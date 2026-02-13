Вот это да! Американцам отменили два гола за период на Олимпиаде

46 лет прошло с легендарного Чуда на льду – победы американской сборной на Олимпиаде. Ещё 30 – с завоевания Кубка мира. Недавно США прервали «золотую» засуху в рамках чемпионатов мира, которая длилась 65 лет (или 92 года, если взять за скобки победу на ОИ-1960, которую засчитывали и за ЧМ), а в Милан приехали только с одной целью. Побеждать.

«Это доказывает, насколько далеко шагнул американский хоккей и как мы это ощущаем. Сейчас – время побеждать. У нас много высококлассных талантов в НХЛ, суперзвёзд, но мы уже очень давно не выигрывали, так что сейчас – самое время США взять золото», — говорил перед стартом турнира защитник Зак Веренски.

Американцев критиковали после оглашения состава – например, за то, что оставили вне заявки одного из лучших голеадоров Джейсона Робертсона. Однако в любом случае о правильности решений менеджмента можно будет судить только по результату.

Для Латвии даже бронза будет чудом и сказочным подарком, за которым наверняка последуют праздничные гуляния по всей стране. Но они способны выдавать матчи жизни. Взять хотя бы ЧМ-2023, когда во встрече за бронзу они обыграли США, или Олимпиаду-2014, когда чуть не устроили сенсацию, до последнего цепляясь с Канадой. В Милане они тоже мечтают о победе над топовым соперником.

«Я даже не смогу описать, что будет значить для нас обыграть США. Я должен сделать так, чтобы это случилось, и тогда расскажу о своих ощущениях. Ты всю жизнь пашешь, с детства готовишься к такому, к этому важному моменту. Вот твой шанс, выходи и наслаждайся, не грузись, не нервничай. Я и о себе думаю так же: «Покажи себя, Элвис, покажи, что у тебя есть», — говорил перед матчем латвийский вратарь Элвис Мерзликин.

Сегодня он мог вдохновляться подвигами Кристерса Гудлевскиса, который в Сочи-2014 совершил 55 сейвов в игре с Канадой. Но уже начало встречи вышло для него удручающим. На шестой минуте Брэди Ткачук запулил шайбу впритирку со штангой и открыл счёт. В протоколе отметился и его брат Мэттью. У их отца Кита есть в коллекции серебро Олимпиады – получится ли у братьев его превзойти?

Дальше началась череда событий – нарочно не придумаешь. Куинн Хьюз вроде бы увеличил преимущество, но Харийс Витолиньш взял тренерский запрос, и после просмотра судьи согласились, что был офсайд. Окрылённые латвийцы в следующей же смене отыгрались – Мэтт Болди потерял шайбу в своей зоне, у ворот Коннора Хеллебайка возникла неразбериха, и расторопнее всего в ней оказался Ренарс Крастенбергс.

США быстро забили ещё, однако и этот гол отменили, уже из-за помех вратарю. Вот это да! Можно сказать только браво зоркому видеотренеру Петерису Громсу. А что бы было, если бы Латвия забила сразу после этого ещё раз? А ведь они могли, но в этот раз Болди исправился за свой обрез в предыдущем голе и спас ворота.

Такое невероятное везение Латвии не могло продолжаться вечно и закончилось во втором периоде. Если в первом игровом отрезке они, хоть и уступая американцам по классу, всё же частенько проводили опасные контратаки, то во втором уже с трудом доезжали до чужих ворот. Мерзликин какое-то время ещё спасал, а штанги выручали, однако ближе к второму перерыву американскую машину прорвало.

Хьюз выдал потрясающую передачу на Нельсона, который разобрался с голкипером в ближнем бою и показал на ворота. Этот его гол, в отличие от предыдущего, уже не отменили!

После он оформил дубль, а между его голами отличился и Тэйдж Томпсон при игре в большинстве. 4:1 после 40 минут игры, и третий период стал формальностью. Из интересного – в воротах Латвии появился Артур Шилов, а Остон Мэттьюс забросил свою первую шайбу на олимпийском льду.

Матч жизни Латвия если и проведёт, то уже не сегодня. Ну а американцы выдержали первые проблемы и ожидаемо возглавили группу С. В параллельной встрече Германия одолела Данию, но с меньшей разницей шайб – 3:1.