Главный тренер сборной Канады Купер объединил в одну тройку Макдэвида, Маккиннона и Селебрини на ОИ, звёздное сочетание

«Играть с Макдэвидом — благословление». Канада собрала лучшую тройку мирового хоккея
Максим Макаров
Канада собрала лучшую тройку мирового хоккея
Вместе с Коннором в одном сочетании выходят Маккиннон и Селебрини.

Сборная Канады пока что оставляет самое цельное впечатление на этих Олимпийских Играх. «Кленовые» уверенно обыграли двух главных конкурентов с общим счётом 10:1, досрочно заняв первое место в группе и напрямую выйдя в четвертьфинал.

Обзор матча Канада — Швейцария:
Звено Макдэвида порвало Швейцарию! Канадцы не заметили главного соперника по группе
Звено Макдэвида порвало Швейцарию! Канадцы не заметили главного соперника по группе

У остальных топ-сборных же пока возникают проблемы: шведы и финны помучились друг с другом в группе, чехи проиграли канадцам и провели нервный матч с французами, швейцарцы потеряли трёх лидеров, а американцы провели крайне неубедительный матч с датчанами, уступая в счёте почти 30 минут основного времени.

После первого матча Канады на ОИ многие эксперты отмечали великолепный баланс в звеньях, где Селебрини и Уилсон вышли в первой тройке с Макдэвидом, хотя прогнозировали, что они окажутся ближе к четвёртой тройке. А Сидни Кросби, духовный лидер канадцев и один из лучших игроков в истории, занял место в центре третьей тройки, не получив в партнёры своего друга Натана Маккиннона. В матче с Чехией все тройки работали на ура – никто не выпадал.

У канадцев всё складывалось отлично, однако главный тренер «кленовых» Джон Купер пошёл на радикальные изменения, отправив Маккиннона к Макдэвиду и Селебрини по ходу второго периода матча со Швейцарией. Для понимания масштаба этой тройки: это три первых номера драфта, которые идут на первом, втором и четвёртом месте в списке бомбардиров НХЛ, и набрали они на троих 270 очков.

Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон

Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Часто бывает, что объединение лучших игроков не влечёт ничего хорошего. Те же чехи на этом споткнулись в первом матче, выпустив в первом сочетании Пастрняка, Нечаса и Гертла. Но у канадцев получилось здорово: трое звёздных форвардов не тянули одеяло на себя, прекрасно чувствовали друг друга, соорудили два гола и ещё несколько убойных моментов.

После матча Джон Купер рассказал о своей идее, подчеркнув как раз несбывшееся опасение переизбытка мастерства:

«Ваша задача как тренера – поставить команду в наилучшую позицию для успеха. Уберите тот факт, что это три феноменальных игрока, выбранные на драфте под первым номером. Часто это не работает. В тройке должна быть «химия», но этим трём парням всегда нужна шайба, но она одна.

Должен признать, что между ними было много бескорыстия, и это то, что вы хотите видеть. Однако немного волнительно в плане того, как они играют без шайбы. Думаю, по большей части они проделали отличную работу. Когда игра была на волоске, эти ребята стали причиной поворота ситуации на льду».

Чем же недовольны канадцы?
Канадой недовольны на родине! Чем «кленовые» разочаровали свою публику на Олимпиаде?
Канадой недовольны на родине! Чем «кленовые» разочаровали свою публику на Олимпиаде?

И ведь понятно, о чём говорит Купер, потому что год назад на Турнире четырёх наций мы видели совершенно другую картину. Главный тренер канадцев пытался объединить Маккиннона и Макдэвида в одно сочетание в первом матче, но получилось не очень хорошо: эгоцентрист Натан в упор не замечал Коннора и по клубной привычке перетягивал одеяло на себя. Особенно явно это было видно в овертайме матча со шведами, где Макдэвид катался без шайбы, словно он наказан.

Макдэвид и Маккиннон на Турнире четырёх наций

Макдэвид и Маккиннон на Турнире четырёх наций

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В матче со Швейцарией было видно, как Макдэвид и Маккиннон кайфуют от игры друг с другом. Причём Селебрини на правах молодого товарища вообще не выпадал из игры, хотя, находясь рядом с лучшими игроками мира и сильными индивидуалистами, это сделать было легко.

Отметили после игры этот факт и сами игроки, а Коннор Макдэвид признался, что очень много смотрит игр «Колорадо» с участием Маккиннона: «Я его большой поклонник, смотрю много игр «Колорадо». У меня есть понимание, где нравится находиться Натану. Мы играем одинаково, поэтому, думаю, мы хорошо понимаем, где может находиться шайба».

Не был скуп на комплименты и Натан: «Я бы солгал, если бы сказал, что это не круто. Меня вдохновляет Коннор. Он лучший, и заставляет меня становиться лучше. Играть с ним в одной тройке – благословение».

Но больше всех получал удовольствие, кажется, Селебрини, который совсем недавно и представить не мог, что окажется на Олимпиаде и будет играть в одной тройке с лучшими игроками мира: «Весело играть с этими парнями. Вам просто нужно на них посмотреть, чтобы понять, о чём я говорю. Это просто два особенных игрока».

Неизвестно, оставит ли Купер эту тройку, потому что риски определённые есть. Но прямо сейчас можно сказать смело, что это лучшая тройка в мировом хоккее, а насколько долго она проживёт, зависит только от главного тренера канадской команды.

