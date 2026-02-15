Скидки
Главная Хоккей Статьи

Олимпийские игры 2026 года, хоккейный турнир в Италии, Канада — Франция, 10:2, видео, голы, отчёт, 15 февраля

Канада куражится на Олимпиаде! Провела свой самый результативный матч, забив 10 голов
Сергей Емельянов
Коннор Макдэвид в матче с Францией
Коннор Макдэвид и его партнёры разгромили сборную Франции во встрече, не имевшей для них никакого значения, а Том Уилсон ещё и подрался.

К заключительному матчу на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира в Италии сборная Канады подошла с досрочно решённой задачей по прямому выходу в четвертьфинал. В первой встрече в Милане подопечные Джона Купера разгромили сборную Чехии (5:0), после чего одержали крупную победу над командой Швейцарии (5:1). Благодаря этим результатам канадцы гарантировали себе первое место в своей группе и превратили встречу со сборной Франции в простую формальность.

Как Макдэвид и Ко стартовали на Играх в Италии
Канада сильно впечатлила на старте Олимпиады! Игру с Чехией сделали лидеры трёх поколений
Видео
Канада сильно впечатлила на старте Олимпиады! Игру с Чехией сделали лидеры трёх поколений

Несмотря на это обстоятельство, тренерский штаб сборной Канады максимально серьёзно отнёсся к сегодняшнему матчу, не став производить никаких экспериментов и вернув на последний рубеж основного голкипера Джордана Биннингтона. Казалось бы, турнирное положение позволяло возможность предоставить игровую практику и третьему номеру команды Дарси Кемперу, но делать это канадцы не стали. В квалификационном раунде они не сыграют, а до четвертьфинала ещё много времени, поэтому оставлять Джордана без игровой практики они не захотели.

В середине первого периода команды забросили три шайбы за 52 секунды. Сильнее в этой голевой перестрелке преуспели канадцы, выигравшие этот отрезок со счётом 2:1. В их составе отличились Том Уилсон и Девон Тэйвз, тогда как за французов забил Флоран Дуэ. В концовке отрезка европейская сборная получила в своё распоряжение большинство и могла сравнивать счёт, однако отличились канадцы.

Единственный представитель НХЛ во французской сборной Александр Тексье грубо ошибся перед чужой зоной – Марк Стоун накрыл оппонента, совершил отбор и убежал на рандеву с голкипером, забросив третью шайбу своей команды в этом матче. Очень эффектно он переиграл Жюльяна Хунка, буквально подкинув шайбу с неудобной руки над щитком голкипера – 3:1.

Во втором периоде канадцы упрочили своё преимущество, доведя счёт на табло до разгромного. Примечательно, что продолжили солировать главные звёзды сборной «кленового листа». Для начала североамериканские хоккеисты использовали большинство: Коннор Макдэвид справа отыграл налево на синюю линию на Кейла Макара, который сместился к воротам, подготовил бросок и хлёстко бросил в дальний угол ворот Хунка – 4:1.

Под занавес отрезка французы сфолили ещё раз, лишь ценой нарушения сумев остановить убежавшего один на один Маклина Селебрини. В ворота сборной Франции был назначен штрафной бросок, который сам же пострадавший и реализовал. 19-летний форвард забросил свою третью шайбу на олимпийском турнире, продлив голевую серию. На данный момент Маклин продолжает забивать в каждой встрече в Италии.

А через два десятка секунд сборной Канады ещё и повезло. Стоун накрыл на синей линии защитника французов Флорьяна Шакиашвили, отыграл на Кросби, а тот пытался продлить передачу, но Дилан Фабре сыграл на перехвате, и шайба от его клюшки полетела в створ. Хунка реагировал на передачу Сидни, поэтому оказался бессилен против столь предательского рикошета – 6:1.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

Перед третьим периодом тренерский штаб сборной Франции произвёл замену голкипера, сменив Хунка на Антуана Келлера. Молодому 21-летнему вратарю не удалось пробыть «сухим» и одной минуты. Первая же атака канадцев в заключительной двадцатиминутке завершилась взятием ворот. Макдэвид по центру разогнал атаку, в средней зоне отыграл налево на Селебрини, который вкатился в чужую и выдал пас в центр на ход не остановившемуся Коннору – 7:2.

Кто играет в ведущем сочетании «кленовых»? Подробный разбор
«Играть с Макдэвидом — благословение». Канада собрала лучшую тройку мирового хоккея
«Играть с Макдэвидом — благословение». Канада собрала лучшую тройку мирового хоккея

29-летний Макдэвид набрал своё третье очко в этом матче, добавив гол к ассистентскому дублю. Таким образом, Коннор провёл третью встречу кряду с тремя результативными действиями. 97-й номер сборной Канады лидирует в гонке бомбардиров олимпийского турнира, уже набрав 9 (2+7) очков.

Следом команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Саши Трея точным броском ответил Бо Хорват. Несмотря на такое изобилие голов, долгое время никак своим первым результативным действием в матче не мог отметиться Натан Маккиннон. Эту ситуацию он исправил в середине третьего периода, выдав голевую передачу на Брэндона Хагеля – 9:2. Буквально в следующей смене Маккиннон попал под грязный приём, заработав для партнёров большинство, которое было реализовано оформившим дубль Селебрини.

За семь минут до финальной сирены на льду вдруг вспыхнули страсти. Уилсон и Кринон столкнулись за воротами у лицевого бортика, что сразу переросло в драку. Игрока сборной Канады завалили на лёд, затем уже вмешались судьи, но побитый Уилсон вскочил и требовал продолжения банкета. В результате оба хоккеиста получили по 27 (2+5+20) минут штрафного времени, досрочно завершив сегодняшнюю встречу.

В прошлом матче Уилсон стал участником крайне неприятного инцидента
Страшная травма на Олимпиаде. Фиалу унесли на носилках, он не мог шевелиться
Страшная травма на Олимпиаде. Фиалу унесли на носилках, он не мог шевелиться

Канадцы провели свой самый результативный матч на олимпийском турнире, одержав итоговую победу со счётом 10:2. В трёх сыгранных встречах в Италии представители страны «кленового листа» забили 20 голов, завершив групповой раунд с впечатляющей разницей заброшенных и пропущенных шайб «+17».

Теперь подопечные Джона Купера будут ждать своего соперника по четвертьфиналу, который определится по итогам квалификационного раунда. Матчи квалификации на Олимпийских играх 2026 года в Италии будут проведены 17 февраля. В этом раунде примет участие и сборная Франции.

Что происходит на Олимпиаде в хоккейном турнире
Пары плей-офф Олимпиады, LIVE! Макдэвид сыграет против Драйзайтля в четвертьфинале?
Live
Пары плей-офф Олимпиады, LIVE! Макдэвид сыграет против Драйзайтля в четвертьфинале?
Новости. Хоккей
Все новости RSS

