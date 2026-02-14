Скидки
Олимпийские игры 2026 года, хоккейные итоги дня, 13 февраля, календарь, расписание, результаты, турнирное положение

Франция забила три гола подряд, но Чехия сорвала сенсацию. Итоги дня на ОИ
Егор Торишный
ОИ-2026, хоккейные итоги дня, 13 февраля
Словакия и Канада одержали вторые победы подряд, Швеция проиграла принципиальному конкуренту, а лидер Швейцарии получил страшную травму.

В третий день хоккейного олимпийского турнира прошли четыре матча. «Чемпионат» представляет обзор этих игр.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Не начался
Дания
Словацкая сборная начала олимпийский турнир с впечатляющей победы над сборной Финляндии (4:1), тогда как итальянцы на протяжении двух с половиной периодов держались во встрече с командой Швеции, но всё-таки потерпели неудачу – 2:5. В матче между словаками и итальянцами первый период выдался безголевым, а основные события начали разворачиваться после перерыва.

На 24-й минуте нападающий словацкой сборной Либор Гудачек забил первый гол. На 34-й минуте форвард Матуш Сукель удвоил преимущество словаков. На 38-й минуте нападающий Мэтт Брэдли отыграл одну шайбу итальянской команды. На 52-й минуте форвард Адам Ружичка вернул былое преимущество сборной Словакии. На 57-й минуте нападающий Дастин Газли сократил отставание итальянцев, установив окончательный счёт — 3:2.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Италии сыграет с Финляндией 14 февраля. Сборная Словакии в этот же день встретится с командой Швеции.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Матинпало (Какко, Мяяття) – 07:44     2:0 Лунделль (Луостаринен, Миккола) – 15:26     2:1 Далин (Нюландер, Рэймонд) – 24:39 (pp)     3:1 Армиа (Хаула, Линделль) – 32:47 (sh)     4:1 Рантанен (Гранлунд, Хинц) – 59:25    

На седьмой минуте защитник финской сборной Николас Матинпало забил первый гол. На 16-й минуте нападающий Антон Лунделль удвоил преимущество финнов. На 25-й минуте защитник Расмус Далин сократил отставание шведской команды. На 33-й минуте форвард Йоэль Армиа забросил третью шайбу в ворота шведов. На последней минуте нападающий Микко Рантанен забил четвёртый гол сборной Финляндии, установив окончательный счёт — 4:1.

Главным героем встречи стал голкипер сборной Финляндии Юусе Сарос, совершивший 34 сейва и вчистую переигравший своего визави Филипа Густавссона, который неудачно действовал во втором матче кряду. Вратарская проблема в сборной Швеции встаёт в полный рост перед тренерским штабом «Тре Крунур».

В следующей встрече олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Финляндии сыграет с Италией 14 февраля. Сборная Швеции в этот же день встретится с командой Словакии.

Материалы по теме
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Франция
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Нечас (Пастрняк, Гронек) – 05:56 (pp)     0:2 Кемпны (Странски, Факса) – 13:04     1:2 Будон (Да Коста, Овитю) – 21:01 (pp)     2:2 Будон (Бертран) – 24:04     3:2 Галле (Бертран, Будон) – 25:54     3:3 Пастрняк (Палат, Кемпны) – 33:23     3:4 Странски (Факса, Гронек) – 39:28 (sh)     3:5 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 41:05     3:6 Червенка (Седлак, Шпачек) – 41:53    

На шестой минуте нападающий чешской сборной Мартин Нечас забил первый гол. На 14-й минуте защитник Михал Кемпны удвоил преимущество чехов. На 22-й минуте форвард Луи Будон сократил отставание французской команды. На 25-й минуте Будон сравнял счёт, оформив дубль. На 26-й минуте защитник Юго Галле вывел французов вперёд.

Три гола французской команды уложились в четыре минуты, но сенсации не произошло. Чехи быстро пришли в себя, и в дальнейшем забивали исключительно их хоккеисты. На 34-й минуте нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте форвард Матей Странски вывел чешскую команду вперёд. На 42-й минуте нападающий Филип Хлапик забросил пятую шайбу в ворота Франции. Спустя 48 секунд форвард Роман Червенка забил шестой гол чехов, установив окончательный счёт — 6:3.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.

Календарь мужского олимпийского турнира
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Швейцария
1:0 Макдэвид (Маккиннон, Макар) – 05:45 (pp)     2:0 Харли (Макдэвид, Уилсон) – 10:54     2:1 Зутер (Андригетто, Кукан) – 12:42 (pp)     3:1 Селебрини (Маккиннон) – 24:14     4:1 Кросби (Марнер, Макар) – 47:28     5:1 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 53:03    

Сборная Канады одержала вторую победу подряд на олимпийском турнире в Италии, крупно обыграв команду Швейцарии (5:1). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид, Томас Харли, Маклин Селебрини, Сидни Кросби и Натан Маккиннон. Для Макдэвида этот гол стал первым за карьеру на Олимпийских играх. Благодаря этой победе канадцы обеспечили себе первое место в группе и гарантировали выход в четвертьфинал.

В концовке матча произошёл страшный эпизод с участием лидера сборной Швейцарии Кевина Фиалы. Том Уилсон силовым приёмом уложил на лёд Кевина Фиалу, после чего ещё и упал на соперника. Нападающий швейцарцев долго не мог подняться и в итоге под оглушительные аплодисменты покинул площадку на носилках. Хоккеисты сборной Канады всей командой вышли на лёд и ударами клюшек проводили Фиалу.

Материалы по теме
Матчи 14 февраля

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Швеция
Не начался
Словакия
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 14:10 МСК
Германия
Не начался
Латвия
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
14 февраля 2026, суббота. 18:40 МСК
Финляндия
Не начался
Италия
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Не начался
Дания
