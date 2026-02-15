Канада куражится на Олимпиаде! Провела свой самый результативный матч, забив 10 голов

Коннор Макдэвид и его партнёры разгромили сборную Франции во встрече, не имевшей для них никакого значения, а Том Уилсон ещё и подрался.

К заключительному матчу на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира в Италии сборная Канады подошла с досрочно решённой задачей по прямому выходу в четвертьфинал. В первой встрече в Милане подопечные Джона Купера разгромили сборную Чехии (5:0), после чего одержали крупную победу над командой Швейцарии (5:1). Благодаря этим результатам канадцы гарантировали себе первое место в своей группе и превратили встречу со сборной Франции в простую формальность.

Несмотря на это обстоятельство, тренерский штаб сборной Канады максимально серьёзно отнёсся к сегодняшнему матчу, не став производить никаких экспериментов и вернув на последний рубеж основного голкипера Джордана Биннингтона. Казалось бы, турнирное положение позволяло возможность предоставить игровую практику и третьему номеру команды Дарси Кемперу, но делать это канадцы не стали. В квалификационном раунде они не сыграют, а до четвертьфинала ещё много времени, поэтому оставлять Джордана без игровой практики они не захотели.

В середине первого периода команды забросили три шайбы за 52 секунды. Сильнее в этой голевой перестрелке преуспели канадцы, выигравшие этот отрезок со счётом 2:1. В их составе отличились Том Уилсон и Девон Тэйвз, тогда как за французов забил Флоран Дуэ. В концовке отрезка европейская сборная получила в своё распоряжение большинство и могла сравнивать счёт, однако отличились канадцы.

Единственный представитель НХЛ во французской сборной Александр Тексье грубо ошибся перед чужой зоной – Марк Стоун накрыл оппонента, совершил отбор и убежал на рандеву с голкипером, забросив третью шайбу своей команды в этом матче. Очень эффектно он переиграл Жюльяна Хунка, буквально подкинув шайбу с неудобной руки над щитком голкипера – 3:1.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Во втором периоде канадцы упрочили своё преимущество, доведя счёт на табло до разгромного. Примечательно, что продолжили солировать главные звёзды сборной «кленового листа». Для начала североамериканские хоккеисты использовали большинство: Коннор Макдэвид справа отыграл налево на синюю линию на Кейла Макара, который сместился к воротам, подготовил бросок и хлёстко бросил в дальний угол ворот Хунка – 4:1.

Под занавес отрезка французы сфолили ещё раз, лишь ценой нарушения сумев остановить убежавшего один на один Маклина Селебрини. В ворота сборной Франции был назначен штрафной бросок, который сам же пострадавший и реализовал. 19-летний форвард забросил свою третью шайбу на олимпийском турнире, продлив голевую серию. На данный момент Маклин продолжает забивать в каждой встрече в Италии.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

А через два десятка секунд сборной Канады ещё и повезло. Стоун накрыл на синей линии защитника французов Флорьяна Шакиашвили, отыграл на Кросби, а тот пытался продлить передачу, но Дилан Фабре сыграл на перехвате, и шайба от его клюшки полетела в створ. Хунка реагировал на передачу Сидни, поэтому оказался бессилен против столь предательского рикошета – 6:1.

Перед третьим периодом тренерский штаб сборной Франции произвёл замену голкипера, сменив Хунка на Антуана Келлера. Молодому 21-летнему вратарю не удалось пробыть «сухим» и одной минуты. Первая же атака канадцев в заключительной двадцатиминутке завершилась взятием ворот. Макдэвид по центру разогнал атаку, в средней зоне отыграл налево на Селебрини, который вкатился в чужую и выдал пас в центр на ход не остановившемуся Коннору – 7:2.

29-летний Макдэвид набрал своё третье очко в этом матче, добавив гол к ассистентскому дублю. Таким образом, Коннор провёл третью встречу кряду с тремя результативными действиями. 97-й номер сборной Канады лидирует в гонке бомбардиров олимпийского турнира, уже набрав 9 (2+7) очков.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Следом команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Саши Трея точным броском ответил Бо Хорват. Несмотря на такое изобилие голов, долгое время никак своим первым результативным действием в матче не мог отметиться Натан Маккиннон. Эту ситуацию он исправил в середине третьего периода, выдав голевую передачу на Брэндона Хагеля – 9:2. Буквально в следующей смене Маккиннон попал под грязный приём, заработав для партнёров большинство, которое было реализовано оформившим дубль Селебрини.

За семь минут до финальной сирены на льду вдруг вспыхнули страсти. Уилсон и Кринон столкнулись за воротами у лицевого бортика, что сразу переросло в драку. Игрока сборной Канады завалили на лёд, затем уже вмешались судьи, но побитый Уилсон вскочил и требовал продолжения банкета. В результате оба хоккеиста получили по 27 (2+5+20) минут штрафного времени, досрочно завершив сегодняшнюю встречу.

Канадцы провели свой самый результативный матч на олимпийском турнире, одержав итоговую победу со счётом 10:2. В трёх сыгранных встречах в Италии представители страны «кленового листа» забили 20 голов, завершив групповой раунд с впечатляющей разницей заброшенных и пропущенных шайб «+17».

Теперь подопечные Джона Купера будут ждать своего соперника по четвертьфиналу, который определится по итогам квалификационного раунда. Матчи квалификации на Олимпийских играх 2026 года в Италии будут проведены 17 февраля. В этом раунде примет участие и сборная Франции.