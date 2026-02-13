«Салават» остановил лидера сезона, «Авангард» разобрался с «Амуром». Итоги дня в КХЛ

Московское «Динамо» не проигрывает после паузы, «Адмирал» снова уступил при Браташе.

13 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о каждой встрече.

В Хабаровске «Амур» принимал «Авангард» и два периода на равных бился с одним из фаворитов сезона. «Тигры» дважды смогли отыграться, но вот третий гол омичей, ставший дебютным за «Авангард» для Кирилла Пилипенко, надломил «Амур», да так сильно, что дело в результате закончилось крупной победой «ястребов».

В воротах «Трактора» во Владивостоке дебютировал Дмитрий Николаев и с ходу одержал первую победу за челябинцев. Два периода Николаев вообще не пропускал, а у «Трактора» забивали как лидеры Григоренко и Глотов, так и молодёжь в лице Степана Горбунова. В самом начале третьего отрезка Основин отыграл одну шайбу, так что спокойным период для «Трактора» не получился, однако челябинцы довели дело до победы, хоть и пропустили ещё раз на последней минуте основного времени.

«Автомобилист» проводил первую домашнюю игру после Матча звёзд КХЛ на «УГМК-Арене», но устроить шоу для своих болельщиков у уральцев не получилось. «Динамо» быстро открыло счёт в контратаке усилиями Сикьюры, а в начале второго периода Римашевский реализовал большинство. Оба раза партнёрам ассистировали Гусев и Уил. Ближе к концу второго периода «Автомобилист» размочил Подъяпольского, однако хотя бы перевести игру в овертайм за весь третий отрезок хозяева льда так и не смогли.

Главный матч дня состоялся в Уфе, и «Салават» с «Металлургом» не подвели, устроив зрелище. Ремпал открыл счёт в первом периоде после ошибки гостей, во втором отрезке магнитогорцы всё перевернули благодаря шайбам Хабарова и Исхакова, но в третьей двадцатиминутке уже дуплетом выстрелили хозяева, а конкретно — нападающий Броссо, претворивший в голы две классные передачи Евгения Кузнецова. «Металлург» на последних минутах, сняв вратаря, сумел отыграться, 30-й гол в сезоне положил Канцеров. Ну а в серии буллитов уфимцы смогли вырвать победу, решающая попытка на счету Ремпала.

Матчи 14 февраля

