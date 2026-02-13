Словаки из КХЛ зажигают на Олимпиаде! Легионеры нашей лиги отвечают лимиту

Сборная Словакии на Олимпиаде в Италии начала турнир с сенсационной (а для кого-то, может, и нет) победы в матче с финнами. Между прочим, действующими олимпийскими чемпионами: все мы помним то досадное поражение сборной России в финале Пекина. В нынешней команде Суоми, в отличие от той, достаточно звёзд и хоккеистов из НХЛ (наконец-то лига отпустила своих игроков), но, как видим, это далеко не всегда играет решающую роль.

Конечно, у словаков в Милане тоже есть звёздные игроки вроде Юрая Слафковски или Эрика Чернака, однако, если сравнивать с финнами, команда у Владимира Орсага более рабочая и тренерская.

Тем удивительнее было наблюдать, как трещит по швам оборона Суоми и как проваливаются финские вратари. Особенно порадовало, что в уверенной победе приняли прямое участие все три словацких легионера из Континентальной лиги.

У защитника Мартина Герната, представляющего «Локомотив», голевая передача в победном голе словаков при показателе полезности «+2» и 16.07 на льду.

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка отметился голом, заработал «+2» и отыграл 19.11, а его тёзка Лишка из «Северстали» отдал результативный пас и отыграл 13.59 при нулевом коэффициенте полезности.

«Наши слоны», — радостно писали российские болельщики в социальных сетях. Действительно, многие наши соотечественники поддерживают Словакию на олимпийском хоккейном турнире. И логика в этом, безусловно, есть.

В этой связи сразу вспоминаешь, что в КХЛ продолжает действовать лимит на легионеров (не более пяти иностранцев в заявке команды на матч), а одно время жёсткий лимит составлял и вовсе не более трёх человек, не считая белорусов и казахстанцев.

«Нужно принять правильное решение. Оставить трёх легионеров, но тем ребятам, кто провёл больше пяти лет в КХЛ, добавить определённый статус и закрепить за ними оставшиеся две позиции. Сюда же можно добавить хоккеистов, отыгравших больше 200 матчей в НХЛ, чемпионов мира и Олимпийских игр. И тогда мы увидим в нашей лиге не непонятно кого, а профессионалов, способных усилить чемпионат», — говорил тогда в беседе со мной известный агент Шуми Бабаев.

Словаки празднуют гол в ворота финнов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ключевое здесь — мысль про особый статус так называемых элитных легионеров. Олимпийскими чемпионами Гернат, Ружичка и Лишка пока не стали, однако явно проявляют себя с лучшей стороны. Любой лимит бьёт по конкуренции и в целом негативно влияет на спортивную составляющую (посмотрите на ведущие спортивные лиги мира, включая НХЛ, — никакого лимита там нет). Однако привозить совсем уж непонятных низкокачественных иностранцев в Россию тоже не надо.

В этой связи за легионерами уровня Герната, Ружички или Лишки можно смело закреплять статус высококлассных иностранцев, которые способствуют развитию международного имиджа и добавляют конкурентоспособности КХЛ. И не учитывать этих людей в легионерской базе. Почему бы действительно не рассмотреть такое нововведение и не провести реформу? Если в клубах смогли договориться с иностранцами такого уровня — это здорово. Никаких чужих мест в лиге эти мастера точно не занимают. Наоборот, профессионалам такого калибра мы очень рады. Их игрой любуются болельщики, и с них берёт пример российская молодёжь.