Европейский бойкот КХЛ не имел смысла? Это доказывает игра сборной Словакии на Олимпиаде

Многие не любят групповые этапы у хоккейных турниров сборных из-за того, что они ничего не решают — однако лишь они могут дарить нам то чувство дистиллированного безумия, которое мы видели вчера в концовке матча Словакия — Швеция. Словаки, радующиеся поражению; шведы, которые при «+2» вынуждены играть вшестером; семь человек из разных команд, которые одновременно рубились за одну шайбу за воротами Главая.

Гол Далибора Дворски из «Сент-Луиса» обеспечил словакам правильную разницу шайб и сенсационно вывел их на первое место в группе с финнами и шведами, избавив от необходимости играть квалификационные встречи. Вы скажете, это немного? Но в 1998-м и 2002-м, ещё по старой схеме Олимпиады, словаки не попали в финальную восьмёрку, в 2014-м проиграли в квалификации плей-офф. Первое место в группе до этого было лишь в 2006-м — во многом благодаря поддавкам шведов, которые выгадали себе Швейцарию.

Лицо этой сборной — великолепный Юрай Слафковски, который проводит Олимпиады под лозунгом «ни дня без гола» и компенсирует жуткий дефицит игроков НХЛ в линии атаки. Но не забываем, что команда Владимира Орсага получила особое внимание в России из-за трёх редких для нынешней обстановки послов КХЛ — Мартина Герната, Адама Ружички и Адама Лишки. На троих они набрали девять очков.

В защите словаки ставят в основном на энхаэловский десант, но Гернат — лучший защитник-бомбардир команды и лучший по показателю полезности в ней, Мартин и на Олимпиаде показывает свою игровую универсальность. Ружичке доверили быть центром первого звена вместе со Слафковски и Томашем Татаром. Лишка играет в четвёртом звене, однако в свои 11-12 минут действует боевито.

Мартин Гернат Фото: RvS.Media/Getty Images

И ведь в этой команде могли оказаться и другие игроки из КХЛ — вратари, например. Однако Адам Гуска, который отправился во Владивосток из Швейцарии, посыпался вместе со всем «Адмиралом», и у него не было хорошего сменщика, акции Патрика Рыбара тоже спикировали вниз со всем «Шанхаем». А ведь в олимпийской квалификации именно эта парочка вела Словакию за собой, и кто-то из них мог бы наверняка поехать на Игры — хотя Самуэль Главай в такой форме, что вряд ли бы кому отдал место первого номера.

И заметьте: кахаэловцы поехали на Олимпиаду в сборной Словакии, и… ничего не произошло! Местные игроки не стали бойкотировать Игры в знак протеста: Мартин Поспишил из «Калгари», который открыто оппонировал решению местной федерации, в итоге никуда от сборной не делся и спокойно поехал в Милан. Никаких инцидентов на трибунах нет: если порыться в глубинах интернета, то на задворках соцсетей можно найти что-то оскорбительное, но это не будет главенствовать в местном дискурсе.

Конечно, надо учитывать контекст. Словакия — одна из самых консервативных европейских стран, где избиратели давно отдавали голоса партиям, которые в англоязычных источниках традиционно описываются как «пророссийские». Поэтому градус общественного напряжения даже близко не был бы таким высоким, как в соседней Чехии, где 1968-й до сих пор остаётся раной. Про условных финнов в таком контексте даже и говорить не стоит, поэтому любой другой стране такое было бы сложно проделывать.

Есть, конечно, Франция и Словения: у первых на Олимпиаде выступает Стефан Да Коста, у вторых на чемпионаты мира ездил Ян Дрозг, когда ещё играл в КХЛ. В локальном хоккейном сообществе Франции вопросы возникали, однако в местном Минспорта развели руками — да и не так хоккей популярен в масштабах страны, чтобы вызывать вокруг этого общественную дискуссию. В Словении как будто вообще никому не было дела до того, где играет Дрозг: словенцы как будто подтвердили свой статус самого спокойного балканского народа.

Но вопрос в другом. Вот Чехии с её проблемами в обороне наверняка бы пригодился такой мобильный защитник, как Либор Шулак, который в случае чего явно бы забрал второе большинство. Наверняка бы пригодился такой габаритный игрок пятака, как Дмитрий Яшкин, потому что в том самом матче с Канадой продавливать чужую краску было бы особенно некому. Однако их в команде нет.

Кому в итоге лучше сделал отъезд европейских игроков из России? Есть один неочевидный бенефициар — швейцарская лига. На Альпах бюджеты отличные, абсолютное большинство именитых европейских легионеров поехали туда, где можно спать в своей кровати сразу же после выездного матча. Больше сильных игроков стало оставаться в чешской экстралиге, уровень шведского чемпионата тоже подтянулся: вот эти лиги, конечно, в выигрыше.

Адам Ружичка Фото: RvS.Media/Getty Images

Может быть, КХЛ закрылась после этого? Нет, международной изоляции нет: американцы и канадцы как ехали, так и едут. Летом мы увидели в лиге очередного француза, но Пьеррика Дюбе из России выдавили явно не по политическим причинам. Лига отправляется на международные встречи — пусть и не в Европу, однако Китай последние годы был достаточно осторожен. У КХЛ могут быть внутренние проблемы, но они явно связаны не с тем, что граждане Евросоюза уехали из неё.

Игроки из Европы сами вышли на невиданные до этого мощности? Ну тоже нет. Несмотря на большой приток новой легионерской крови, швейцарскую лигу нельзя называть лучшей в Европе. Это показывает хотя бы Лига чемпионов, где стабильно побеждают менее звёздные шведские клубы, но талант у них по составу распределён более глубоко, да и хоккей в Элитсерии более интенсивный и жёсткий. Не просто так Ханну Йортикка признавал, что победить в Олимпиаде финнам помогла именно массовая игра в КХЛ — пусть на этой Олимпиаде-2022 сама КХЛ и играла ведущую роль.

И теперь пример Словакии показывает, что попытка остаться в белом пальто особого смысла не имеет. Особенно это важно в вопросах, которые не могут никак изменить мир, но зато помогают кому-то ходить с высоко задранным носом и ощущать своё невероятное моральное превосходство. Тогда зачем всё это?