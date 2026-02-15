Скидки
Расклады группового этапа на хоккейном турнире Олимпиады-2026, сетка плей-офф, кто с кем сыграет в плей-офф Олимпиады

Финны — уже в 1/4 финала, Латвию ждёт лёгкий соперник в 1/8? Расклады на ОИ перед плей-офф
Егор Торишный
Расклады группового этапа на хоккейном турнире ОИ
Что известно и неизвестно перед последним днём группового этапа.

На олимпийском хоккейном турнире в Италии близится развязка группового этапа. Уже сыграны все матчи в квартете В, а сегодня вечером и завтра в течение дня состоятся оставшиеся игры и в других группах. Таким образом, сформируется общая таблица и определятся пары 1/8 финала плей-офф. Куда, напоминаем, выходят все 12 сборных-участниц.

Что известно уже сейчас?

Итоговое положение команд в группе В. Словакия, Финляндия и Швеция обыграли итальянцев, а между собой очки поделили поровну. В таких случаях всё решает разница шайб в играх между тремя соперниками, и в этом компоненте лучше оказались словаки при довольно драматичных обстоятельствах.

Что заставило словаков радоваться после поражения?
Ну и развязка в матче ОИ! Словаки радовались поражению, всё из-за гола на последней минуте
Видео
Ну и развязка в матче ОИ! Словаки радовались поражению, всё из-за гола на последней минуте

Сборная Словакии заняла первое место в группе и напрямую отправилась в четвертьфинал, туда же с огромной долей вероятности сразу попадут и финны. Бонусную путёвку в этот раунд получает лучшая команда, занявшая второе место в группах, и финны с шестью очками и разницей шайб «+11» — безоговорочные фавориты.

Эту разницу финны сделали за один матч:
Такого на Олимпиадах не было 38 лет! Финны унизили хозяев Игр, не пожалев свою легенду
Такого на Олимпиадах не было 38 лет! Финны унизили хозяев Игр, не пожалев свою легенду

Ну а шведами и итальянцам в любом случае придётся сыграть в 1/8 финала плей-офф.

Рейтинг хоккейных сборных на Олимпиаде перед плей-офф (курсивом выделены сборные, попадающие напрямую в четвертьфинал)

1. Канада
2. Словакия
3. США
4. Финляндия
5. Швейцария
6. Латвия
7. Швеция
8. Германия
9. Чехия
10. Дания
11. Франция
12. Италия

Что случится наверняка?

С огромной долей вероятности можно предположить, что США обыграет Данию и победит Германию, а Канада расправится с Францией в заключительных матчах группового этапа. Тогда две североамериканские сборные возглавят рейтинг перед плей-офф и в компании Словакии с Финляндией шагнут сразу в четвертьфинал.

Что неизвестно?

Главная загадка оставшихся встреч группового этапа — как сыграют между собой Швейцария и Чехия? От исхода этой игры зависит, кто займёт второе-третье места в группе А, а стало быть, и позиции общей таблицы. Ещё одна интрига — матч Латвии и Дании. Для прибалтийской сборной это будет в любом случае игра за второе место, причём латвийцам не нужно будет учитывать, как сыграет Германия, которую они сегодня превзошли.

Магия Драйзайтля не помогла:
Драйзайтль немцам не помог! Латвия вырвала победу и поборется за лидерство в группе на ОИ
Драйзайтль немцам не помог! Латвия вырвала победу и поборется за лидерство в группе на ОИ

Тут нужно сказать вот что. Если Латвия обыграет Данию в основное время, а чехи со швейцарцами уйдут в овертайм (что вполне реально для матча двух равных команд), то подопечные Харийса Витолиньша станут второй после финнов лучшей командой, занявшей второе место в группах, и займут пятое место в общей таблице. А с него, между прочим, выход в 1/8 финала на итальянцев, проще соперника трудно придумать. Такой же расклад ждёт Латвию, если она выиграет у датчан с разницей в пять и более шайб, а чехи и швейцарцы разойдутся после основного времени, но с минимальным счётом.

Так что у Латвии совершенно реальный шанс на этой Олимпиаде пробиться в четвертьфинал, причём гарантированно избежать там встречи с Канадой или США. Правда, спутать весь этот благоприятный для латвийцев расклад могут немцы, если возьмут и обыграют завтра США. Тогда снова придётся считать разницу шайб между тремя соперниками, как в квартете В, и тут уже латвийцы, уступившие американцам крупно и минимально одолевшие немцев, будут не в фаворитах.

Кардинально же всё поменять в раскладах могут датчане, которые после первого периода матча с США выигрывают у фаворита 2:1.

Пары 1/8 финала ОИ-2026 на данный момент (сборные Канады, США, Словакии и Финляндии напрямую попадают в 1/4 финала)

Швейцария — Италия
Латвия — Франция
Швеция — Дания
Германия — Чехия

