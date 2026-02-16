Вы надеялись, что американская лига будет к нашей сборной добрее, чем ИИХФ? Это были наивные ожидания.

НХЛ сборной России не поможет. На Кубке мира для нас пока нет места

Ах, какими прекраснодушными были новостные заголовки год назад! Вот уже скоро сборная России вернётся на мировую арену, только вот Дональд Трамп цыкнет на международных бюрократов — очень он наш хоккей и спорт в целом уважает, про Овечкина на инаугурации своей говорил. Правда, предсказуемо оказалось, что у президента США есть и внешнеполитические проблемы, и внутриполитические, а теперь всего лишь подъехал самый громкий слив компромата за всю историю страны.

Ну ничего, даже после такого оставался свет в оконце — НХЛ. Вот ИИХФ, где заседают европейские бюрократы, не пускает сборную на турниры — а вот НХЛ русских игроков очень любит, ценит и обязательно допустит. Какие восторги гремели год назад, когда стало известно, что потенциальный Кубок мира в 2028-м лига организует сама, без помощи международной федерации! Это не преувеличение.

Вот Алексей Дементьев в августе 2025 года говорил: «Желание и возможность проводить турнир под своей эгидой и со всеми вытекающими финансовыми прибылями, конечно, перевешивают над контролем со стороны Международной федерации хоккея. Конечно, ИИХФ никак не повлияет на тот момент, что сборная России, составленная из звёзд НХЛ, будет участвовать в этом турнире. Он станет более престижным, более значимым и более продаваемым». И ведь логика в этих заявлениях была.

Однако Гэри Беттмэн жестоко разрушил эти надежды. Комиссионер НХЛ в американском стиле говорит обтекаемо и корректно, однако участие России в потенциальном Кубке мира всё равно было привязано к её статусу в ИИХФ.

«Мы будем следить за тем, что делает международное сообщество в области спорта. Я не вижу необходимости принимать решение отдельно. Если мы сможем избежать геополитических проблем, не только этой, но и целого ряда других, так будет лучше для нашей игры», — заявил руководитель лиги на свежей пресс-конференции.

Гэри Беттмэн не бежит впереди Люка Тардифа Фото: Bruce Bennett/Getty Images

ИИХФ, конечно же, Россию допускать не спешит — даже после того как последовали рекомендации МОК по допуску юниоров, которые уже выполнили несколько крупных международных федераций. Недавнее заседание совета организации в лучшем случае отложило такую возможность где-то на 2028-й. А это значит, что НХЛ впереди хоккейного паровоза бежать не будет, несмотря на все её обороты, которые кратно превосходят доходы международной федерации.

В общем-то, год назад на эту тему уже писали, и не все были согласны. Однако теперь, когда Беттмэн почти что прямым текстом эту позицию проговорил, будет полезно напомнить, почему НХЛ не особо хочет и не особо спешит допускать сборную России хоть в каком-то виде.

Во-первых, почему ещё в 2025-м НХЛ не смогла допустить Россию на свой турнир? Можно было придумать команду Северной Евразии с каким-нибудь медведем на джерси, разбавить россиян Протасом, Шаранговичем и Левшуновым, создав синтетическую команду без флага, национальности и государственной символики. Казавшаяся Франкенштейном сборная Европы в 2016-м вышла в финал, объединив игроков из самых разных стран. Однако же пришлось на коленке сокращать привычный формат Кубка мира и проводить мероприятие, которое изначально подавалось скорее как превью более полноценного турнира.

Во-вторых, НХЛ прервала официальную работу в России. И это ситуация, конечно, уникальная. Если брать ведущие спортивные лиги мира, то практически все они доступны в нашей стране у официальных вещателей. Редкие исключения — это АПЛ, Формула-1 и все американские лиги. Легально на Овечкина с Кучеровым у нас не посмотреть, русскоязычная версия сайта лиги не работает почти четыре года. Трансляции — мелочь, ведь даже Кубок Стэнли его русским обладателям домой тоже нельзя везти по соображениям безопасности.

В-третьих, НХЛ вообще безнациональная лига, когда дело доходит до дел, происходящих внутри неё самой. Определяющие гражданскую идентичность литеры RUS, CAN, CZE заменяются другими — WSH, PIT, DET – определяющими уже идентичность клубную. И рекорд Уэйна Гретцки в энхаэловской оптике побил не лучший российский хоккеист XXI века, а капитан «Вашингтона», который проводит там свой 21-й сезон и может задержаться ещё на год, отправившись в поход за рекордами, описывающими клубную лояльность.

Ну и, конечно же, НХЛ не может взять и проигнорировать общественное мнение. Напомним, хоккеисты и тренеры лиги лишались своих мест в НХЛ за относительно безобидные вещи. Можно найти сколько угодно комментариев с большим количеством лайков, где требуют вернуть Россию и пишут, что без неё это всё не считается. Однако в реальной жизни эти люди не покажутся, а вот организованных противников участия России хоть в каких-то турнирах под эгидой НХЛ будет достаточно. Лига вряд ли хочет, чтобы ей устроили небо в овчинку — хоть в реальной жизни, хоть в онлайне.

Кубок мира — 2016 так и останется единственным для нынешнего поколения россиян? Фото: World Cup of Hockey via Getty Images

Где можно было бы ждать помощи от НХЛ, так это в деле возвращения российских команд U18 и U20 на международную арену. Но даже здесь всё было бы продиктовано не большой любовью офиса Беттмэна к русской молодёжи, а фактором драфта: отсутствие россиян на топ-турнирах мешает клубам оценивать их подобающим образом. Фактор раскрутки МЧМ в Канаде (в США он даже близко не так популярен), казалось, тоже играл свою роль. Однако и тут помощи российская сторона, судя по всему, не дождалась.

В общем, отношение НХЛ можно сформулировать как-то так: «Русские игроки в форме наших клубов? Да, пожалуйста. Русские игроки в форме своей страны? Нет, не надо. Русские болельщики? Про вас мы просто не думаем». Именно это и составляет тот самый коммерческий подход американской лиги, который вполне вписывается в условия международного бана сборной России. Как там в анекдоте? «Кушать люблю, а так — нет».