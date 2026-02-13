Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 13 февраля, обзоры, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание на 14 февраля

«Салават» остановил лидера сезона, «Авангард» разобрался с «Амуром». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 13 февраля 2026 года
Комментарии
Московское «Динамо» не проигрывает после паузы, «Адмирал» снова уступил при Браташе.

13 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
0:1 Рашевский (Чистяков, Прохоркин) – 09:29 (5x4)     1:1 Шварёв (Юртайкин, Евсеев) – 27:17 (5x4)     1:2 Пономарёв (Шарипзянов, Окулов) – 35:09 (5x5)     2:2 Лихачёв (Гальченюк, Ли) – 36:22 (5x5)     2:3 Пилипенко (Окулов) – 43:09 (5x5)     2:4 Окулов (Пономарёв) – 54:48 (5x5)     2:5 Потуральски (Шарипзянов, Маклауд) – 55:36 (5x5)     2:6 Прохоркин (Якупов, Рашевский) – 57:37 (5x5)    

В Хабаровске «Амур» принимал «Авангард» и два периода на равных бился с одним из фаворитов сезона. «Тигры» дважды смогли отыграться, но вот третий гол омичей, ставший дебютным за «Авангард» для Кирилла Пилипенко, надломил «Амур», да так сильно, что дело в результате закончилось крупной победой «ястребов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Григоренко (Глотов, Рыков) – 09:55 (5x5)     0:2 Глотов (Рыков, Чайковски) – 15:20 (5x5)     0:3 Горбунов (Рыкманов) – 32:05 (5x5)     1:3 Основин (Олсон) – 41:15 (5x5)     2:3 Шэн (Тимашов, Шулак) – 59:22 (6x4)    

В воротах «Трактора» во Владивостоке дебютировал Дмитрий Николаев и с ходу одержал первую победу за челябинцев. Два периода Николаев вообще не пропускал, а у «Трактора» забивали как лидеры Григоренко и Глотов, так и молодёжь в лице Степана Горбунова. В самом начале третьего отрезка Основин отыграл одну шайбу, так что спокойным период для «Трактора» не получился, однако челябинцы довели дело до победы, хоть и пропустили ещё раз на последней минуте основного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Гусев, Уил) – 07:48 (5x5)     0:2 Римашевский (Уил, Гусев) – 23:54 (5x4)     1:2 Шашков (Осипов, Каштанов) – 34:42 (5x5)    

«Автомобилист» проводил первую домашнюю игру после Матча звёзд КХЛ на «УГМК-Арене», но устроить шоу для своих болельщиков у уральцев не получилось. «Динамо» быстро открыло счёт в контратаке усилиями Сикьюры, а в начале второго периода Римашевский реализовал большинство. Оба раза партнёрам ассистировали Гусев и Уил. Ближе к концу второго периода «Автомобилист» размочил Подъяпольского, однако хотя бы перевести игру в овертайм за весь третий отрезок хозяева льда так и не смогли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ремпал (Броссо) – 12:21 (5x5)     1:1 Хабаров (Козлов) – 28:42 (5x5)     1:2 Исхаков (Петунин, Набоков) – 35:19 (5x5)     2:2 Броссо (Кузнецов, Жаровский) – 43:47 (5x5)     3:2 Броссо (Кузнецов, Ремпал) – 45:30 (5x4)     3:3 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 58:54 (6x5)     4:3 Ремпал – 65:00    

Главный матч дня состоялся в Уфе, и «Салават» с «Металлургом» не подвели, устроив зрелище. Ремпал открыл счёт в первом периоде после ошибки гостей, во втором отрезке магнитогорцы всё перевернули благодаря шайбам Хабарова и Исхакова, но в третьей двадцатиминутке уже дуплетом выстрелили хозяева, а конкретно — нападающий Броссо, претворивший в голы две классные передачи Евгения Кузнецова. «Металлург» на последних минутах, сняв вратаря, сумел отыграться, 30-й гол в сезоне положил Канцеров. Ну а в серии буллитов уфимцы смогли вырвать победу, решающая попытка на счету Ремпала.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 14 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android