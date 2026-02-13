Тики-така американцев, гениальные канадцы. 5 лучших голов 1-го тура Олимпиады

Ночью закончился 1-й тур олимпийского хоккейного турнира. Первый день подарил нам несколько сенсаций – Словакия переиграла Финляндию, а Италия достойно билась со Швецией. Результаты во второй день вышли более ожидаемыми, но при этом и там было на что посмотреть.
Представляем вам пять лучших голов 1-го тура.
5-е место. Бо Хорват (сборная Канады)
Канадцы во втором периоде начали постепенно сминать соперника, оборона чехов перестала выдерживать постоянный прессинг и натиск канадских форвардов. Самую серьёзную ошибку парни Рулика допустили во втором периоде, когда пропустили третью шайбу. Но здесь были хороши и канадцы.
Харли сделал хлёсткую передачу от своей лицевой, Маршан грамотно разобрался в средней зоне и отдал короткую передачу в темп, отрезав двух форвардов, а летящий Нельсон не заметил оборону, продрался по центру и спокойно катнул шайбу между щитков Досталу.
4-е место. Тимо Майер (сборная Швейцарии)
Швейцарцы уверенно начали матч с Францией, забив дважды за три минуты. Французы попытались переломить ход встречи, даже догоняли соперника по броскам, но преимущество в классе было велико.
При счёте 2:0 в третьем периоде Йози получил передачу из средней зоны, вкатился в глубь чужой, проехал за ворота, а потом идеально вложил шайбу в крюк Тимо Майеру, который из такой позиции промахнуться не мог. Примечательно, что это была не первая острая передача капитана швейцарской команды. Здесь всё сложилось.
3-е место. Натан Маккиннон (сборная Канады)
Чехи развалились полностью в третьем периоде. Канадцы хозяйничали в зоне соперника и вынудили соперника нарушить правила. Зря. На розыгрыш вышла пятёрка, обкатанная ещё год назад на Турнире четырёх наций: Макар – Кросби – Райнхарт – Маккиннон – Макдэвид.
На розыгрыш канадцам понадобилось 13 секунд: Кросби получил шайбу, быстро поменялся местами с Макдэвидом, ему же отдал передачу, а Коннор не глядя выдал блестящую подкидку через пятак на Маккиннона. Гениальное большинство канадцев!
2-е место. Юрай Слафковски (сборная Словакии)
Слафковски стал главным героем стартового матча на этой Олимпиаде. Юрай набрал три очка, оформил дубль и принёс команде важнейшие очки, которые могут открыть словакам дорогу в четвертьфинал напрямую.
Лехтонен неудачно вывел шайбу из зоны по борту, Слафковски совершил перехват, лёгким движением руки убрал с пути Роопе Хинца, вылез на пятак и разобрался с Саросом, аккуратно и на паузе отправив шайбу между щитков.
1-е место. Брок Нельсон (сборная США)
В первом периоде видеотренер сборной Латвии Петерис Громс лично «украл» у американцев два гола, сначала разглядев офсайд, а потом и помеху вратарю. Но во втором периоде мастерства Петериса было недостаточно – «звёздно-полосатые» забили трижды, и арбитры уже ничего не отменили.
Блестящей получилась шайба в раздевалку: Джек Хьюз убежал с партнёром «два в один», сместился в центр, нашёл второй темп в лице Куинна Хьюза, тот скинул Мэттью Ткачуку, Мэттью вернул Джеку, а тот выложил на пустые Нельсону. Такое лучше просто увидеть – настоящая тики-така от американцев!