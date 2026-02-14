Драйзайтль немцам не помог! Латвия вырвала победу и поборется за лидерство в группе на ОИ

После хоть и достойного, но всё-таки проигрыша сборной США у Латвии в календаре ОИ наметился уже следующий соперник – Германия. Немцы до этого уже качественно обыграли Данию со счётом 3:1, а на счету у латвийцев была лишь одна шайба, которую забросил Ренарс Крастенбергс. После проигрыша американской сборной главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш дал понять, что против немцев в воротах будет играть Артур Шилов, тем самым оказав ему своеобразное доверие. Уже на утренней тренировке до игры Элвис Мерзликин не появился, уступив драгоценное время для разогрева Артуру, также не было Увиса Балинскиса. Это обычная практика, ведь в предыдущем матче у этих игроков было самое большое количество игрового времени.

Любая игра сборной Латвии для страны с населением менее 2 млн человек – это национальное событие и массовые гуляния – как в столице, так и на окраине. Для ночного просмотра встречи со сборной США даже оставили открытым один из популярных торговых центров в Риге, чтобы те, кто не смог улететь в Италию, поддерживали своих парней вместе. Для тех, кто не следит за Бундеслигой, единственным алмазом в немецкой сборной является Леон Драйзайтль, однако самые внимательные никогда не забудут, что может сотворить на льду такой игрок, как Тим Штюцле. Также часто забывают нападающего из «Юты», Джон-Джейсона Петерку. Вот именно этих трёх фамилий больше всего и опасались любители и болельщики национальной команды Латвии, однако есть ещё один весьма уникальный персонаж у немцев, который является настоящей находкой для тренеров – это Мориц Зайдер. Начнём с того, что в НХЛ ему дают больше 30 минут игрового времени, а закончим тем, что против датчан он отыграл целых 26 минут, будучи защитником.

Было бы необычно, если бы латвийцы смогли взять инициативу в свои руки на первых минутах первого периода, и этого не случилось, ведь Драйзайтль выиграл вбрасывание и возил сборную противника до четвёртой минуты. Именно на этой минуте была возможность пробить немецкие ворота у Рудольфа Балцерса, однако этого сделать не вышло, и уже в следующем эпизоде нехорошо сыграл Роберт Мамчицс, что привело к голу Лукаса Райхеля. Нужно отметить, что до того, как Латвия смогла сравнять счёт, а это случилось только к 17-й минуте, судьи очень благосклонно и спокойно относились к реально жёсткой игре у бортов, большому количеству силовых и никого не удаляли понапрасну.

Сравняли латвийцы очень красиво, ведь начинали диагональ Ренарс Крастенбергс и Балцерс, но спустя время завершили эпизод Земгус Гиргенсонс и Данс Лочмелис. Именно Лочмелис смог принять практически идеальную передачу Земгуса и отправить шайбу в ворота Филиппа Грубауэра. Порадовать своих болельщиков долго равным счётом Латвии не удалось, потому что сборная Германии не привыкла ждать и в быстрой контратаке смогла снова выйти вперёд. На самом деле в этот эпизоде немного испортил статистику Шилову свой же игрок — неаккуратно сыграл Каспарс Даугавиньш, и Лукас Кельбле сделал счёт 2:1.

Достаточно долгий период после того, как сборная Германии вышла вперёд, игра шла абсолютно на равных, никто никому не уступал в скоростях или мастерстве. Тот же Драйзайтль бросил около восьми раз по воротам Шилова, и только один бросок из всех дался латвийскому голкиперу с трудом. Когда у сборной Латвии появилось первое большинство, болельщики уже скандировали слоганы любимой сборной на всю итальянскую арену, а когда появилась возможность сыграть впятером против трёх немцев, то надежда загорелась ещё ярче. И кто использовал эту возможность? Конечно, тот же самый Лочмелис. Райтис Ивананс, давший недавно интервью для «Чемпионата», желал забивать именно молодым ребятам, и теперь его маленькое послание было воплощено в жизнь. Данс очень виртуозно попал в правый верхний угол, где практически не оставалось места для шайбы. После второго периода счёт уже был равным и оказался подкреплён удалениями – как со стороны Германии, так и со стороны сборной Латвии. Также после крепкого силового приёма 18-летнего игрока сборной Латвии Альберта Шмитса ненадолго выбыл из игры Тиффельс.

Третий отрезок времени вообще стал очень жгучим для латвийцев, потому что Леон Драйзатль старался сделать всё, что можно и что нельзя, для того чтобы либо выйти один на один с Шиловым, либо упасть так, чтобы точно дали удаление. Как раз на Мамчицсе получилось заработать большинство, но латвийцы вошли в такой раж, что их было не остановить. Уже к концовке третьего периода по броскам было 26:21 в пользу Германии, однако на 49-й минуте Тралмакс получил великолепную диагональную передачу от Земгуса Гиргенсонса и бросил под самую перекладину ворот Грубауэра. Пока немцы очухивались от третьей шайбы в свои ворота, уже Альберт Шмитс смог оставить Даугавиньша за воротами, а тот – перенаправить снаряд Крастенбергсу. Девятый номер сборной Латвии не стушевался и сделал счёт уже более конкретным – 4:2.

Такое положение дел Германию не устроило, и, воспользовавшись коммерческой паузой, жёлто-чёрные заменили голкипера на шестого полевого и практически придавили латвийцев к щиткам Шилова. Как ни старались защитники перевести игру хотя бы в среднюю зону, сборная Германии смогла затолкать шайбу с помощью конька Кристапса Зиле. Не хотел Зиле, конечно, но в такой буче он случайно поучаствовал и помог изменить счёт до 3:4. Латвийцам оставалось играть полторы минуты в этом нервном матче, и всё это время они провели в своей зоне, отчаянно оберегая ворота. В какой-то момент шайбу уже выследил Драйзайтль и отправил в пустой угол к коньку Шилова, но действия Цибульскиса остановили наброс, и шайбу получилось сохранить. Чтобы было понятно, какое напряжение царило в воздухе: ни один болельщик сборной Латвии в миланской арене не радовался за четыре секунды до конца игры, ведь вбрасывание было у ворот Шилова, а если учитывать «везучесть» балтийцев, могло случиться всякое. Последним, кто коснулся шайбы, был Теодор Блюгерс, а затем финальная сирена сообщила всем болельщикам, что победа досталась Латвии.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Для сборной Латвии это был принципиальный матч после игры с американцами, ведь уже в первой встрече они показывали в первом периоде, что могут немного поиграть на удержание счёта. Уже во встрече с Германией латвийцы доказали, что, уступая в самом начале игры, они могут найти в себе силы бороться даже с такими, как Леон Драйзайтль.

Самым большим сюрпризом для сборной стал Данс Лочмелис, которому удалось отметиться дублем. Заключительный матч в этом туре сборной Латвии придётся провести против Дании, а вот Германия завтра сыграет с США, что вызывает большой интерес у любителей высокого хоккея.