Швейцарцы потеряли на ОИ трёх игроков! Но дожали чехов в овертайме

Перед заключительным игровым днём предварительного этапа в турнирной таблице сложилась следующая ситуация. В группе В Словакия, несмотря на поражение от шведов, сенсационно заняла первое место. Канаду и США в группах А и С вряд ли кто-то догонит. Так что участникам отчётного матча – Чехии и Швейцарии – точно придётся проходить через квалификацию, но выгодное положение по итогам группы может означать более удобного соперника как в квалификации, так и в четвертьфинале.

Чехия начала турнир с сухого поражения от Канады (0:5), а затем, хоть и не без проблем, обыграла Францию – 6:3. Швейцария же в стартовой встрече одержала крупную победу над Францией (4:0), после чего тоже попала под канадский каток (1:5), но, что ещё хуже – потеряла в этом матче одного из ключевых игроков. Нападающего Кевина Фиалу после столкновения с Томом Уилсоном увезли со льда на носилках. Ему уже провели операцию на ноге в Италии, и Олимпиада для него, как и остаток сезона, завершена досрочно.

Помимо этого, матч с Канадой не закончил защитник Андреа Глаузер, попавший под мощный силовой Макдэвида, а также Денис Мальгин, который повредил плечо. Их тоже сегодня не оказалось в составе. Это может стать большим ударом для швейцарцев, которые привезли в Милан свою лучшую сборную в истории и рассчитывали если не взять медаль, то серьёзно за неё побороться. «Это важные игроки для нашей команды, которые проводят на льду много времени. Тяжело их потерять», — сказал капитан Роман Йози.

Швейцарцы всё равно бились – и за себя, и за того парня. Игра была ожесточённой с первых минут, соперники втыкались друг в друга на каждом участке, стараясь не давать свободного пространства. Периодически вспыхивали и стычки. Команда Патрика Фишера в первом периоде дважды выстояла в меньшинстве, но в равных составах всё же пропустила после ошибки в средней зоне. Янис Мозер потерял шайбу, и чехи моментально развернули атаку «два в одного», которая завершилась точным выстрелом Филипа Хлапика в ближний угол.

Во втором периоде чехи, пожалуй, были более настойчивыми и агрессивными, однако реализовать игровое преимущество не смогли – вспомнить хотя бы промах Давида Пастрняка в большинстве. Швейцарцы терпели, ждали, и в итоге им улыбнулась удача.

Иначе это не назовёшь – вполне невинный бросок с острого угла Йози срикошетил от конька Радко Гудаса, и шайба по причудливой траектории влетела в сетку. И тут же швейцарцы получили большинство – отличный шанс, чтобы вырваться вперёд. После мощного броска Йози в большинстве Тимо Майер добил шайбу с пятачка. Меньше двух минут потребовалось «крестоносцам», чтобы перевернуть ход матча! В третьем периоде чехи довольно быстро отыгрались благодаря голу Радима Шимека, но тут же дали слабину и пропустили ещё – Мозер оказался на пятачке, стянул на себя двух соперников, утащив их от ворот, и выдал передачу на накатившего Пиуса Зутера. Вот это качели!

Чехи в третий раз за встречу оказались в положении отыгрывающихся, но минуты таяли слишком быстро, а швейцарцы отчаянно отстаивали победный счёт. Однако допустили ошибку – за пять минут до конца Михаэль Фора поехал «отдыхать» на две минуты. И чехи даже забили, но судьи даже не стали пересматривать эпизод, сразу же объявив, что Пастрняк помешал вратарю сделать сейв.

Время ещё оставалось, чехи взяли тайм-аут, сняли вратаря, и в критической ситуации у Гудаса прошёл шикарный пас через всю зону на Мартина Нечаса – тому оставалось только попасть в пустой угол.

Первый овертайм на этой Олимпиаде закончился голом Дина Кукана под перекладину. Ровно четыре года назад Чехия потерпела своё первое поражение от Швейцарии на Олимпийских играх, а теперь и второе. Но тогда это случилось на стадии квалификации, а сейчас ещё будет шанс всё исправить.