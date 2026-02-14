«Их целью было вывести нас из себя». Скандал на Олимпиаде — хозяевам турнира подсуживают?

Судейство на Олимпиаде порой удивляло, но больших вопросов не вызывало. Вплоть до матча между Италией и Словакией. В нём судьи приняли ряд спорных решений, вызвав недовольство «рыцарей». Словаки и в ходе встречи активно выказывали своё несогласие с рефери. А после матча много высказывались о судейских решениях.

Что же вызвало недовольство словаков? Что они говорили после игры? И неужели хозяевам Олимпиады подсуживали?

Шесть (!) спорных эпизодов

Все неоднозначные моменты случились ближе ко второй половине встречи. Сначала Мартин Фехервари пропустил жёсткий силовой приём. Судьи даже пошли смотреть видеоповтор, но в итоге выписали итальянцу всего две минуты. Непростой момент, однако вроде бы разобрались грамотно.

Следующий эпизод — удаление Мартина Маринчина на 37-й минуте. Его отправили в штрафной бокс за удар высоко поднятой клюшкой. И на самом деле у словаков были причины поспорить. Защитник действительно попал по лицу нападающему Даниэлю Мантенуто, но не клюшкой, а рукой. И именно это удаление Италия реализовала, сократив отставание до минимума.

Возможно, эти эпизоды трактуются по-разному, однако так или иначе удар по лицу всё равно был. Сложно поспорить с этим.

Хоккеисты сборной Словакии Фото: Elsa/Getty Images

Третий эпизод — удаление Павола Регенды на 40-й минуте. Нападающий в центре площадки снёс Марко Дзанетти и получил штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой. В целом претензии форварда непонятны: он действительно сделал движение навстречу итальянцу и инициировал силовой приём, хотя шайбы рядом не было. Тут, как кажется, удаление вполне законное. Сам Регенда, однако, был очень недоволен, что-то высказывая судьям по пути в штраф-бокс.

Четвёртый эпизод — удаление Эрика Чернака на 43-й минуте. Защитник, выезжая из-за ворот итальянцев, толкнул всё того же Мантенуто и получил две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Непростой момент для судей, поскольку Даниэль падал довольно картинно, но движение со стороны Чернака действительно было.

Словацкий защитник, к слову, довольно эмоционально отреагировал на этот эпизод. После неудачных апелляций к судьям Эрик по пути в штраф-бокс на английском сказал: «Что за хрень?» По крайней мере, по губам читалось именно это. А потом, уже находясь на скамейке штрафников, подошёл к дверце и отчётливо кинул то ли судьям, то ли итальянцам: «Мы тут в хоккей играем или что?» Эти слова попали в трансляцию.

Пятый эпизод — силовой приём против Адама Ружички. У словацкого нападающего после хита на лице была кровь, однако судьи не усмотрели нарушения правил. Впрочем, повторы подтвердили: силовой был чистым, корпус в корпус. Кровь, вероятнее всего, появилась из-за удара визором.

Наконец, последний, шестой эпизод — второй гол Италии. Дастин Газли отчётливо, акцентированно ударил коньком по шайбе. Это факт. Однако судьи, несколько минут пересматривая инцидент, всё-таки засчитали шайбу.

Словакам наверняка не понравилось это решение, но и здесь можно говорить о неоднозначности момента. Показалось, что Газли попытался либо подыграть себе коньком, пнув шайбу на клюшку, либо сделать наброс на партнёра, который дежурил на пятачке. Шайба-то после удара не летела в створ. Если прочертить линию движения шайбы после удара, то там и не рядом с воротами, больше похоже на неудачную поперечную передачу. К тому же именно голкипер щитком изменил направление шайбы, запустив её себе в «домик».

Так что это ещё один эпизод, где для обоих вариантов были достойные аргументы.

Если подытожить, скажем, что вряд ли итальянцам подсуживают. Вероятнее всего, сам матч просто оказался довольно сложным для арбитров. Слишком много пограничных и спорных ситуаций.

«Итальянцы немного выбили нас из колеи, задели за живое»

Для самих словаков, однако, многое было очевидно. В послематчевых комментариях они живо отвечали на вопросы про судейство.

Главный тренер сборной Словакии Владимир Оршаг постарался не создавать лишнюю почву для обсуждений и высказался довольно спокойно.

— Как бы вы оценили матч? Удаления усложнили вам задачу.

— Мы очень дисциплинированно играли с финнами, у нас было всего два удаления. Сегодня их было гораздо больше, мы позволяли сопернику удерживаться в игре, нам нужно этого избегать, особенно со шведами. Это сыграло на руку итальянцам.

— Сегодня мы стали свидетелями нескольких спорных удалений. Могут ли игроки НХЛ оказаться в невыгодном положении из-за несколько более строгих правил?

— Это касалось обеих команд, мы знаем, что здесь свистят. Нам удалось контролировать эти моменты в первом матче. В следующей встрече мы должны вернуть дисциплину, — сказал Оршаг.

Хоккейный матч Словакия — Италия на ОИ-2026 Фото: Elsa/Getty Images

Нападающий «рыцарей» Мартин Поспишил был более эмоциональным, но довольно спокойно воспринял засчитанный гол итальянцев.

— Некоторые решения арбитров вас нервировали? Словаки шесть раз оказывались на скамейке штрафников…

— Честно говоря, судьи меня так давно не «отвлекали». Офсайда не было, а он свистит, потом игрок меня ударил — он свистит, ещё и пас рукой… Это было странно. Особенно пас рукой. Мы могли бы перевести шайбу в зону атаки, и, возможно, был бы шанс забить. Кто знает? Думаю, такого не должно происходить. На скамейке запасных мы сказали себе, что нужно немного успокоиться, потому что я знаю, насколько эмоциональными могут быть такие моменты. Нам нужно было продолжать в том же духе.

— Плюс гол коньком.

— Так иногда бывает в хоккее. В тот момент они давили, гол был случайностью, но даже в хоккее всякое случается, — подытожил Поспишил.

Капитан сборной Словакии Томаш Татар дал, вероятно, самый жёсткий комментарий об удалениях во встрече с хозяевами турнира. Но он сосредоточился скорее на поведении самих итальянцев.

— В этом матче мы увидели несколько эмоциональных моментов и удалений. Вывели ли итальянцы словаков из себя?

— Конечно, их целью было сделать матч максимально неприятным для нас и вывести нас из себя. Они пытались спровоцировать, возможно, на ненужные ответные действия, чтобы получить большинство. Они знают, что при игре «5 на 5» у них будет не так много шансов.

Они пытались набрасывать шайбу на ворота, надеясь, что она каким-то образом залетит за ленточку, что и произошло. В итоге это была равная игра. Однако это никак на нас не влияет, три очка — у нас, и теперь мы готовимся к следующей встрече.

— В матче было несколько спорных моментов со стороны судей. Как это может повлиять на психологическое состояние игроков?

— Трудно, когда соперник близок к тому, чтобы сравнять счёт, и возникают спорные ситуации, это немного расстраивает. Однако это часть игры, эмоции сложно контролировать. В идеале их следует игнорировать, но хоккей — это и об эмоциях, полностью их выключить непросто, — отметил Татар.

Не остался в стороне и один из участников спорных эпизодов. Нападающий словацкой команды Павол Регенда рассказал, о чём он общался с рефери, когда его удалили.

— В конце второго периода судьи удалили тебя за атаку игрока, не владеющего шайбой, но, судя по всему, это итальянец врезался в тебя и отлетел. Ты потом обсудил это с судьёй, что он сказал?

— Он сказал мне, что это я опоздал, применяя силовой приём. Лично я думаю, что итальянец влетел в меня, а я не самый лёгкий парень, из-за этого он и упал. То же самое произошло и с фолом Чернака, а силовой против Ружички посчитали чистым. Это было немного странно, но ребята отзащищались в меньшинстве, и это самое главное. Мы снова показали командную игру.

— В этом матче было много удалений, нужно ли этого избегать в следующей встрече?

— Итальянцы немного выбили нас из колеи, задели за живое. Нам определённо нужно избегать удалений, однако мы также должны быть осторожны, чтобы не дать соперникам шансы обогнать нас в таблице. Мы должны выложиться на 200% со шведами.

