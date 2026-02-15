Финны — уже в 1/4 финала, Латвию ждёт лёгкий соперник в 1/8? Расклады на ОИ перед плей-офф

На олимпийском хоккейном турнире в Италии близится развязка группового этапа. Уже сыграны все матчи в квартете В, а сегодня вечером и завтра в течение дня состоятся оставшиеся игры и в других группах. Таким образом, сформируется общая таблица и определятся пары 1/8 финала плей-офф. Куда, напоминаем, выходят все 12 сборных-участниц.

Что известно уже сейчас?

Итоговое положение команд в группе В. Словакия, Финляндия и Швеция обыграли итальянцев, а между собой очки поделили поровну. В таких случаях всё решает разница шайб в играх между тремя соперниками, и в этом компоненте лучше оказались словаки при довольно драматичных обстоятельствах.

Сборная Словакии заняла первое место в группе и напрямую отправилась в четвертьфинал, туда же с огромной долей вероятности сразу попадут и финны. Бонусную путёвку в этот раунд получает лучшая команда, занявшая второе место в группах, и финны с шестью очками и разницей шайб «+11» — безоговорочные фавориты.

Ну а шведами и итальянцам в любом случае придётся сыграть в 1/8 финала плей-офф.

Рейтинг хоккейных сборных на Олимпиаде перед плей-офф (курсивом выделены сборные, попадающие напрямую в четвертьфинал)

1. Канада

2. Словакия

3. США

4. Финляндия

5. Швейцария

6. Латвия

7. Швеция

8. Германия

9. Чехия

10. Дания

11. Франция

12. Италия

Что случится наверняка?

С огромной долей вероятности можно предположить, что США обыграет Данию и победит Германию, а Канада расправится с Францией в заключительных матчах группового этапа. Тогда две североамериканские сборные возглавят рейтинг перед плей-офф и в компании Словакии с Финляндией шагнут сразу в четвертьфинал.

Что неизвестно?

Главная загадка оставшихся встреч группового этапа — как сыграют между собой Швейцария и Чехия? От исхода этой игры зависит, кто займёт второе-третье места в группе А, а стало быть, и позиции общей таблицы. Ещё одна интрига — матч Латвии и Дании. Для прибалтийской сборной это будет в любом случае игра за второе место, причём латвийцам не нужно будет учитывать, как сыграет Германия, которую они сегодня превзошли.

Тут нужно сказать вот что. Если Латвия обыграет Данию в основное время, а чехи со швейцарцами уйдут в овертайм (что вполне реально для матча двух равных команд), то подопечные Харийса Витолиньша станут второй после финнов лучшей командой, занявшей второе место в группах, и займут пятое место в общей таблице. А с него, между прочим, выход в 1/8 финала на итальянцев, проще соперника трудно придумать. Такой же расклад ждёт Латвию, если она выиграет у датчан с разницей в пять и более шайб, а чехи и швейцарцы разойдутся после основного времени, но с минимальным счётом.

Так что у Латвии совершенно реальный шанс на этой Олимпиаде пробиться в четвертьфинал, причём гарантированно избежать там встречи с Канадой или США. Правда, спутать весь этот благоприятный для латвийцев расклад могут немцы, если возьмут и обыграют завтра США. Тогда снова придётся считать разницу шайб между тремя соперниками, как в квартете В, и тут уже латвийцы, уступившие американцам крупно и минимально одолевшие немцев, будут не в фаворитах.

Кардинально же всё поменять в раскладах могут датчане, которые после первого периода матча с США выигрывают у фаворита 2:1.

Пары 1/8 финала ОИ-2026 на данный момент (сборные Канады, США, Словакии и Финляндии напрямую попадают в 1/4 финала)

Швейцария — Италия

Латвия — Франция

Швеция — Дания

Германия — Чехия