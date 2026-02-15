Словакия потерпела первое поражение на турнире, но выиграла группу, а финны устроили хозяевам Олимпиады невероятный разгром.

США идут по графику Канады, Латвия сотворила большую сенсацию. Итоги дня на ОИ

В четвёртый день хоккейного олимпийского турнира прошло четыре матча. «Чемпионат» представляет обзор этих игр.

На восьмой минуте нападающий шведской сборной Йоэль Эрикссон Эк забил первый гол. На девятой минуте форвард словацкой команды Юрай Слафковски сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Адриан Кемпе вывел шведов вперёд. На 30-й минуте защитник сборной Словакии Мартин Гернат восстановил равенство в счёте. На 35-й минуте форвард Элиас Петтерссон вновь вывел Швецию вперёд.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

На 48-й минуте Петтерссон забросил четвёртую шайбу в ворота словацкой команды, оформив дубль. На 52-й минуте нападающий Лукас Рэймонд забил пятый гол шведской сборной. На последней минуте форвард Далибор Дворски отыграл одну шайбу словаков, установив окончательный счёт — 5:3.

На второй минуте нападающий немецкой сборной Лукас Райхель забил первый гол. На 16-й минуте форвард латвийской команды Данс Лочмелис сравнял счёт. На 17-й минуте защитник Лукас Кельбле вывел немцев вперёд. На 29-й минуте Лочмелис восстановил равенство в счёте, оформив дубль.

На 49-й минуте нападающий Эдуард Тралмакс вывел латвийцев вперёд. На 52-й минуте форвард Ренарс Крастенбергс забросил четвёртую шайбу в ворота Германии. На 58-й минуте нападающий Тим Штюцле сократил отставание немецкой сборной, установив окончательный счёт — 4:3.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Германии сыграет с США 15 февраля. Сборная Латвии в этот же день встретится с командой Дании.

В составе Финляндии заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (дважды), Микаэль Гранлунд (дважды), Каапо Какко (дважды), Йоэль Кивиранта (дважды), Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

Сборная Финляндии нанесла 62 броска в створ ворот команды Италии (11:0) на Олимпийских играх – 2026. Это рекордный показатель для одной команды на зимних Олимпийских играх в матчах, проходивших с участием игроков НХЛ. Финны побили рекорд шведской сборной, которая нанесла 60 бросков также по воротам итальянской команды в стартовой встрече ОИ-2026.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Несмотря на первое поражение на турнире, сборная Словакии заняла первое место в группе В и квалифицировалась в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира. Словаки набрали шесть очков. Столько же заработала Финляндия, которая расположилась на втором месте. Финны могут выйти в четвертьфинал, если станут лучшими из числа сборных, занявших вторые строчки в группах. Швеция завершила групповой турнир на третьем месте, также набрав шесть очков. Шведы и итальянцы сыграют в квалификационном раунде плей-офф.

В составе команды США заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди, Брэди Ткачук, Джек Айкел, Ноа Хэнифин, Джейк Гюнцель и Джек Хьюз. За датчан отличились Ник Олесен, Никлас Йенсен, Филлип Бруггиссер.

Любопытно, что сборная США одержала всего вторую волевую победу на Олимпийских играх с участием игроков НХЛ после матча 18 февраля 2002 года со сборной Беларуси, когда американцы уступали по ходу встречи, но выиграли со счётом 8:1. На ОИ-2026 сборная США одолела национальную команду Дании. По ходу матча американцы уступали со счётом 1:2, но в итоге одержали победу со счётом 6:3.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В следующем матче на Олимпиаде-2026 сборная США встретится с национальной командой Германии. Матч состоится 15 февраля, начало – в 23:10 мск. Дания, в свою очередь, в этот же день сыграет с национальной командой Латвии, начало – в 21:10 мск.

Матчи 15 февраля: