Олимпийские игры 2026 года, хоккейный турнир в Италии, турнирная сетка плей-офф, кто сыграет в квалификации, регламент

Какими будут пары плей-офф на Олимпиаде? Кто и с кем сыграет в квалификации
Денис Лутченко Егор Торишный
,
Сетка плей-офф хоккейного турнира ОИ-2026
Всё решится сегодня в последних матчах группового раунда.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 15 на 16 февраля в Милане завершается групповой раунд хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года. «Чемпионат» в режиме реального времени следит за тем, как формируется турнирная сетка плей-офф и кто сыграет в квалификационном раунде, который пропустят четыре лучшие команды предварительного этапа соревнования.

Напомним, на первом этапе 12 команд были разбиты на три группы по четыре сборной в каждой. Они играют в один круг. Команды, занявшие первые места в своих группах, а также команда, занявшая второе место и имеющая наилучшие показатели, автоматически выходят в четвертьфинал, что даёт им на один день отдыха больше.

Остальные восемь команд выстраиваются в общую таблицу по следующим показателям: место в группе, набранные очки, разница шайб, наибольшее количество заброшенных шайб. Согласно списку команды сыграют в квалификационном раунде по следующему принципу: пятая команда проводит матч с 12-й, шестая – с 11-й, седьмая – с 10-й и восьмая – с девятой. Победители этих пар выходят в четвертьфинал, где встретятся с четырьмя лучшими командами по итогам первого этапа.

