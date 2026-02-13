А шведы точно — претендент на золото Олимпиады? Вратарь не тащит, нервы сдают

«В сборной Финляндии хаос», — с такими заголовками вышли статьи в шведских газетах. Смуту навело не только поражение от Словакии в стартовом матче Олимпиады, но и информация финской газеты Ilta Sanomat, которая сообщила, что ещё после прошлогоднего Турнира четырёх наций звёзды НХЛ были недовольны действующим тренером и даже обсуждали его возможную замену на Пола Мориса. Тем не менее с нынешним наставником Антти Пеннаненом ещё до начала Олимпиады продлили контракт до конца следующего сезона.

Шведы в первом матче с Италией тоже оставили неоднозначное впечатление. Да, выиграли, но все ожидали разгром и полное доминирование, а на деле хозяева Игр дважды выходили вперёд в счёте и только в концовке третьего периода «Тре Крунур» смогли окончательно склонить чашу весов в свою пользу. Явно не то выступление, которое ожидаешь от претендента на золото или хотя бы на медаль.

А ещё в Швеции недовольны маленьким игровым временем Филипа Форсберга. С Италией он был заявлен 13-м нападающим и провёл на льду чуть больше минуты, а Сэму Халламу пришлось объяснять своё непопулярное решение журналистам: «Все знают, что у нас есть миссия. В следующей встрече он может сыграть гораздо больше. Если мы хотим зайти далеко по турниру, нам понадобится каждый. Если помните, на ОИ-2006 братья Седин играли в третьем звене и не выходили на большинство, а Швеция тогда взяла золото. У нас амбиции зайти далеко».

Если в первых матчах Финляндия и Швеция могли позволить себе взять время на раскачку и вкатывание в турнир, но сегодня никакого недонастроя быть не должно. Во-первых, принципиальное соперничество. Во-вторых, это один из ключевых матчей в группе, который может решить судьбу первого места, а значит – прямой путёвки в четвертьфинал.

«Думаю, финны злые после Словакии и жаждут мести. Особенно против нас», — сказал защитник шведов Густав Форслинг.

«Все ребята любят встречи между Швецией и Финляндией. Это будет весело. Со словаками мы не добились желаемого результата, однако расписание плотное, так что нам надо быстро забыть об этом и двигаться дальше», — говорил капитан финнов Микаэль Гранлунд.

Густавссон, пропустивший два гола с первых четырёх бросков с Италией, сегодня тоже капитулировал быстро, всего лишь на втором броске. Будет даже странно, если Халлам в следующей игре не отдаст предпочтение его партнёру по «Миннесоте» Йесперу Валльстеду или Якобу Маркстрёму. Защитник Никлас Мантипало, который был вне заявки со Словаками, ещё ни разу не забивал в этом сезоне, но открыл счёт броском из круга вбрасывания в ближний угол. А ведь у шведов были и выход «два в одного» в самом начале игры, и нереализованное большинство.

А финны, отбившись в ещё одном меньшинстве, развили преимущество. Мог забивать Микко Рантанен, но не сумел переиграть Густавссона, а гол Антона Лунделля долго смотрели на предмет высоко поднятой клюшки, однако в итоге засчитали.

Шведы на второй период вышли гораздо более бодрыми. Быстро заработали большинство, и Расмус Далин прицельным броском через трафик его реализовал. И продолжили так же активно, и даже, оказавшись в меньшинстве после удаления Эрикссон Эка, создали больше моментов, чем финны. Однако Суоми вскоре восстановили преимущество в две шайбы, отличившись в формате «4 на 5». Эрик Хаула поборолся один против троих у борта в чужой зоне, выцарапал шайбу и отдал её на Йоэля Армию, который послал шайбу под перекладину.

Ближе к концу второго периода у шведов уже начали сдавать нервы, и они всё чаще толкались после свистка, даже массовую заварушку устроили. Но и это им не помогло, в третьем периоде Суоми отчаянно отстаивали победный счёт, а в концовке забили в пустые ворота. Финны после Словакии выводы сделали, реабилитировались и к заключительному матчу группы должны подходить с уверенностью.

А по игре Швеции всё больше вопросов, и дело не только в слабой игре вратаря. Начали за здравие, но в итоге против поймавшего бешеный кураж Сароса и самоотверженной обороны финнов ничего сделать не смогли. А шведы точно претендент на золото Олимпиады?