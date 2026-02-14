Звено Макдэвида порвало Швейцарию! Канадцы не заметили главного соперника по группе

Сборная Канада триумфально начала Олимпийские игры. «Кленовые» растоптали Чехию, накидав им пять безответных шайб, а главным героем встречи стал Коннор Макдэвид, оформивший 0+3.

Швейцарцы также начали крайне успешно. «Крестоносцы» спокойно разобрались со сборной Франции — 4:0.

Так что обе национальные команды подходили к очному матчу в довольно хорошей форме. А главное — это, по сути, была встреча двух фаворитов группы А. Победа практически гарантировала первое место в квартете.

Интересное началось ещё до старта матча. Главный тренер сборной Канады Джон Купер оставил вне заявки Брэда Маршана — вероятно, просто дал отдохнуть ветерану. В воротах вышел не Джордан Биннингтон, «засушивший» чехов, а голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, дебютировавший на Олимпиадах. Примечательно, что и Патрик Фишер решил поменять первого номера: вместо автора шат-аута Леонардо Дженони вышел вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид.

Впрочем, возможно, это было не самое удачное решение. Уже на шестой минуте швейцарцы пропустили первый гол на этой Олимпиаде. Защитник Дин Кукан подвёл свою сборную, получив удаление за подножку. А абсолютно топовейшей первой спецбригаде большинства канадцев многого и не надо. Кейл Макар отдал налево на Натана Маккиннона, тот сделал поперечный пас на Макдэвида, а Коннор, обработав шайбу, попал точно над щитком Шмида. Всего 20 секунд понадобилось на реализацию численного преимущества. Неудачные действия Акиры — и первый гол Макдэвида на Олимпиадах.

Правда, уже через минуту Шмид совершил крутой сейв после выхода один на один Сидни Кросби. Однако это не спасло швейцарца от второй пробоины. На 11-й минуте «кленовые» убежали в контратаку, Макдэвид в окружении нескольких соперников увидел на противоположном фланге подключение Томаса Харли и отдал ему прямо в клюшку, а тот сблизился с Акирой и послал шайбу в «домик». 2:0!

Впрочем, и это было не всё. Спустя несколько секунд после гола Бо Хорват отправился на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, дав Швейцарии шанс отодвинуть игру от своих ворот.

А на исходе большинства «крестоносцы» распечатали канадцев на этой Олимпиаде. Свен Андригетто в касание щёлкнул из района правого круга вбрасывания, Томпсон очень неловко попытался зафиксировать шайбу ловушкой, но та в итоге отскочила в перекладину. На пятачке активнее всего сработал Пиус Зутер — 1:2!

До конца первого периода голов больше не забили, однако болельщикам и без этого было на что посмотреть. Сначала Макдэвид отправил в нокаут соперника мощным силовым, а через несколько минут приложили уже его.

Во втором периоде Купер решил немного перетасовать звенья. В итоге он выпустил тройку, которую многие мечтали увидеть: с Маккинноном, Селебрини и Макдэвидом. И это тут же принесло свои плоды.

В ходе одной из атак пас Коннора не прошёл, шайбу подхватил Натан и не глядя отдал себе за спину — а там Маклин бросил в касание. 3:1.

Команды продолжали давить, но вратари отлично справлялись. А самый опасный момент создали под занавес второго периода. Швейцарцы не извлекли уроков из предыдущих ошибок и подарили Канаде ещё одно большинство. В итоге Селебрини после розыгрыша бросил прямо в штангу из опасной позиции. Однако в ворота шайба не заползла.

На старте третьего периода «крестоносцы» взялись за ум и организовали штурм канадских ворот. На 48-й минуте швейцарцы попали в перекладину — немного не повезло. А через минуту Канада забила четвёртый гол. Митч Марнер сместился в центр и зряче накинул на пятачок — прямо на клюшку Кросби, который переправил шайбу в ворота. 4:1!

На 51-й минуте швейцарцы получили возможность возродить интригу благодаря удалению Селебрини. Но в итоге пропустили контратаку, где выручать пришлось Шмиду. А спустя пару секунд после выхода на лёд Маклина Канада забила пятый гол. Именно восходящая звезда НХЛ отдал пас на Макдэвида, тот затащил шайбу на пятак, откуда Маккинон послал её в сетку.

Это был последний эпизод, который хоть кто-то из болельщиков мог назвать хорошим.

За три минуты до конца периода фанаты узрели по-настоящему страшный момент. Том Уилсон силовым приёмом уложил на лёд Кевина Фиалу и упал на соперника. Нападающий швейцарцев долго не мог подняться и в итоге только на носилках сумел покинуть площадку. Его уносили под оглушительные аплодисменты болельщиков, а хоккеисты сборной Канады всей командой вышли на лёд и проводили Фиалу ударами клюшек.

В итоге «кленовые» довели матч до крупной победы. Канада досрочно вышла в 1/4 финала, заняв первое место в группе, а вот Швейцария осложнила себе жизнь. Теперь будет очень тяжело выйти напрямую в четвертьфинал. Нужно крупно обыгрывать Чехию, чтобы стать лучшей сборной из числа тех, что не выиграли квартет.

