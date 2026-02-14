«Всё хоккейное сообщество скучает по России». Огненное интервью с боссом НХЛ

Что Билл Дэйли думает об Олимпиаде без нашей сборной и когда команду могут вернуть на международные турниры?

Хоккейная часть Олимпиады наконец стартовала, впервые за 12 лет болельщики увидели на соревновании лучших из лучших игроков НХЛ.

На ОИ-2026 в Италии приехали все топовые спортсмены.

Все, кроме россиян.

Собственно, именно этой теме и была посвящена часть пресс-конференции, проведённой на следующий день после старта турнира, 12 февраля. На вопросы журналистов отвечали комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф и глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) Марти Уолш.

Конечно, одной из главных тем конференции стал вопрос возвращения сборной России на международную арену.

«Мы стараемся держать политику подальше от наших соревнований, однако иногда это не так просто. Мы хотим, чтобы Беларусь и Россия как можно скорее вернулись. Потому что прежде всего это будет означать, что мир станет немного лучше. Но каждый раз, когда нам приходится говорить Беларуси и России, что возвращаться ещё рано, мы принимаем решение. Однако мы следуем рекомендациям МОК. А что касается командных видов спорта, то на данный момент им не разрешено участвовать в Олимпийских играх», — сообщил Тардиф.

Уолш согласился: «На самом деле, мне особо нечего добавить к заявлению Тардифа. Это будет решение, основанное на уровне, превышающем мой. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в будущем».

Беттмэн же сосредоточился на ближайшем турнире, в котором сборная России потенциально может принять участие — Кубок мира 2028 года. КМ пройдёт без участия ИИХФ — только Национальной хоккейная лига будет его организовывать.

«НХЛ будет следовать за действиями международного сообщества в отношении допуска сборной России. Не вижу необходимости в том, чтобы мы принимали независимое решение. Честно говоря, с точки зрения нашей игры и наших хоккеистов, откуда бы они ни были, если мы сможем избежать геополитических проблем — не только этой, но и целого ряда других, происходящих в мире, — я думаю, это будет лучше для хоккея, для наших игроков и для наших болельщиков», — отметил Беттмэн.

Сборная России Фото: РИА Новости

Несмотря на обширные ответы, остался ряд вопросов, которые хотелось прояснить. Именно по этой причине корреспондент «Чемпионата» обратился к боссу и второму человеку в НХЛ, вице-комиссионеру Биллу Дэйли, с которым удалось записать небольшое, но яркое интервью.

Сначала захотелось прояснить слова Беттмэна о сборной России.

— Слова Беттмэна значат, что на данный момент НХЛ не рассматривает российскую команду в качестве участника следующего Кубка мира?

— На данном этапе это гипотетический вопрос. Мы будем готовы к любому сценарию, —сообщил Дэйли.

Судя по всему, сборную России всё-таки рассматривают в качестве потенциального участника Кубка мира — 2028, но решающую роль будет играть мнение МОК.

Если учитывать, что сейчас хоккейный олимпийский турнир в самом разгаре, невозможно было не узнать мнение вице-комиссионера о соревновании без сборной России.

— Что вы думаете о текущем олимпийском турнире без России? Есть ли у вас ощущение, что чего-то не хватает?

— Думаю, всё хоккейное сообщество скучает по участию российской команды в международных турнирах. Они — члены хоккейной семьи, и в нужное время их с радостью примут обратно, — признался Дэйли.

Пока неизвестно, когда же это возвращение может состояться. Тем не менее босс НХЛ поделился своим мнением по этому вопросу.

— Понимаю, что это вне вашей юрисдикции, но когда, по вашему мнению, Россию могли бы вернуть на международные турниры?

— Я думаю, это зависит от многих факторов, в том числе от того, когда и как могут закончиться боевые действия на Украине, — предположил Дэйли.

Что ж, на данный момент сборная России всё ещё отстранена от международных турниров — и скоро этому решению пойдёт пятый год. Тем не менее всё больше отечественных спортсменов допускают на крупные соревнования, причём в разных видах спорта. Да и по заявлениям заметно потепление.

Так что, вероятно, возвращение не за горами. А пока — радуемся топовому хоккею на Олимпиаде.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».