Самый курьёзный гол на Олимпиаде! Вратарь США начудил, пропустив с середины площадки

После произошедшего с итальянцами в матче с финнами (0:11) сборная Дании наверняка побаивалась отчётной встречи с командой США. Нарываться на подобный разгром команде Микаэля Кринц-Гата явно не хотелось. В 1-м туре «викинги» вполне себе скромно проиграли немцам (1:3), в свою очередь, американцы без особых проблем разобрались с латвийцами (5:1), даже несмотря не геройства видеотренера коллектива Харийса Витолиньша.

«Конечно, сильно отличается, особенно если учитывать, какой у нас состав. Это лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Здесь очень много талантливых, больших игроков. Причём во всех звеньях. Мы играем против лучших стран в мире, и Латвия действовала довольно здорово. Нам было достаточно тяжело против них, они отличная команда. Но в итоге мы провели хороший матч», — говорил после встречи один из лидеров «звёздно-полосатых» нападающий Брэди Ткачук.

Действительно, состав у сборной США сильный и звёздный по именам, однако далеко не всегда фамилии на спине решают исход такого скоротечного турнира, как Олимпиада. Тут, скорее, на первое место выходит командный дух, плюс без везения точно не обойтись. Времени на раскачку на Играх нет совершенно.

Интересно, что датчане вышли вперёд уже второй минуте первого периода, буквально затолкав шайбу в ворота Свеймана с пятака. Правда, радость «викингов» была недолгой: Болди выехал из-за ворот Сёгора и поразил цель.

А во второй половине первого периода случился конфуз: Никлас Йенсен кистевым броском запустил шайбу от красной линии, а Свейман моргнул и допустил курьёз! Таких голов на нынешней Олимпиаде мы ещё не видели.

Во втором периоде датчане стали действовать осторожнее: торопиться им было совершенно некуда. Однако от гола их это не спасло: Айкел филигранно выиграл сбрасывание в чужой зоне, Брэди Ткачук молниеносно бросил с кистей и застал врасплох Сёгора.

А вскоре за дело взялся и сам Айкел — лучший хоккеист американцев в этом матче. В итоге от преимущества датчан ничего не осталось. Более того, они уже проигрывали.

Далее отличился защитник Ноа Хэнифин — после его броска шайба буквально заползла за ленточку. Сборная США включилась, заиграла ярче и интенсивнее, продемонстрировала своё мастерство.

В концовке второй двадцатиминутки отличный дальний щелчок удался защитнику Филлипу Бруггиссеру. Этот гол явно подпортил настроение американцам перед перерывом.

Пятый гол у Америки в свой актив записал Джейк Гюнцель, классно бросивший с ходу. Блеснул мастерством и Джек Хьюз, забивший рикошетом от щитка датского голкипера. 6:3 — сборная США продолжает идти на Олимпиаде без поражений. Впереди игра с немцами.