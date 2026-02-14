Страшная травма на Олимпиаде. Фиалу унесли на носилках, он не мог шевелиться

К сожалению, профессиональный спорт всегда связан с травмами. Где-то – с очень тяжёлыми. Хоккей не исключение. Последний матч вчерашнего игрового дня спокойно шёл к завершению, Канада уверенно переигрывала Швейцарию со счётом 5:1 в неофициальной встрече за первое место в группе, но тут случилась страшная травма форварда швейцарцев Кевина Фиалы.

Том Уилсон ехал проводить силовой приём, который изначально и не выглядел опасным, Фиала видел соперника и готов был ответить, однако неудачно упал вместе с канадцем и получил тяжелейшую травму. Кевин не мог пошевелиться: нога замерла в одном положении, и врачам пришлось самостоятельно поднимать игрока.

На игроках обеих команд, зрителях, судьях не было лица – все молча наблюдали за происходящим. Канадская команда даже выехала на лёд и поддержала форварда швейцарской сборной. Здесь не до соперничества, нужно оставаться людьми.

Канадцы выехали на лёд поддержать Фиалу Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Главный тренер швейцарцев Патрик Фишер после матча сказал: «Мы его ещё не видели. Он отправился в больницу. Очевидно, что его состояние не очень хорошее. Очень, очень тяжёлый момент для Кевина и всей команды».

Защитник канадцев Дрю Даути, который является одноклубником Фиалы, как и все, был ошарашен и заявил, что хочет увидеть своего товарища как можно скорее: «Я хотел подъехать к нему, когда он лежал на льду. Я ему сказал что-то, когда его увозили, а сейчас собираюсь найти его как можно скорее прямо сейчас».

Дал комментарий и Том Уилсон, которого многие сейчас поливают грязью, хотя очевидно, что Том не хотел травмировать соперника: «Это Олимпийские игры, мне очень жаль, что он, возможно, не сможет продолжить играть. Никогда не хочется видеть, как игрок получает травму, особенно на таком турнире».

Никаких «возможно» тут уже быть не может, швейцарская федерация уже выступила с заявлением, в котором заявила: «Кевин Фиала был вынужден покинуть лёд из-за травмы за три минуты до конца игры. Медицинское обследование выявило травму ноги, которая исключает его участие в Олимпийских играх 2026 года».

Кевину хочется пожелать здоровья и удачного восстановления.