Ужасное поражение лидера КХЛ! «Металлург» уничтожили 8:1, Спронг положил хет-трик!

Так команда Разина в этом сезоне ещё не проигрывала.

«Металлург» — самая стабильная команда нынешнего сезона. Магнитогорцы ударно проводят регулярный чемпионат, не дают никому приблизиться к себе, играют ярко и задорно. Всякие проблемы обходили команду Разина стороной. Даже после перерыва на Матч звёзд она разобралась дома с «Автомобилистом», перебросав парней Заварухина в 2,5 раза. Примечательно, что «Металлург» играл без лидеров, которым главный тренер дал выходной. Да, потом было поражение в Уфе, но даже там магнитогорцы смогли в конце спастись.

У «Автомобилиста» ситуация иная – екатеринбуржцы играют с ярко выраженными взлётами и падениями. Последние два поражения после паузы также не добавляли оптимизма. Как и тот факт, что «Авто» уступил во всех трёх матчах «Металлургу» в нынешнем сезоне.

Хозяева были очень заряженными и открыли счёт уже на второй минуте – отличился Семён Кизимов. Далее магнитогорцы создали несколько опасных моментов, однако везение, помноженное на самоотверженность игроков «Авто», не позволило гостям быстро сравнять. А далее во всей красе показал себя Даниэль Спронг, прошивший Смолина роскошным броском в ближний.

Если по голу Спронга глобальных вопросов к вратарю «Металлурга» не было, то после гола Бусыгина они возникли у всех – Ярослав побежал закрывать борт, проткнул шайбу, а она тихонько докатилась до ворот и залетела голкиперу между щитков.

Далее гостей подвёл свой же главный тренер, который получил удаление за неспортивное удаление – штраф реализовал Спронг. Чуть позже нидерландец оформил хет-трик, вновь отличившись в большинстве. Между этими голами втиснулась шайба Яковлева, которая для «Металлурга» стала ложкой мёда в цистерне дёгтя.

В третьем периоде ситуация не поменялась – екатеринбуржцы забросили три шайбы с 11 бросков и довели счёт до неприличного. А самый яркий момент двадцатиминутки случился, когда в кулачном поединке схлестнулись Джонсон и Шашков. Американец выглядел всю драку поувереннее, перебивал россиянина, но, когда у Никиты слетела чуть ли не вся амуниция, Люк получил несколько болезненных ударов.

