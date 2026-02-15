«Играть с Макдэвидом — благословление». Канада собрала лучшую тройку мирового хоккея

Сборная Канады пока что оставляет самое цельное впечатление на этих Олимпийских Играх. «Кленовые» уверенно обыграли двух главных конкурентов с общим счётом 10:1, досрочно заняв первое место в группе и напрямую выйдя в четвертьфинал.

У остальных топ-сборных же пока возникают проблемы: шведы и финны помучились друг с другом в группе, чехи проиграли канадцам и провели нервный матч с французами, швейцарцы потеряли трёх лидеров, а американцы провели крайне неубедительный матч с датчанами, уступая в счёте почти 30 минут основного времени.

После первого матча Канады на ОИ многие эксперты отмечали великолепный баланс в звеньях, где Селебрини и Уилсон вышли в первой тройке с Макдэвидом, хотя прогнозировали, что они окажутся ближе к четвёртой тройке. А Сидни Кросби, духовный лидер канадцев и один из лучших игроков в истории, занял место в центре третьей тройки, не получив в партнёры своего друга Натана Маккиннона. В матче с Чехией все тройки работали на ура – никто не выпадал.

У канадцев всё складывалось отлично, однако главный тренер «кленовых» Джон Купер пошёл на радикальные изменения, отправив Маккиннона к Макдэвиду и Селебрини по ходу второго периода матча со Швейцарией. Для понимания масштаба этой тройки: это три первых номера драфта, которые идут на первом, втором и четвёртом месте в списке бомбардиров НХЛ, и набрали они на троих 270 очков.

Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Часто бывает, что объединение лучших игроков не влечёт ничего хорошего. Те же чехи на этом споткнулись в первом матче, выпустив в первом сочетании Пастрняка, Нечаса и Гертла. Но у канадцев получилось здорово: трое звёздных форвардов не тянули одеяло на себя, прекрасно чувствовали друг друга, соорудили два гола и ещё несколько убойных моментов.

После матча Джон Купер рассказал о своей идее, подчеркнув как раз несбывшееся опасение переизбытка мастерства:

«Ваша задача как тренера – поставить команду в наилучшую позицию для успеха. Уберите тот факт, что это три феноменальных игрока, выбранные на драфте под первым номером. Часто это не работает. В тройке должна быть «химия», но этим трём парням всегда нужна шайба, но она одна.

Должен признать, что между ними было много бескорыстия, и это то, что вы хотите видеть. Однако немного волнительно в плане того, как они играют без шайбы. Думаю, по большей части они проделали отличную работу. Когда игра была на волоске, эти ребята стали причиной поворота ситуации на льду».

И ведь понятно, о чём говорит Купер, потому что год назад на Турнире четырёх наций мы видели совершенно другую картину. Главный тренер канадцев пытался объединить Маккиннона и Макдэвида в одно сочетание в первом матче, но получилось не очень хорошо: эгоцентрист Натан в упор не замечал Коннора и по клубной привычке перетягивал одеяло на себя. Особенно явно это было видно в овертайме матча со шведами, где Макдэвид катался без шайбы, словно он наказан.

Макдэвид и Маккиннон на Турнире четырёх наций Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В матче со Швейцарией было видно, как Макдэвид и Маккиннон кайфуют от игры друг с другом. Причём Селебрини на правах молодого товарища вообще не выпадал из игры, хотя, находясь рядом с лучшими игроками мира и сильными индивидуалистами, это сделать было легко.

Отметили после игры этот факт и сами игроки, а Коннор Макдэвид признался, что очень много смотрит игр «Колорадо» с участием Маккиннона: «Я его большой поклонник, смотрю много игр «Колорадо». У меня есть понимание, где нравится находиться Натану. Мы играем одинаково, поэтому, думаю, мы хорошо понимаем, где может находиться шайба».

Не был скуп на комплименты и Натан: «Я бы солгал, если бы сказал, что это не круто. Меня вдохновляет Коннор. Он лучший, и заставляет меня становиться лучше. Играть с ним в одной тройке – благословение».

Но больше всех получал удовольствие, кажется, Селебрини, который совсем недавно и представить не мог, что окажется на Олимпиаде и будет играть в одной тройке с лучшими игроками мира: «Весело играть с этими парнями. Вам просто нужно на них посмотреть, чтобы понять, о чём я говорю. Это просто два особенных игрока».

Неизвестно, оставит ли Купер эту тройку, потому что риски определённые есть. Но прямо сейчас можно сказать смело, что это лучшая тройка в мировом хоккее, а насколько долго она проживёт, зависит только от главного тренера канадской команды.