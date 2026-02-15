Грубая ошибка судей на Олимпиаде? Победного гола Швейцарии не должно было быть

В ключевом матче группы А между Чехией и Швейцарией было всё – два гола за две минуты, незасчитанная шайба, спасение чехов за несколько минут до сирены и овертайм. В котором швейцарцы всё же дожали соперника, а позже посвятили победу травмированному товарищу Кевину Фиале.

Хоккей держал в напряжении до последнего, однако не обошлось и без спорного момента. И это не незасчитанный гол чехов, там как раз всё было очевидно, Давид Пастрняк въехал в Леонардо Дженони и помешал ему сделать сейв.

После окончания игры нападающий сборной Чехии Лукаш Седлак обратил внимание на неаккуратную смену швейцарцев за несколько секунд до решающего гола. «Думаю, у них было нарушение численного состава. Червенка там сам едва не убежал к воротам. Они проводили смену в четырёх метрах от скамейки, может, даже в шести. Незадолго до этого судьи сказали там быть аккуратнее на сменах, а потом случается вот это… Я сказал им, что это надо было свистеть, их реакция – иди отсюда. Но что уж сейчас это обсуждать», — сказал форвард.

Действительно, за 14 секунд до гола швейцарцы теряют шайбу в чужой зоне и едут на смену. Гронек выдаёт пас от своих ворот под чужую синюю линию, и в этот момент видно: один игрок только выскочил на лёд, ещё двое едут на смену, но довольно далеко от скамейки запасных, а свеженькие Дин Кукан и Кэлвин Тюркауф уже находятся в своей зоне. Они-то и помешали выходу на ворота Червенки, оттеснили того от шайбы и сразу развернули атаку в другую сторону, которая завершилась голом.

Швейцария — Чехия Фото: Кадр из трансляции OKKO

Вопрос о правомерности гола Кукана задали и главному тренеру чехов. «Со скамейки этого было не видно, надо пересмотреть повтор», — ответил он.

По правилам, смена должна происходить в полутора метрах от скамейки. Получается, судьи грубо ошиблись и победного гола Швейцарии не должно было быть? Но в любом случае, даже если судьи проглядели удаление, момент был уже заигран и просмотру не подлежал.

Ну и сам Седлак, выпустив пар, согласился, что у его команды в принципе есть проблемы поважнее, чем спорный гол швейцарцев. Особенно в преддверии плей-офф.

«Тяжёлый матч, мы долго вели 1:0, обидно, что не забили ещё, а наоборот, пропустили два гола. И только отыгрались, как снова пропустили, такое всегда выбивает из колеи. Однако я рад, что мы не сдались, забили гол, который не засчитали, потом всё-таки сравняли счёт.

Нам надо улучшать игру в обороне, мы пропускаем необязательные голы после своих ошибок. Не то что соперники играют лучше нас, но они наказывают нас за ошибки. В этом надо будет прибавить в плей-офф. И лёгких голов нам никто не даёт, мы тратим много сил, чтобы забивать», — добавил Седлак.