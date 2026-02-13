Скидки
Реакция на победу сборной Канады над Чехией на Олимпиаде-2026, почему в Канаде недовольны после победы, в чём сила Канады

Канадой недовольны на родине! Чем «кленовые» разочаровали свою публику на Олимпиаде?
Владимир Лаевский
Канадой недовольны на родине
Это особенно удивляет после тотального разгрома сборной Чехии.

Сборная Канады триумфально начала Олимпиаду. «Кленовые» не заметили чехов, раздавив подопечных Радима Рулика — 5:0. Команда Джона Купера практически ничего не позволила сделать чемпионам мира — 2024 и спокойно забрала первые три очка на турнире.

Однако, несмотря на такую уверенную победу и доминирование, не все остались полностью довольны канадцами. Конечно, по игре вопросов почти не возникало, но повод для разочарования всё равно нашёлся.

«С тренерской точки зрения я, конечно, всё понимаю, но, честно говоря, я не хочу видеть Макара с Тэйвзом, Стоуна с Марнером, Маршана и Райнхарта – с Беннеттом. Вся прелесть этого турнира в том, что это фэнтези-хоккей! Я хочу чаще видеть, как Макдэвид выходит с Селебрини, и реже — как выпускают звенья с одноклубниками», — написал известный журналист Марк Лазерус.

Ему на это ответили: «Химия» между ними есть, было бы безумием разделять Макара и Тэйвза», — на что североамериканский обозреватель парировал: «Но это со-о-о-овсем не весело!»

И в этом заключается главное разочарование болельщиков — а вместе с ним и сила сборной Канады.

Посмотрите, в каких сочетаниях «кленовые» начинали матч с Чехией.

Селебрини — Макдэвид — Уилсон;
Хагель — Маккиннон — Судзуки;
Марнер — Кросби — Стоун;
Маршан — Хорват — Райнхарт;
Беннетт.

Тэйвз — Макар;
Моррисси — Парэйко;
Харли — Даути;
Теодор.

Сборная Канадцы на Олимпиаде-2026

Сборная Канадцы на Олимпиаде-2026

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Очевидно, что состав канадцев едва ли не самый сильный среди всех участников Олимпиады. Но почему Купер не решается выпускать полностью звёздные звенья?

Основная причина — баланс. Главный тренер добавляет к своим талантам силовых парней, тех, кто будет таскать рояль, и это позволяет сбалансировать звенья, сделать их по-настоящему опасными и полезными как у своих ворот, так и у чужих. Звёзды делают результат, а трудяги защищаются и развязывают лидерам руки, позволяя тем творить.

Как показал первый матч Олимпиады, такая тактика приносит свои плоды. Если бы шайбу Маккиннона на восьмой минуте не отменили, то уже к концу второго периода сложилась бы ситуация, когда каждое звено отличилось по разу. К 38-й минуте забила и тройка Макдэвида, и тройка Кросби, и тройка Маршана.

Впрочем, позже Коннор помог отличиться Нику Судзуки — представителю второго звена. Так что можно засчитать гол всем четырём тройкам. Потрясающе!

Тем не менее, несмотря на всю свою практичность, Купер даёт болельщикам возможность насладиться самым высокоуровневым хоккеем — в большинстве.

Первая спецбригада — это вообще самое мощное сочетание на всей Олимпиаде: Макар, Макдэвид, Маккиннон и Кросби, с которыми выходит топ-снайпер Сэм Райнхарт. Остановить пятёрку, состоящую из четырёх самых крутых канадских хоккеистов на данный момент, практически невозможно. Гол Маккиннона чехам — лишнее тому доказательство.

Конечно, разочарование канадских болельщиков и экспертов понять можно. Всем любителям хоккея хотелось бы на турнире лучших из лучших увидеть … буквально лучших из лучших. Однако титулы выигрывают не звёзды, не громкие имена. Титулы выигрывают слаженная командная работа и баланс.

И пока у Канады с этим всё идеально.

