й минуты, когда Лещенко шикарным броском реализовал большинство. «Лада» сняла вратаря и смогла спастись за 34 секунды до сирены, отличился Савчук. И лишь в овертайме новосибирцы забрали победу, когда выход «один в ноль» с Бочаровым реализовал Косолапов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Короткий – 32:49     0:2 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 33:14 (5x4)     0:3 Дишковский (Хайруллин, Савиков) – 44:56 (5x5)     0:4 Голдобин (Уилсон, Плотников) – 47:15 (5x5)     0:5 Хайруллин (Дишковский, Савиков) – 57:12 (5x5)    

Набравший ход СКА приехал в гости к «Барысу», который сохраняет лишь математические шансы на плей-офф. Полматча счёт оставался неоткрытым, но на 33-й минуте Омирбеков зачем-то направил лежавшую на льду чужую клюшку в сторону игрока СКА, владевшего шайбой, арбитры назначили буллит, который эффектно реализовал Короткий. После этого эпизода на льду стали править гости, доведшие в третьем периоде дело до разгрома, а «Барыс» так ни разу и не забил Плешкову, голкипер СКА закончил матч с 36 спасениями. Армейцы после этой победы сравнялись по очкам с московским «Динамо» и «Спартаком» и впервые за долгое время ушли с восьмой строчки Запада, поднявшись на седьмую строчку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Конюшков (Фирстов, Белевич) – 17:07 (5x5)     0:2 Летунов (Гончарук, Конюшков) – 19:27 (5x5)     1:2 Пустозёров (Марченко, Кателевский) – 34:14 (5x5)     1:3 Соколов (Конюшков, Гончарук) – 44:31 (5x4)     2:3 Денисенко (Яруллин, Терехов) – 51:34 (5x5)     3:3 Хмелевски (Денисенко, Яшкин) – 59:48 (5x5)     4:3 Миллер (Барабанов) – 60:24 (3x3)    

Перед паузой «Ак Барс» крупно и всухую проиграл в Челябинске, а сегодня в конце первого периода домашнего матча уступал 0:2 «Торпедо». На шайбу Пустозёрова во втором отрезке нижегородцы ответили голом Соколова в большинстве на 45-й минуте, и в целом всё шло к победе «Торпедо», но команда Анвара Гатиятулина сумела проявить характер. Денисенко забил хитрый гол, сократив отставание, а сравнять счёт казанцам удалось за 12 секунд до сирены усилиями Хмелевски. В овертайме окрылённый «Ак Барс» быстро решил исход матча в свою пользу, победный гол на счету Миллера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Малышев (Боден) – 15:24 (5x5)     0:2 Сероух (Хафизов) – 21:01 (4x5)     0:3 Гуськов (Эллис, Сероух) – 26:06 (5x5)     1:3 Хайруллин (Шафигуллин, Митякин) – 28:08 (5x5)     2:3 Дергачёв (Белозёров, Сериков) – 45:40 (5x4)     2:4 Петухов (Кагарлицкий, Попов) – 47:42 (5x5)     3:4 Белозёров – 53:15 (5x5)     3:5 Мачулин – 59:36 (en)    

«Нефтехимик» провёл мощный первый период домашней игры с «Сочи», но проиграл его 0:1, а в самом начале второго отрезка «леопарды» удвоили преимущество, забив в меньшинстве. Дальше случился и третий гол «Сочи», Игорь Гришин поменял в воротах Озолина на Долганова, и «волки» бросились в погоню, но она в итоге оказалась безрезультатной. Южане достойно ответили на унижение в Новосибирске двумя днями ранее, главным героем матча стал голкипер Хомченко, совершивший 55 спасений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Красковский (Елесин, Каюмов) – 10:29 (5x5)     1:1 Мороз (Мелош, Улле) – 31:44 (5x5)     1:2 Шалунов (Сурин, А. Радулов) – 42:57 (5x4)     2:2 Лимож (Энас, Мелош) – 50:58 (5x5)     3:2 Диц (Шипачёв, Спунер) – 52:38 (5x4)     4:2 Энас (Лимож) – 58:01 (5x5)    

В Минске прошла очная встреча лидеров Западной конференции. «Локомотив» сумел открыть счёт, а в начале третьего периода Шалунов реализовал большинство, и показалось, что такую игру находящийся в отличной форме ярославский клуб не отдаст. Но в «Динамо» были другого мнения. Лидеры «зубров» вновь вышли на авансцену и кардинально перевернули ход матча. Лимож с передачи Энаса сравнял счёт, Диц с передачи Шипачёва в большинстве оформил победный гол, а затем и сам Энас поставил победную точку, заодно увеличив отрыв в гонке бомбардиров сезона от ближайшего преследователя до 11 очков. Дистанция между «Динамо» и «Локомотивом» сократилась до четырёх очков, при этом у белорусов есть игра в запасе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин) – 06:28 (5x4)     0:2 Подшивалов (Думбадзе) – 07:25 (5x5)     1:2 Брынцев (Фу, Валенцов) – 13:24 (5x5)     1:3 Чефанов (Цицюра, Калдис) – 20:13 (5x5)     2:3 Сюсиз (Райлли, Фу) – 32:14 (5x4)    

В Санкт-Петербурге встретились команды с разных полюсов таблицы, но с одинаковыми сериями поражений — и «Шанхай», и «Северсталь» проиграли по три последние встречи. В первом периоде череповчане забросили две шайбы в течение минуты, что предопределило исход игры. «Драконы» старались спастись, однако максимум, чего добились — сократили отрыв до минимального. Очередное поражение «Шанхая», да ещё и голкипер Кареев не доиграл матч из-за травмы, а ведь в лазарете команды уже есть вратарь Рыбар.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бучельников (Полтапов, Охотюк) – 02:03 (5x5)     0:2 Соркин (Полтапов) – 05:43 (5x4)    

Московское дерби началось с гола Дмитрия Бучельникова. Один из самых ярких форвардов ЦСКА, не игравший из-за травмы с 24 ноября, так отметил долгожданное возвращение на лёд. Вскоре армейцы забили ещё раз, и на этом игра была сделана. В оставшиеся 54 минуты матча зрители голов не увидели, в чём немалая заслуга не только удушающего стиля ЦСКА, ведущего в счёте, но и вратаря Самонова, закончившего игру с 43 спасениями.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 13 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
