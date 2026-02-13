Канадой недовольны на родине! Чем «кленовые» разочаровали свою публику на Олимпиаде?

Сборная Канады триумфально начала Олимпиаду. «Кленовые» не заметили чехов, раздавив подопечных Радима Рулика — 5:0. Команда Джона Купера практически ничего не позволила сделать чемпионам мира — 2024 и спокойно забрала первые три очка на турнире.

Однако, несмотря на такую уверенную победу и доминирование, не все остались полностью довольны канадцами. Конечно, по игре вопросов почти не возникало, но повод для разочарования всё равно нашёлся.

«С тренерской точки зрения я, конечно, всё понимаю, но, честно говоря, я не хочу видеть Макара с Тэйвзом, Стоуна с Марнером, Маршана и Райнхарта – с Беннеттом. Вся прелесть этого турнира в том, что это фэнтези-хоккей! Я хочу чаще видеть, как Макдэвид выходит с Селебрини, и реже — как выпускают звенья с одноклубниками», — написал известный журналист Марк Лазерус.

Ему на это ответили: «Химия» между ними есть, было бы безумием разделять Макара и Тэйвза», — на что североамериканский обозреватель парировал: «Но это со-о-о-овсем не весело!»

И в этом заключается главное разочарование болельщиков — а вместе с ним и сила сборной Канады.

Посмотрите, в каких сочетаниях «кленовые» начинали матч с Чехией.

Селебрини — Макдэвид — Уилсон;

Хагель — Маккиннон — Судзуки;

Марнер — Кросби — Стоун;

Маршан — Хорват — Райнхарт;

Беннетт.

Тэйвз — Макар;

Моррисси — Парэйко;

Харли — Даути;

Теодор.

Сборная Канадцы на Олимпиаде-2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Очевидно, что состав канадцев едва ли не самый сильный среди всех участников Олимпиады. Но почему Купер не решается выпускать полностью звёздные звенья?

Основная причина — баланс. Главный тренер добавляет к своим талантам силовых парней, тех, кто будет таскать рояль, и это позволяет сбалансировать звенья, сделать их по-настоящему опасными и полезными как у своих ворот, так и у чужих. Звёзды делают результат, а трудяги защищаются и развязывают лидерам руки, позволяя тем творить.

Как показал первый матч Олимпиады, такая тактика приносит свои плоды. Если бы шайбу Маккиннона на восьмой минуте не отменили, то уже к концу второго периода сложилась бы ситуация, когда каждое звено отличилось по разу. К 38-й минуте забила и тройка Макдэвида, и тройка Кросби, и тройка Маршана.

Впрочем, позже Коннор помог отличиться Нику Судзуки — представителю второго звена. Так что можно засчитать гол всем четырём тройкам. Потрясающе!

Тем не менее, несмотря на всю свою практичность, Купер даёт болельщикам возможность насладиться самым высокоуровневым хоккеем — в большинстве.

Первая спецбригада — это вообще самое мощное сочетание на всей Олимпиаде: Макар, Макдэвид, Маккиннон и Кросби, с которыми выходит топ-снайпер Сэм Райнхарт. Остановить пятёрку, состоящую из четырёх самых крутых канадских хоккеистов на данный момент, практически невозможно. Гол Маккиннона чехам — лишнее тому доказательство.

Конечно, разочарование канадских болельщиков и экспертов понять можно. Всем любителям хоккея хотелось бы на турнире лучших из лучших увидеть … буквально лучших из лучших. Однако титулы выигрывают не звёзды, не громкие имена. Титулы выигрывают слаженная командная работа и баланс.

И пока у Канады с этим всё идеально.

