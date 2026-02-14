Ну и развязка в матче ОИ! Словаки радовались поражению, всё из-за гола на последней минуте

Поражение с разницей в две шайбы выводит Словакию на первое место в группе, если вечером не будет сенсации.

Старт Олимпиады для Швеции получился блёклым. В матче открытия с Италией «Тре Крунур» побили рекорд турнира и нанесли 60 бросков, но не так уж много из них были опасными, а итальянцы действовали чётко и эффективно. Финны в очной игре показали мастер-класс в своём любимом стиле: реализовали редкие моменты и при 3:1 с убийственным хладнокровием засушили звёздную атаку шведов, где Филип Форсберг получает крохи игрового времени.

В самой Швеции уже очень недовольны. «Тре Крунур» не хватает организации, командной игры и силовой борьбы. И это невозможно чем-то компенсировать. И это подтверждает серия плохих выступлений. Так где же воля к борьбе?» — пишет Hockey Sverige. Да и у главного тренера Сэма Халлама за спиной нет истории побед в ключевых матчах — что на ЧМ, что на Турнире четырёх наций.

Ну а словаки к встрече подходили в комфортном положении, ведь первое место в группе им было гарантировано с большой долей вероятности. Для этого команде Владимира Орсага надо было либо набрать одно очко, либо проиграть в основное время, но с разницей не больше «-2». Тогда при ожидаемом равенстве между финнами, словаками и шведами решающим критерием была бы разница шайб в очных матчах.

Шведы сделали несколько перестановок в составе: вместо неуверенно проведшего обе встречи Филипа Густафссона в воротах появился опытный, но проводящий неудачный год Якоб Маркстрём, а сидеть 13-м по протоколу досталось Йесперу Братту. «Тре Крунур» надо было побеждать уверенно, и они втопили с первых же смен — правда, эта ранняя инициатива осталась безрезультатной. Однако шведы забили довольно быстро: аллигаторами вцепились в Томаша Татара и буквально закопали шайбу в меньшинстве, отличился Йоэль Эрикссон Эк.

Однако словацкое большинство продолжалось, и команда Владимира Орсага изматывала соперника атаками. Забить, правда, получилось уже в равных составах — и это снова сделал Юрай Слафковски, который за сборную включает режим берсерка и прошил Маркстрёма мощным броском из отличной позиции.

В целом словаки, несмотря на разрыв в классе, выглядели здорово: навязывали типичную для себя вязкую игру, но, если получали шайбу в чужой зоне, хорошо атаковали позиционно. В очередном большинстве команда Орсага вжала шведов в зону и обязана была забивать: уже в равных составах Маркстрём неловко отразил бросок Павола Регенды, и шайба закатилась за ленточку. Словаки уже отпраздновали гол, однако на повторе было видно, что шайба пересекла линию ворот примерно на 95% — а надо на 100%.

Однако этот момент не смутил андердогов: очередное большинство на старте второго периода они использовали очень продуктивно с точки зрения моментов, но страдала реализация. Зато шведам в их большинстве времени особо не требовалось: успешный розыгрыш после вбрасывания и позиционная ошибка соперника привели к тому, что Адриан Кемпе точным броском с фланга реализовал лишнего всего за пять секунд. Правда, словаки тоже воспользовались этим: уже в равных составах Мартин Гернат использовал удачный отскок и бросил в пустой угол.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Кажется, при счёте 2:2 шведы поняли, что дело пахнет жареным. Именно в этот момент команда Халлама стала превращаться из рыхловатой субстанции в машину: в похожем стиле «Тре Крунур» постоянно забирали все матчи групповых этапов МЧМ. Удачная контратака и гол Элиаса Петтерссона позволили повести, а в концовке шведы могли забить и ещё раз, но Главай снова подтаскивал словаков.

Со старта третьего периода шведы полностью втопили педаль газа и задавили соперника: команда Орсага отбивалась как могла, Главай тащил, однако против чёткой и слаженной игры всех звеньев соперника словаки уже ничего поделать не могли. Петтерссон оформил дубль, а ещё включился лучший шведский бомбардир НХЛ Лукас Рэймонд: сначала он стянул на себя соперников и отдал пас ЭП40, а потом и сам создал себе гол.

Шведы обеспечили себе разницу в «+3», которая выводила их на первое место, и в игровом плане успокоились — зато на льду начались стычки и провокации, из-за них скамейка штрафников была заполнена с обеих сторон. Однако Рэймонд, который вдохновил команду на голы, её и подвел: он удалился за две минуты до конца. Словаки как будто успокоились и даже не стали снимать вратаря в большинстве, однако за 39 секунд до конца Далибор Дворски добил шайбу после броска Слафковски.

В результате мы увидели редчайшее зрелище: словаки при 3:5 в концовке прыгали от радости до потолка, а шведы при 5:3 взяли тайм-аут и почти сразу вышли на лёд вшестером. Однако команда Орсага удержала своё: если итальянцы не сотворят сенсацию и не отберут очки у финнов, словаки занимают первое место в группе и выходят в четвертьфинал напрямую — что мало кто в такой группе мог представить.