Хоккей на Олимпийских играх — 2026, Латвия — США — 1:5, видео, голы, обзор матча группового этапа

Вот это да! Американцам отменили два гола за период на Олимпиаде
Елена Кузнецова
Отчёт Латвия — США — 1:5
Всё равно накидали пять Латвии, хотя полматча держался счёт 1:1.

46 лет прошло с легендарного Чуда на льду – победы американской сборной на Олимпиаде. Ещё 30 – с завоевания Кубка мира. Недавно США прервали «золотую» засуху в рамках чемпионатов мира, которая длилась 65 лет (или 92 года, если взять за скобки победу на ОИ-1960, которую засчитывали и за ЧМ), а в Милан приехали только с одной целью. Побеждать.

«Это доказывает, насколько далеко шагнул американский хоккей и как мы это ощущаем. Сейчас – время побеждать. У нас много высококлассных талантов в НХЛ, суперзвёзд, но мы уже очень давно не выигрывали, так что сейчас – самое время США взять золото», — говорил перед стартом турнира защитник Зак Веренски.

Американцев критиковали после оглашения состава – например, за то, что оставили вне заявки одного из лучших голеадоров Джейсона Робертсона. Однако в любом случае о правильности решений менеджмента можно будет судить только по результату.

США везут на Олимпиаду мощный состав. Но пара решений может стоить им золота
США везут на Олимпиаду мощный состав. Но пара решений может стоить им золота

Для Латвии даже бронза будет чудом и сказочным подарком, за которым наверняка последуют праздничные гуляния по всей стране. Но они способны выдавать матчи жизни. Взять хотя бы ЧМ-2023, когда во встрече за бронзу они обыграли США, или Олимпиаду-2014, когда чуть не устроили сенсацию, до последнего цепляясь с Канадой. В Милане они тоже мечтают о победе над топовым соперником.

«Я даже не смогу описать, что будет значить для нас обыграть США. Я должен сделать так, чтобы это случилось, и тогда расскажу о своих ощущениях. Ты всю жизнь пашешь, с детства готовишься к такому, к этому важному моменту. Вот твой шанс, выходи и наслаждайся, не грузись, не нервничай. Я и о себе думаю так же: «Покажи себя, Элвис, покажи, что у тебя есть», — говорил перед матчем латвийский вратарь Элвис Мерзликин.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29     1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25     1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38     1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp)     1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48     1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)    

Сегодня он мог вдохновляться подвигами Кристерса Гудлевскиса, который в Сочи-2014 совершил 55 сейвов в игре с Канадой. Но уже начало встречи вышло для него удручающим. На шестой минуте Брэди Ткачук запулил шайбу впритирку со штангой и открыл счёт. В протоколе отметился и его брат Мэттью. У их отца Кита есть в коллекции серебро Олимпиады – получится ли у братьев его превзойти?

Дальше началась череда событий – нарочно не придумаешь. Куинн Хьюз вроде бы увеличил преимущество, но Харийс Витолиньш взял тренерский запрос, и после просмотра судьи согласились, что был офсайд. Окрылённые латвийцы в следующей же смене отыгрались – Мэтт Болди потерял шайбу в своей зоне, у ворот Коннора Хеллебайка возникла неразбериха, и расторопнее всего в ней оказался Ренарс Крастенбергс.

США быстро забили ещё, однако и этот гол отменили, уже из-за помех вратарю. Вот это да! Можно сказать только браво зоркому видеотренеру Петерису Громсу. А что бы было, если бы Латвия забила сразу после этого ещё раз? А ведь они могли, но в этот раз Болди исправился за свой обрез в предыдущем голе и спас ворота.

Расписание игр хоккейного турнира ОИ-2026

Такое невероятное везение Латвии не могло продолжаться вечно и закончилось во втором периоде. Если в первом игровом отрезке они, хоть и уступая американцам по классу, всё же частенько проводили опасные контратаки, то во втором уже с трудом доезжали до чужих ворот. Мерзликин какое-то время ещё спасал, а штанги выручали, однако ближе к второму перерыву американскую машину прорвало.

Хьюз выдал потрясающую передачу на Нельсона, который разобрался с голкипером в ближнем бою и показал на ворота. Этот его гол, в отличие от предыдущего, уже не отменили!

После он оформил дубль, а между его голами отличился и Тэйдж Томпсон при игре в большинстве. 4:1 после 40 минут игры, и третий период стал формальностью. Из интересного – в воротах Латвии появился Артур Шилов, а Остон Мэттьюс забросил свою первую шайбу на олимпийском льду.

Матч жизни Латвия если и проведёт, то уже не сегодня. Ну а американцы выдержали первые проблемы и ожидаемо возглавили группу С. В параллельной встрече Германия одолела Данию, но с меньшей разницей шайб – 3:1.

