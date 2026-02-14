«Беззубые. Где воля к борьбе?» В Швеции разносят свою сборную по хоккею на ОИ

Натужная победа над Италией и поражение от Финляндии, прежде всего в характере и умении вытаскивать матчи – негусто для команды, претендующей на что-то большее, чем просто участие в Олимпиаде. Шведские СМИ сегодня вечером пестрят разгромными заголовками.

«Тре Крунур», где воля к борьбе?»

«Швеция проиграла Финляндии. А также – битвы под воротами, дуэли за шайбу, и, в конечном итоге, они был просто хуже по многим параметрам. И уже не имеет значения, что все игроки сборной – из НХЛ.

Эта Швеция полностью лишена статуса звезды, которое была у неё раньше. Первый период был приемлемым, но всё равно начало было тяжёлым, а уверенность Густавссона, пожалуй, находится в низшей точке, и Халламу стоит об этом задуматься. Но если отбросить игру вратаря, ясно, что шведы были недостаточно хороши в физической борьбе. А такой команде, как Финляндия, надо создавать проблемы в этом аспекте, постоянно «висеть» на них.

Во-вторых, финны были эффективны, а Швеция не реализовывала моменты. И это было видно ещё на Турнире четырёх наций, «Тре крунур» не справлялись в равных матчах, если начинали уступать в счёте.

В игре шведов нет ничего североамериканского, и это надо исправлять к следующему турниру лучших против лучших. А иначе, будет ли шанс против Канады или США или даже Финляндии? Если команда не научена забирать матч в силовой игре, какая разница, что у неё в составе одни энхаэловцы? «Тре Крунур» не хватает организации, командной игры и силовой борьбы. И это невозможно чем-то компенсировать. И это подтверждает серия плохих выступлений. Так где же воля к борьбе?» — пишет Hockey Sverige.

Особое негодование вызвали действия Швеции в третьем голе Финляндии. Хаула в одиночку справился с тремя соперниками. В меньшинстве. «Это просто катастрофа», — воскликнул в телеэфире легенда шведского хоккея Матс Сундин.

«Куда вообще движется эта команда? Есть ли в ней лидеры?»

«Судьбоносный матч ждёт Швецию после поражения от Финляндии. Главный тренер Сэм Халлам грустен: «Это отстой».

В третьем периоде шведы были просто беззубыми. И хотя в последние три минуты они играли без вратаря, но не создали никаких стоящих моментов.

После двух матчей у меня есть вопрос к «Тре Крунур» и Сэму Халламу: «А куда вообще движется эта команда?».

Поражение от Финляндии только добавило вопросов. Этот матч не то чтобы сложно проанализировать, Швеция проиграла из-за слабого первого периода. И большинства, которое реализовало одну из шести попыток. Как и на Четырёх нациях годом ранее, ещё одно поражение от Финляндии.

Перед обедом коллега напомнил, что сегодня пятница, 13-е. После 20 минут игры я понял, что это неудачный день для Швеции. Удача – именно то, что было нужно команде, потому что мастерства и характера не было.

Первый период был одним из самых слабых, что я видел в исполнении Швеции с участием игроков НХЛ. Начало было ничего, но затем всё развалилось. Два невпечатляющих большинства на низкой скорости и слабой атакой.

Слишком плохи в борьбе, в том числе в своей зоне, где финны двигались так, будто шведы были сотканы из воздуха. Потери шайбы на чужой синей, после чего финны разворачивали свою атаку. Я могу перечислить ещё множество ситуаций и действий, где Швеция была не на должном уровне. Я реально был рад тому, что после первого периода счёт был только 0:2.

Густавссон сделал пару хороших сейвов, но в остальных случаях шайба слишком легко просачивалась сквозь него. Так было и с Италией, и сегодня.

Перед матчем было много разговоров о хаосе в стане сборной Финляндии. После матча самое время спросить, а что происходит в сборной Швеции? Состав троек ужасен, в нём нет баланса. В третьем периоде Халлам начал тасовать составы, чтобы найти… что-нибудь.

Иногда такие ситуации, в которой оказалась Швеция, могут пойти на пользу. Но для этого нужны лидеры, как среди игроков, так и в тренерском штабе. А они там есть?

Но несмотря на это поражение, судьба первого места в группе по-прежнему в руках Швеции. Но для этого завтра надо обыгрывать Словакию с преимуществом в четыре шайбы, а многое указывает на то, что Швеция, Словакия и Финляндия закончат групповой раунд с шестью очками каждый, и тогда всё решит разница шайб.

К счастью, завтра хотя бы не пятница, 13-е», — пишет Aftonbladet.

Да и сами игроки сборной понимают, что такая игра – совсем не то, чего от них ожидали.

«Не думаю, что кто-то доволен тем, как мы играем, мы можем лучше. У нас должно получаться создавать больше моментов. Да, за Финляндию играли отскоки, но это не должно иметь значения. Да, такое бывает, но мы были недостаточно хороши. Но это не должно нас сломить. Сегодня мы не показали должный уровень. Соберёмся командой, а завтра проведём ещё один матч», — сказал защитник Эрик Карлссон.