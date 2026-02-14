Франция забила три гола подряд, но Чехия сорвала сенсацию. Итоги дня на ОИ

В третий день хоккейного олимпийского турнира прошли четыре матча. «Чемпионат» представляет обзор этих игр.

Словацкая сборная начала олимпийский турнир с впечатляющей победы над сборной Финляндии (4:1), тогда как итальянцы на протяжении двух с половиной периодов держались во встрече с командой Швеции, но всё-таки потерпели неудачу – 2:5. В матче между словаками и итальянцами первый период выдался безголевым, а основные события начали разворачиваться после перерыва.

На 24-й минуте нападающий словацкой сборной Либор Гудачек забил первый гол. На 34-й минуте форвард Матуш Сукель удвоил преимущество словаков. На 38-й минуте нападающий Мэтт Брэдли отыграл одну шайбу итальянской команды. На 52-й минуте форвард Адам Ружичка вернул былое преимущество сборной Словакии. На 57-й минуте нападающий Дастин Газли сократил отставание итальянцев, установив окончательный счёт — 3:2.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Италии сыграет с Финляндией 14 февраля. Сборная Словакии в этот же день встретится с командой Швеции.

На седьмой минуте защитник финской сборной Николас Матинпало забил первый гол. На 16-й минуте нападающий Антон Лунделль удвоил преимущество финнов. На 25-й минуте защитник Расмус Далин сократил отставание шведской команды. На 33-й минуте форвард Йоэль Армиа забросил третью шайбу в ворота шведов. На последней минуте нападающий Микко Рантанен забил четвёртый гол сборной Финляндии, установив окончательный счёт — 4:1.

Главным героем встречи стал голкипер сборной Финляндии Юусе Сарос, совершивший 34 сейва и вчистую переигравший своего визави Филипа Густавссона, который неудачно действовал во втором матче кряду. Вратарская проблема в сборной Швеции встаёт в полный рост перед тренерским штабом «Тре Крунур».

В следующей встрече олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Финляндии сыграет с Италией 14 февраля. Сборная Швеции в этот же день встретится с командой Словакии.

На шестой минуте нападающий чешской сборной Мартин Нечас забил первый гол. На 14-й минуте защитник Михал Кемпны удвоил преимущество чехов. На 22-й минуте форвард Луи Будон сократил отставание французской команды. На 25-й минуте Будон сравнял счёт, оформив дубль. На 26-й минуте защитник Юго Галле вывел французов вперёд.

Три гола французской команды уложились в четыре минуты, но сенсации не произошло. Чехи быстро пришли в себя, и в дальнейшем забивали исключительно их хоккеисты. На 34-й минуте нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте форвард Матей Странски вывел чешскую команду вперёд. На 42-й минуте нападающий Филип Хлапик забросил пятую шайбу в ворота Франции. Спустя 48 секунд форвард Роман Червенка забил шестой гол чехов, установив окончательный счёт — 6:3.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.

Сборная Канады одержала вторую победу подряд на олимпийском турнире в Италии, крупно обыграв команду Швейцарии (5:1). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон. Для Макдэвида этот гол стал первым за карьеру на Олимпийских играх. Благодаря этой победе канадцы обеспечили себе первое место в группе и гарантировали выход в четвертьфинал.

В концовке матча произошёл страшный эпизод с участием лидера сборной Швейцарии Кевина Фиалы. Том Уилсон силовым приёмом уложил на лёд Кевина Фиалу, после чего ещё и упал на соперника. Нападающий швейцарцев долго не мог подняться и в итоге под оглушительные аплодисменты покинул площадку на носилках. Хоккеисты сборной Канады всей командой вышли на лёд и ударами клюшек проводили Фиалу.

Матчи 14 февраля