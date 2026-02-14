Такого на Олимпиадах не было 38 лет! Финны унизили хозяев Игр, не пожалев свою легенду

Матч Финляндии с Италией изначально не таил в себе никакой интриги. Хозяева ОИ-2026, конечно, достойно сражались со шведами и словаками в прошлых встречах, а финны не выглядят машиной, как Канада, но всё-таки вероятность того, что итальянцы разживутся хоть одним очком, выглядела околонулевой. Слишком разный класс у команд.

За то, чтобы игра прошла без сенсаций, болели в Словакии. Сборная этой страны ранее днём уступила шведам, однако в концовке матча сумела сделать разницу в счёте такой, которая выводит словаков на первое место группы. Дело в том, что при равенстве очков между тремя командами идёт подсчёт разницы шайб в матчах между ними, так что словакам для лидерства в своей четвёрке необходимо было проиграть шведам не крупнее, чем они выиграли у финнов. И гол Далибора Дворски на последней минуте встречи позволил им осуществить мечту. Оставалось дело за малым: финны не должны были потерять очки в игре с итальянцами.

И финны с первых же минут позволили словакам вздохнуть с облегчением. К 11-й минуте счёт уже был 3:0, лидеры сборной Суоми с остервенением набросились на главного аутсайдера турнира, голами отметились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд и Каапо Какко. Затем финны взяли передышку до второго периода, в котором продолжили избиение. Ну а в третьем отрезке подопечные Антти Пеннанена просто добивали лежачего. 11:0! Ахо, Гранлунд и Какко в итоге сделали по дублю, к ним в этом достижении присоединился Йоэль Кивиранта, а Микко Рантанен разжился ассистентским хет-триком.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Интересно, что сборная Финляндии устроила такой погром сопернику, которого возглавляет бывший тренер команды Суоми. Юкка Ялонен — личность для финского хоккея легендарная и уважаемая, под его руководством финны четыре года назад впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами, а ведь ещё было три золота взрослых чемпионатов мира и одно золото МЧМ. С 2024-го Ялонен работает со сборной Италии, ему было доверено готовить команду к домашним Играм, и на этом турнире Юкка держал марку, но вплоть до того момента, пока не встретился с соотечественниками.

Кстати говоря, это поражение итальянцев стало крупнейшим в истории олимпийских хоккейных турниров, на которые приезжали все сильнейшие хоккеисты. Никто раньше не проигрывал с такой ужасающей разницей. Та же сборная Италии в Турине-2006 максимум уступила 0:6 — кстати, тоже финнам. Япония на домашней Олимпиаде в Нагано не прошла во второй этап к топовым сборным, а на турнирах в Солт-Лейк-Сити, Ванкувере и Сочи не было откровенных аутсайдеров, которыми обычно являются хозяева, если Игры проходят в экзотичной для хоккея стране.

Однако даже если сравнить с двумя последними зимними Олимпиадами, которые проходили без участия игроков НХЛ в Южной Корее и Китае, то и там не было столь крупных счетов. Корейцы и китайцы останавливались в 2018-м и 2022-м на 0:8 во встречах со швейцарцами и американцами соответственно. Так что сейчас сборная Италии смачно так вляпалась в историю — с разницей в 11 шайб на Олимпиаде в последний раз проигрывала сборная Франции аж на ОИ-1988, тогда «трёхцветные» уступили шведам 2:13.

Для финнов же сегодняшний разгром имеет и абсолютно прикладное значение. Напрямую в четвертьфинал плей-офф выходят лидеры трёх групп и лучшая команда из тех, что заняла второе место. И практически наверняка этой командой и станет Финляндия. У подопечных Пеннанена сейчас шесть очков, сравняться с ними по этому показателю могут швейцарцы или чехи из группы А, а также латвийцы или немцы из группы С. Тогда в дело вступит критерий разницы шайб, а у финнов она благодаря выносу итальянцев теперь "+11". У потенциальных конкурентов же ни у кого нет даже "+2", а вариантов для ещё одного суперразгрома не предвидится. Поэтому финнов можно уже потихоньку поздравлять с выходом в 1/4 финала Олимпиады.